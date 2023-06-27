5 правил, которые помогут не разбить сердце в новых отношениях

Cемейный и кризисный психолог Елена Казанцева поделилась своим опытом и рассказала, как избежать разочарований в новых отношениях.

«Еще до знакомства необходимо хорошо подумать и точно определить для себя, что вы готовы предложить партнеру в ответ, а что нет. Важно обсуждать с партнером ожидания и взгляды на будущие отношения. Помните, что все дальнейшее общение будет основано на тех данных, которые вы озвучили в начале знакомства. А если обнаружатся неразрешимые противоречия, то пусть лучше сразу, а не тогда, когда отношения уже созданы и разрывать их тяжело. Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если вы чувствуете, что непроизвольно напрягаетесь в присутствии человека, отодвигаетесь, ощущаете любой физический дискомфорт, — это тревожные звонки. Внимательно наблюдайте за поступками человека. Если действие партнера неприемлемо для вас, заявляйте об этом сразу. А в случае его повторения общение лучше завершить», — приводит слова Казанцевой Life.ru.