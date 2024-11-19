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Всемирный день ребенка 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

4 мин.

Всемирный день ребенка — 2024: дата, история и традиции праздника

Всемирный день ребенка отметят 20 ноября
Мария Сальникова
Автор
Счастливая женщина держит малыша
Фото morrowlight, iStock
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Детство — самая счастливая и беззаботная пора в жизни многих, но, к сожалению, не всех. Для того чтобы привлечь внимание к проблемам детей, было установлено несколько специальных дней в году. Например, в июне отмечаются Международный день защиты детей и Международный день невинных детей — жертв агрессии. А в ноябре — Всемирный день ребенка. Рассказываем, чем этот день отличается от других праздников, как он появился и как его отмечают.

Когда отмечается Всемирный день ребенка в 2024 году

У Всемирного дня ребенка неизменная дата — 20 ноября. В 2024 году праздник выпадает на среду.

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История Всемирного дня ребенка

О том, что нужно оградить детей от трудностей взрослого мира, заговорили сразу после Второй мировой войны. В 1945 году была создана Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ), которая планировала бороться в том числе за охрану и благополучие детей. В 1949 году Конгресс МДФЖ учредил Международный день защиты детей. В 1954 году МДФЖ лишили статуса консультативного органа Организации Объединенных Наций (ООН). С этого года ООН самостоятельно стала заниматься охраной детства. Всемирный день ребенка провозглашен организацией также в 1954 году. Он почти не отличается от Дня защиты детей по смыслу.

Ко Всемирному дню ребенка приурочены важные документы ООН о правах детей: Декларация прав ребенка (1959) и Конвенция о правах ребенка (1989).

Две девочки бегут по полю
Фото Valerii Apetroaiei, iStock

Как отмечают Всемирный день ребенка

По традиции в школах и даже детских садах проводятся занятия, на которых детям рассказывают о неотъемлемых правах детей. К ним относятся право воспитываться в семье, право на защиту от всех видов насилия, право на получение информации и так далее. Также им рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются дети в других странах: рабский труд, голод, дискриминация по признакам расы и так далее.

Никто не становится счастливее, зная, что другим еще хуже, поэтому добрые праздничные мероприятия тоже проходят. Это концерты, спортивные соревнования, научные форумы, на которых сами дети обсуждают проблемы мира, которые им предстоит решить в будущем. Обязательно проводятся благотворительные мероприятия для сирот, инвалидов, беженцев.

Дома родители по своей инициативе могут устроить детям маленький праздник. Дарить подарки можно, но необязательно. Достаточно просто провести с ребенком время. Ведь даже Конвенция о правах детей устанавливает, что ребенку необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. А это значит, что стоит как минимум удержаться от нотаций по поводу успеваемости и заняться вместе с малышом чем-то, что будет ему интересно. В будущем счастливые детские воспоминания будут давать силы преодолевать трудности.

Девочка с вырезанными из бумаги фигурами
Фото ronstik, iStock

Интересные факты

  • При рождении дети имеют около 300 костей. Скелет взрослого человека насчитывает 205-207 костей. Дело в том, что с возрастом некоторые кости срастаются.

  • Фраза о слезинке ребенка, не стоящей счастья всего мира, стала крылатой. Но она воспроизведена неточно и вдобавок вырвана из контекста: в романе «Братья Карамазовы» разговор идет о неприятии Бога.

  • Наибольшее количество «детей из пробирки» рождается в Австралии.

  • Если у ребенка были эмоционально недоступные родители, он с большой вероятностью вырастет таким же и будет испытывать проблемы в общении с партнером и собственными детьми. Но можно научиться быть хорошим партнером и родителем. Об этом заявили в ЮНИСЕФ — Международном чрезвычайном фонде помощи детям при ООН.

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