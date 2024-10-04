Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве
Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на повторный инсульт, сообщает Mash.
Как сообщает портал, 86-летнему актеру «Большой перемены» стало плохо утром. Он начал задыхаться, возникли боли в груди. Близким пришлось вызвать бригаду скорой помощи.
Сейчас Збруев сдает необходимые анализы, его осматривают врачи, чтобы поставить точный диагноз.
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2 окт 14:15
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