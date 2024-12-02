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77-летний Элтон Джон сообщил, что потерял зрение
Жизнь и общество

Сегодня, 18:10

1 мин.

77-летний Элтон Джон сообщил, что потерял зрение

Алина Савинова
Элтон Джон.
Фото Global Look Press
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Британский певец и композитор Элтон Джон на премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне сделал печальное признание.

Как сообщает ТАСС, 77-летний исполнитель рассказал, что потерял зрение. По этой причине он не смог побывать на многих предварительных просмотрах спектакля.

«Для меня затруднительно увидеть [мюзикл], но я с удовольствием его слушаю», — заявил Элтон Джон.

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В сентябре музыкант написал в социальных сетях, что перенес острую инфекцию глаз, после которой может лишь частично видеть одним глазом.

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