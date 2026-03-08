36% женщин притворялись, что увлекаются спортом, чтобы понравиться мужчине

Женщины вовлечены в мир спорта куда активнее, чем принято считать, — многие искренне разделяют спортивные увлечения своих партнеров. К такому выводу пришла букмекерская компания PARI, которая провела масштабный опрос среди 1 000 женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Результаты исследования есть у «СЭ».

Так, подавляющее большинство участниц опроса — 62 % — заверили, что никогда не прибегали к притворству и не изображали увлеченность спортом ради того, чтобы произвести впечатление во время первого свидания. В то же время заметная часть респонденток — 36 % — призналась, что все-таки делала вид, будто живо интересуется спортом, чтобы расположить мужчину к себе.

Что касается повседневной жизни, то здесь картина тоже оказалась неоднозначной. Почти половина опрошенных женщин (41 %) спокойно относится к тому, что их партнеры порой отвлекаются на спортивные трансляции. При этом 34 % признались, что в периоды крупных спортивных событий все же испытывают чувство отстраненности и ощущают себя покинутыми.