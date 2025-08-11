Стиль жизни
Актер Роман Попов из Полицейского с Рублевки лишился зрения на фоне рака мозга
Жизнь и общество

11 августа, 15:45

1 мин.

Звезда «Полицейского с Рублевки» почти лишился зрения на фоне рака мозга

Мария Задорожная
Автор
Роман Попов
Фото Вадим Тараканов, Global Look Press

Актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал в личном Telegram-канале о своем самочувствии на фоне рецидива рака головного мозга.

«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — сказал Попов.

Впервые звезда сериала «Полицейский с Рублевки» столкнулся с онкологией в 2018 году, через год он смог выйти в ремиссию. Но в 2025 году рак вернулся с осложнениями. На данный момент Роману нужна помощь, чтобы есть и передвигаться.

  • Sam17

    Роману - искренне желаю выкарабкаться. А авторам новости - вы по-другому как-то, помягче не можете заголовки новостей формулировать, если уж край как чесалось её опубликовать? Вы головой вообще думаете - каково её читать человеку, о котором пишете?

    11.08.2025

  • Каспийский берег

    Блин пипец...... Здоровья тебе, долгих лет, терпения, сил и надежды на помощь Роман Попов-Мухич!

    11.08.2025

    Тимати показал новорожденную дочь и раскрыл ее имя

