Султан из сериала «Великолепный век» получил тюремный срок

Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок. Его обвинили в даче ложных показаний по делу о протестах в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

За что осудили Халита Эргенча

Известно, что дело связано с протестами, которые вспыхнули в Стамбуле в 2013 году. Тогда оппозиция организовала масштабные акции против решения правительства о вырубке деревьев в старейшем парке Стамбула — Гези. В результате экологическая инициатива трансформировалась в политические протесты и беспорядки, охватившие всю страну. По итогам акций погибло пять человек, было возбуждено уголовное дело.

Халита Эргенча обвинили в даче ложных показаний в ходе расследования, связанного с этими протестами. Прокуратура заявила, что он дал неверную информацию касательно своей связи с одним из обвиняемых — актером и активистом Меметом Али Алаборой.

В этом же деле оказался замешан и актер Рыза Коджаоглу, знаменитый по сериалам «Другая жизнь» и «Ловушка». Он также был осужден за дачу ложных показаний. Изначально его приговорили к двум годам заключения, но затем срок сократили до одного года и восьми месяцев.

В материалах прокуратуры указано, что Эргенч и Коджаоглу заявляли, что не имеют никаких связей с Алаборой и знают его только в рамках своей профессиональной деятельности. Однако в ходе расследования выяснилось, что между ними было активное общение в период протестов. В частности, следствие зафиксировало 12 звонков и сообщений между Эргенчем и Алаборой. Кроме того, сторона обвинения предоставила фотографии, на которых оба актера запечатлены рядом с участниками протестов.

Какой тюремный срок грозит Халиту Эргенчу

Халита Эргенча признали виновным по делу о беспорядках в 2013 году и дали 2 года 3 месяца лишения свободы. Но немного позже срок сократили до 1 года, 10 месяцев и 15 дней. Изначально прокуратура просила для 55-летнего актера наказание до четырех лет лишения свободы. Однако суд учел уважительное поведение Халита во время судебного процесса. При этом Эргенч свою вину не признал.

Султан Великолепный век. Фото Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, Мерт Байкал / Tim's Productions

После оглашения приговора Эргенч заявил, что планирует обжаловать его. «Я не давал ложных показаний, мы собираемся подать апелляцию», — приводит слова актера газета Sozcu.

Сядет ли Халит Эргенч в тюрьму

Приговор для Халита Эргенча предполагает отсрочку исполнения наказания. Источник в юридических кругах Анкары рассказал KP.RU, что султана Сулеймана пока никто пока не будут сажать в тюрьму.

«Фактически это условный срок. Его вина, пусть даже, по версии следствия, доказанная, не настолько серьезна, чтобы сразу из зала суда отправлять под арест. Но в течение пяти лет ему нужно оставаться чистым перед законом — иначе срок может стать реальным. Впрочем, у актера есть право подать апелляцию — что он наверняка и сделает», — говорится в публикации.

Чем известен актер

Халит Эргенч прославился благодаря главной роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Его персонаж был одним из ключевых на протяжении всего сериала. А длился «Великолепный век» с 2011 по 2014 год. Картину показали более чем в 50 странах мира, а актеры, снявшиеся в сериале, обрели невероятную популярность.

Однако Халит Эргенч известен не только как султан Сулейман. Он снимался в таких популярных проектах, как: