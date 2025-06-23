Агата Муцениеце подтвердила третью беременность

36-летняя Агата Муцениеце в социальных сетях опубликовала снимки с округлившимся животиком. Так актриса официально подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Девушка поделилась с подписчиками семейной фотосессией, где позирует в облегающем сером платье. Наряд подчеркнул заметно округлившиеся формы актрисы.

Фото Личный аккаунт Агаты Муцениеце, соцсети

Компанию Агате составили ее жених, музыкант Петр Дранга, и дочь Мия от первого брака. Подписала снимки Муцениеце просто — она оставила лишь эмодзи сердечек.

Напомним, что о помолвке музыканта и актрисы стало известно в мае 2025 года.