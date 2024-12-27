Актер Юрий Колокольников тайно женился

44-летний российский актер Юрий Колокольников впервые официально женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте, сообщает Woman.ru.

Издание приводит слова источников, согласно которым пара действительно сыграла свадьбу. Влюбленные уже появились на премьере фильма «Последний Ронин» в статусе мужа и жены. Известно, что до этого Колокольников никогда не был связан узами брака. У актера было несколько серьезных отношений и есть две дочери от разных женщин. Старшая Таисия от экономиста Надежды Макляровской, а младшую Софию артисту подарила Ксения Раппопорт.

Примечательно, что о романе Колокольникова и Вильмы заговорили еще в 2022 году после их совместной работы в картине «Воскресенский». Однако поженилась пара совсем недавно.