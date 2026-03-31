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Актер Дэниел Рэдклифф бросил курить спустя 20 лет
Жизнь и общество

31 марта, 14:00

1 мин.

Актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что помогло ему бросить курить спустя 20 лет

Кристина Гергис
Автор
Дэниел Рэдклифф
Фото Theo Wargo, Getty Images

Во время интервью с журналом Vulture Дэниел Рэдклифф поделился своей недавней победой: он бросил курить.

По словам Рэдклиффа, он курил на протяжении 20 лет и даже не думал бросать. Толчком для принятия решения стало рождение сына. Актера начали посещать мысли о собственной смерти и он решил навсегда избавиться от пагубного влияния сигарет.

Он рассказал, что наибольшее влияние оказала книга «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра. По словам актера, именно она помогла переосмыслить вредную привычку и отказаться от нее без сильного сопротивления. «Очень легко высмеивать книги по самопомощи, но иногда некоторые из них действительно помогают», — отметил звезда «Гарри Поттера».

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