Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника

В 2024 году праздник отметят 26 октября.

Гимнастика — одно из древнейших спортивных занятий, не потерявшее своей актуальности в современном мире. Это не только олимпийский вид спорта, но и часть большой спортивной культуры. Многие также относят гимнастику к искусству, так как выступления гимнастов доставляют публике эстетическое удовольствие, сравнимое с эффектом театральных и цирковых представлений.

Есть несколько видов гимнастики, самыми популярными считаются спортивная, художественная и акробатическая (прыжки на батуте, акробатика, аэробика и прочие дисциплины).

Россия является мировым лидером в спортивной и художественной гимнастике.

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Когда отмечается Всероссийский день гимнастики

Ежегодно Всероссийский день гимнастики отмечается в последнюю субботу октября. В 2024 году празднование выпадает на 26 октября.

История праздника

Праздник был учрежден в 1999 году по инициативе Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации спортивной гимнастики России. Цель — популяризация и освещение здорового образа жизни.

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История гимнастики

Первые упоминания о гимнастике в исторических источниках относятся к V веку до нашей эры. В этот период в Древней Греции был разработан комплекс физических упражнений для оздоровления тела и подготовки воинов к сражениям.

После падения Римской империи жители Европы по большей части забыли о любом спорте, а физические упражнения в Средневековье считали «греховным времяпрепровождением». Отношение начало меняться только в эпоху Ренессанса.

Гимнастика начала набирать популярность в России и Западной Европе в конце XVIII века. А уже в XIX веке начали проводиться гимнастические соревнования.

Летом 1881 года в Льеже (Бельгия) была учреждена Международная федерация гимнастики — FIG. С 1896-го спортивная гимнастика представлена на Олимпиадах. Чемпионаты мира проводятся с 1903 года.

В России первый турнир по этому виду спорта состоялся в 1885 году в Москве. Его организатором выступило Русское гимнастическое общество. В 1889-м данный вид спорта включили в образовательную программу мужских гимназий. По всей стране начали открываться кружки и проводиться чемпионаты.

Первые соревнования по художественной гимнастике состоялись в Ленинграде в 1939 году. Данная дисциплина бурно развивалась в СССР, Болгарии и других странах как часть спортивной гимнастики, но затем обособилась и была включена в программу Олимпийских игр в 1984 году.

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Традиции праздника

В последнюю субботу октября в нашей стране проводятся соревнования по гимнастике и показательные выступления прославленных спортсменов. В школах и секциях устраивают дни открытых дверей и мастер-классы.

Также к Всероссийскому дню гимнастики обычно приурочено награждение гимнастов. Спортсменам присваиваются звания «мастер спорта» и «кандидат в мастера спорта».