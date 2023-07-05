53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном купальнике

5 июля Дженнифер Лопес в своем личном аккаунте в Instagram (* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) выложила серию фотографий с празднования Дня независимости США, который отмечают 4 июля. На них певица предстала, сидя на шезлонге в коралловом купальнике с открытой спиной и глубоким декольте.

Фото Соцсети

Эксперт по разработке стиля Мария Татарская рассказала СЭ, что купальники с глубоким декольте и вырезом на спине, наряду с асимметрией, различными шнуровками, рукавами, рюшами и воланами — это тренд сезона. Дополнить их можно полупрозрачными или сетчатыми топами, юбками или парео.

Ранее, 26 июня, мы рассказывали, какие купальники в тренде этим летом у российских спортсменок.