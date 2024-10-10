Соджу, хайкинг и рамен: как и зачем ехать в Южную Корею

Если вы давно хотели начать изучать Азию, то Южная Корея — отличный вариант для старта. Разложили по пунктам все, что нужно знать, чтобы спланировать поездку в эту страну.

Правила въезда в Южную Корею

Находиться в стране непрерывно можно не более 60 дней подряд. Затем придется выехать, чтобы вернуться еще на 30 суток.

Даже если вы едете в Южную Корею ненадолго, потребуется получить электронное разрешение К-ЕТА (не равно виза!). Сделать это можно онлайн, на официальном сайте. Оформлять К-ЕТА нужно всем взрослым с 18 до 64 лет, сбор стоит около 700 рублей. Главный нюанс — оплатить российской картой не выйдет, придется поднапрячься и найти иностранную карту и подключить VPN.

Самый удобный маршрут, чтобы добраться до Южной Кореи, — это Москва — Шанхай — Сеул. Он занимает около 15 часов.

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На каком языке говорят в Южной Корее

Перед поездкой в Южную Корею не обязательно подтягивать английский — на нем там мало и плохо говорят. Далеко не во всех ресторанах, особенно если вы хотя бы чуть-чуть выходите за пределы туристической зоны, есть меню на этом языке. И приложения-переводчики, к слову, тоже не совсем корректно работают — навести камеру на меню и получить нормальный перевод не выйдет. Поэтому надо быть готовым к тому, что вы, скорее всего, вообще не поймете, что у вас в тарелке. Поэтому готовьтесь спрашивать, есть ли английское меню, и, в случае чего, есть то, что дали.

Какая валюта в Южной Корее

Расплачиваться российскими картами в Корее, к сожалению, не выйдет: их не принимают из-за санкций. Но вы сможете купить туристическую карту Wowpass. Стоимость — около 400 рублей. Их продают по загранпаспорту в автоматах в аэропортах, на станциях метро, а также в крупных отелях и популярных туристических местах. После покупки надо будет зарегистрировать карту в мобильном приложении.

И всегда остается вариант с наличкой: поменяйте в России рубли на доллары. А по приезде в Южную Корею поменяйте их на воны. Рубли везти в страну бесполезно — их там не меняют.

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Как платить за общественный транспорт в Южной Корее

Чтобы пользоваться общественным транспортом в Южной Корее, нужно купить карту T-Money (что-то типа московской «Тройки»). Сделать это нужно в первый же день, потому что без карточки не получится пользоваться вообще ничем: ни метро, ни автобусом, ни такси. Нюанс: купить T-Money можно только за наличку, так что придется где-то заблаговременно поменять доллары или евро на воны.

T-Money можно купить в любом 7-Eleven или CU — это маленькие круглосуточные магазинчики, которые есть абсолютно в каждом квартале. В них стоят столики, есть микроволновки и бойлеры, а еще можно в любое время купить алкоголь. Очень удобно: покупаешь рамен за доллар, там же завариваешь его горячей водой и ешь в любое время дня и ночи.

Если вы хотите арендовать машину в Южной Корее, вам нужно будет заранее, еще в России, оформить международные водительские права в ГАИ.

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В какое время года лучше ехать в Южную Корею

Зима в Южной Корее достаточно холодная — до -10 °C — и снежная. Только на острове Чеджу влажно и температура воздуха даже зимой не опускается ниже 0 °C. Горнолыжный сезон на корейских курортах открывается в конце ноября и длится по начало апреля.

Лето в Корее очень жаркое и влажное. С конца июня до конца июля продолжается сезон муссонных дождей. Лучше всего ехать загорать и нежиться на пляжах корейского побережья с конца мая по сентябрь.

Весна и осень в Южной Корее хороши для экскурсий, шопинга и прогулок по паркам: с марта начинает цвести сакура, а в октябре можно приехать полюбоваться ярко-красными кленами. Но часто бывают дожди, поэтому лучше захватить дождевик. Там они, конечно, тоже продаются, но качество, как отмечают многие туристы, оставляет желать лучшего.

Какие блюда и напитки стоит попробовать в Южной Корее

Обязательно нужно попробовать корейское барбекю, где вы сами жарите мясо на жаровне. Как правило, в местных ресторанчиках меню состоит из небольшого количества блюд: 5-7 вариантов. Но зато вы получаете доступ к безлимитному столу с закусками. Это кимчи, маринованный дайкон, иногда даже какие-то кольца кальмара и анчоусы. А еще почти в каждом общепите стоят кулеры с холодной бесплатной водой. Она вам точно понадобится — еда по всей Азии очень острая, особенно для россиян.

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На покупке импортных напитков в Южной Корее можно разориться — очень дорого. Но есть пиво и местная водка — соджу, в ней около 18-19 градусов.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Варианты туристических маршрутов по Южной Корее

Хороший вариант для первой поездки в Южную Корею — это маршрут Сеул — Пусан — Чеджу.

Сеул — столица и крупнейший город Южной Кореи. В нем очень чисто и многолюдно. Отличный пример, как можно совместить большое количество зелени и технологичность.

В Сеуле стоит:

Потратить много денег на улице Мендон. Это целый торговый квартал, где можно купить все что угодно: сувениры, одежду, обувь. Еще на этой улице находится первая в Южной Корее католическая церковь.

Прокатиться на канатной дороге до Сеульской телебашни — символа города, расположенного на холме на территории парка Намсан.

Со всех сторон сфотографировать Тондэмун Дизайн Плаза. Здание напоминает инопланетный корабль, внутри часто проводят выставки и разные мероприятия.

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Пусан — второй по величине населенный пункт в Южной Корее, но более расслабленный и курортный, чем Сеул. Город расположен на побережье Корейского пролива и считается крупнейшим портом страны.

В Пусане надо:

Прогуляться по подводному туннелю. В нем можно увидеть около 35 000 видов рыб, рептилий и земноводных.

Пропахнуть рыбой в Чагальчхи — на крупнейшем рынке морепродуктов в Азии. Даже если вы не фанат, зайти и поглазеть точно стоит.

Заглянуть в храм Помоса — буддийский храм, которому больше 1300 лет. Его считают одним из трех важнейших храмов Кореи.

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Чеджу — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. На острове можно провести 3-4 дня своего путешествия. Билет из Сеула стоит примерно 4000 рублей, лететь 45 минут.

На Чеджу можно: