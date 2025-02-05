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Афганское пальто из 1970-х снова в тренде
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Афганское пальто из 1970-х снова в тренде

Мария Задорожная
Автор
Кадр из фильма «Почти знаменит»., реж. Кэмерон Кроу / DreamWorks SKG
Фото Кадр из фильма «Почти знаменит»., реж. Кэмерон Кроу / DreamWorks SKG
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Верхняя одежда из 1970-х годов вновь стала трендом. Речь идет об афганском пальто из овчины с отделкой из меха, сообщает New York Post (NYP).

Этот наряд также известен как пальто Penny Lane. Он получил такое прозвище благодаря имени главной героини фильма «Почти знаменит» 2000 года, которую исполнила актриса Кейт Хадсон.

Издание отмечает, что в настоящее время афганское пальто уже продемонстрировали многие знаменитости. Так, среди них — супермодель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и певицы Чарли XCX, Тейлор Свифт и Кэти Перри.

Кроме того, ранее французская версия журнала Vogue сообщила, что в моду снова вернулся необычный аксессуар из 1970-х годов. Все больше знаменитостей стали появляться в теннисных ожерельях. Это украшение из тонкой и гибкой металлической основы, которая инкрустирована бриллиантами одного размера.

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