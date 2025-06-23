Стиль жизни
Агата Муцениеце подтвердила третью беременность
Жизнь и общество

23 июня, 15:00

1 мин.

Агата Муцениеце подтвердила третью беременность

Мария Задорожная
Автор
Фото Павел Кашаев, Global Look Press

36-летняя Агата Муцениеце в социальных сетях опубликовала снимки с округлившимся животиком. Так актриса официально подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Девушка поделилась с подписчиками семейной фотосессией, где позирует в облегающем сером платье. Наряд подчеркнул заметно округлившиеся формы актрисы.

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Фото Личный аккаунт Агаты Муцениеце, соцсети

Компанию Агате составили ее жених, музыкант Петр Дранга, и дочь Мия от первого брака. Подписала снимки Муцениеце просто — она оставила лишь эмодзи сердечек.

Напомним, что о помолвке музыканта и актрисы стало известно в мае 2025 года.

В&nbsp;ожидании чуда: кто из&nbsp;звезд станет родителями в&nbsp;2025 году.В ожидании чуда: какие звезды станут родителями в 2025 году

  • с13

    Всё-таки - почему у бывшей замужем и уже имеющий двоих детей до сих пор титул "ДЕВУШКА". Я даже не про физиологию. Из Википедии: Де?вушка — лицо женского пола в возрасте, переходном от отрочества к юности; такое лицо со времени наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак; молодая служанка, горничная в барском, помещичьем доме (устаревшее); разговорное обращение к молодой женщине, ласково-фамильярное обращение к женщине. Ничего из перечисленного у этой особы (кроме может быть фамильярности) нет.

    23.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Я очень ,рад' за.неё:face_with_raised_eyebrow:Но С/Э-вы спортивная газета или бульварная? Вчерв Лопырёва-сегодня.эта А у Бедросовича никто не родился? А то народ не в курсе:smile::wink:У вас и врачи советы дают-А ещё можно гороскопы и советы-дачникам-огородникам:point_up:?

    23.06.2025

