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Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу
Жизнь и общество

26 августа 2025, 13:20

1 мин.

Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Мария Задорожная
Автор
Агата Муцениеце и Петр Дранга.
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом сообщил журнал Super.

Церемония состоялась 25 августа в одном из московских ресторанов. Свадьба прошла тайно, в присутствии близких и друзей пары, публично дату события они не афишировали.

По информации источника, к алтарю Агату вел отец жениха — Юрий Петрович. Обручальные кольца молодоженам принёс сын актрисы от первого брака с Павлом Прилучным — Тимофей.

Предложение Муцениеце получила 1 мая, а 23 июня стало известно, что у пары будет ребенок. 41-летний Дранга впервые станет отцом, а для Муцениеце наследник станет третьим ребенком.

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