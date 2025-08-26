Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом сообщил журнал Super.

Церемония состоялась 25 августа в одном из московских ресторанов. Свадьба прошла тайно, в присутствии близких и друзей пары, публично дату события они не афишировали.

По информации источника, к алтарю Агату вел отец жениха — Юрий Петрович. Обручальные кольца молодоженам принёс сын актрисы от первого брака с Павлом Прилучным — Тимофей.

Предложение Муцениеце получила 1 мая, а 23 июня стало известно, что у пары будет ребенок. 41-летний Дранга впервые станет отцом, а для Муцениеце наследник станет третьим ребенком.