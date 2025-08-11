Звезда «Полицейского с Рублевки» почти лишился зрения на фоне рака мозга

Актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал в личном Telegram-канале о своем самочувствии на фоне рецидива рака головного мозга.

«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — сказал Попов.

Впервые звезда сериала «Полицейский с Рублевки» столкнулся с онкологией в 2018 году, через год он смог выйти в ремиссию. Но в 2025 году рак вернулся с осложнениями. На данный момент Роману нужна помощь, чтобы есть и передвигаться.