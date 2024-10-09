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Всемирный день зрения: когда отмечается, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

9 окт 15:30

2 мин.

Всемирный день зрения — 2024: дата, история и традиции праздника

Всемирный день зрения в 2024 году отметят 10 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Отличное зрение
Фото puhhha, iStock
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По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 37 миллионов слепых людей и 124 миллиона человек с плохим зрением. 81% — это люди от 50 лет и старше. Самые популярные причины проблем — воспалительные заболевания, аномалии рефракции, травмы, близорукость и глаукома.

Мало кто знает, что 80% заболеваний можно предотвратить или вылечить. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам слепоты и нарушения зрения, был придуман Всемирный день зрения (World Sight Day). Рассказали, когда отмечается праздник в 2024 году, а также какие мероприятия проводятся в этот день.

Когда отмечается Всемирный день зрения

Ежегодно Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября. В 2024 году праздник выпадает на 10 октября.

Девушка проверяет зрение
Фото istockphoto.com/Inside Creative House

История праздника

Всемирная организация здравоохранения в 1998 году выступила с предложением учредить Всемирный день зрения, чтобы напомнить о важности профилактики нарушения и восстановления зрения. Но отмечать праздник начали только в 2000 году.

ВОЗ и Международное агентство по предотвращению слепоты разработали глобальную программу по борьбе со слепотой, в рамках которой был намечен план по ее реализации.

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В России присоединились к программе в 2005 году. Но двумя годами ранее по инициативе московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца создали Национальный комитет по предупреждению слепоты. Были выявлены главные направления: устранение слепоты вследствие глаукомы, травм зрительного органа, воспалительных патологий переднего глазного отдела, ликвидация детской и катарактальной слепоты.

Офтальмология
Фото istockphoto.com/iantfoto

Традиции праздника

Ежегодно во второй четверг октября проходят мероприятия по популяризации профилактики нарушения зрения. Специализированные организации устраивают акции, семинары, лекции, чтобы привлечь внимание к проблемам незрячих людей.

Во многих странах в этот день проводится массовая проверка зрения у населения, бесплатно попасть к офтальмологу может любой желающий. В России также устраивают пресс-конференции с экспертами, которые помогают решить проблемы со зрением.

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