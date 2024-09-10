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Актер Джеймс Эрл Джонс умер: что известно о его смерти — чем известен
Жизнь и общество

Сегодня, 10:42

1 мин.

Скончался американский актер Джеймс Эрл Джонс

Мария Задорожная
Автор
Джеймс Эрл Джонс
Фото Kevin Winter, Getty Images
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На 94-м году жизни в Нью-Йорке умер американский актер Джеймс Эрл Джонс. Именно он озвучивал Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны». Точная причина смерти при этом неизвестна, передает портал Deadline со ссылкой на представителя артиста.

Также Джеймс Эрл Джонс озвучивал Льва Муфасу в «Короле льве» и «Короле льве 2: Гордость Симбы». Кроме того, он известен съемками в картинах «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби».

За свою актерскую карьеру Джеймс Эрл Джонс получил премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

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