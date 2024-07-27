Звездопад Персеиды в 2024 году: когда будет и где смотреть

Персеиды — одно из самых зрелищных и ожидаемых астрономических явлений. Ежегодно оно привлекает внимание миллионов наблюдателей по всему миру. Вместе с астрономом рассказали все об этом звездопаде.

Что такое звездопад Персеиды

На самом деле, звезды не только никуда не падают, но и вообще не играют никакой роли в формировании этого природного явления. Разве что только присутствуют в названии. То, что наши предки принимали за сорвавшуюся с неба звезду, в действительности является следом, образующимся в атмосфере Земли при сгорании твердых частиц метеоров. Поэтому в среде ученых принято называть это природное явление «метеорным потоком».

Как и у планет, у этого феномена есть свои четко определенные орбиты. Поэтому с Земли звездопады можно наблюдать всегда в одно и то же время года.

Астрономами официально зарегистрировано 64 метеорных потока. И одним из самых ярких по праву считается звездопад Персеиды. Своим возникновением он обязан комете Свифта—Туттля, мелкие осколки которой сгорают в атмосфере Земли. Персеиды получили свое название в честь созвездия Персея, потому что с Земли кажется, что метеоры «вылетают» из этого скопления звезд.

Фото istockphoto.com/Cylonphoto

Традиционно именно Персеиды привлекают внимание астрономов-любителей.

Какого числа и во сколько лучше наблюдать Персеиды

Несмотря на то, что Персеиды активны на протяжении практически целого месяца (с 17 июля по 24 августа), существует одна ночь в середине августа, когда ваши шансы увидеть «падающие звезды» значительно выше.

Нет четкого времени, когда нужно проводить наблюдение. Необходимо самостоятельно определить, когда в вашей местности самое темное время суток.

Фото istockphoto.com/m-gucci

Кстати, в этом году желающим увидеть Персеиды повезло с фазой Луны: она 12 августа покажется только на четверть. Если бы этот день выпал на полнолуние, то посмотреть на падающие звезды было бы намного сложнее из-за большого количества отраженного Луной света.

Где можно наблюдать Персеиды

Чтобы увидеть Персеиды, территориально вы можете находиться в любой точке Северного полушария, но желательно не севернее 60 параллели. Например, на 59 широте находятся такие города, как Санкт-Петербург и Вологда. На 60 — Нижневартовск и Великий Устюг. Если вы живете южнее этих населенных пунктов, то у вас хорошие шансы увидеть Персеиды во всей их красе.

Куда нужно смотреть на небе? Радиант Персеид (точка, из которой «вылетают» метеоры) находится на границе созвездий Персей и Кассиопея. Казалось бы, что в этой области можно будет увидеть самое большое количество метеоров. На самом деле, все как раз наоборот.

Самое главное — старайтесь наблюдать метеорный поток как можно дальше от города. Световое загрязнение от фонарей, подсветки зданий и так далее могут свести ваши усилия к нулю.

Фото istockphoto.com/anatoliy_gleb

Советы астроному-любителю от эксперта

Не покупайте зря дорогих приборов.

Чтобы наблюдать Персеиды, оптические приборы не нужны. Ни телескоп, ни бинокль вам не понадобятся.

Не используйте телефоны и прочие источники света.

Светящиеся предметы не позволяют глазу адаптироваться к темноте. Несколько минут в телефоне будут стоить потерянных 30 минут наблюдения. Именно столько времени требуется, чтобы восстановить чувствительность глаза к слабым световым объектам.

Не наблюдайте больше часа.

Обязательно делайте перерывы примерно по 15-20 минут. Это улучшит вашу концентрацию. Чтобы отдыхать было нескучно, возьмите с собой горячий чай и легкий перекус.

Одевайтесь теплее.

Да, за окном лето, но без движения вы быстро замерзните. Даже в теплое время года температура ночью может достигать +12°C.

Наберитесь терпения.

Заметить метеор несложно. Главное — проявить усидчивость и внимательность.