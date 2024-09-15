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Всемирный день худеющих в 2024 году: дата и история — необычные факты о диетах
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Всемирный день худеющих в 2024: когда отмечать и в чем суть праздника

Алена Соколова
Автор
Девушка на весах с сантиметром.
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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У всех, пожалуй, есть знакомый или знакомая, кто все время сидит на диетах, а в ресторане выбирает диетическую газировку и легкий салат. В 2021 году в СМИ опубликовали результаты опроса россиян: оказалось, что 57% респондентов хоть раз в жизни практиковали диету. Неудивительно, что у феномена похудения есть даже собственный праздник — Всемирный день худеющих.

Когда отмечается Всемирный день худеющих

Тем, кто стремится к стройности, посвятили 15 сентября. Когда этот праздник появился — точно неизвестно, но не более десяти лет назад. Нет информации и о том, кому принадлежит сама идея: вероятнее всего, придумали торжество просто пользователи интернета. Всемирный день худеющих — праздник, который привлекает внимание общественности к вопросам правильного, сбалансированного рациона и безопасного снижения веса.

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Как отметить день худеющих

В этот день следует задуматься о проблемах ожирения и здоровых способах регулировки веса. Что для этого можно сделать?

  • Провести чек-ап рациона: проверить, хватает ли вам белков, углеводов, жиров и клетчатки.

  • Закупиться полезной едой: цельнозерновым хлебом, овощами, фруктами, кисломолочными продуктами, если вам можно их есть.

  • Заняться легкой гимнастикой: короткая разминка, расслабляющая растяжка или пробежка в парке, пока стоит теплая погода — регулярная активность полезна для людей в любом весе.

  • Разрешить себе есть любимую еду. Строгие ограничения в питании приводят к срывам и перееданиям: все продукты хороши, если есть их в меру.

  • Записаться к психологу, если заподозрили у себя расстройство пищевого поведения: это серьезная проблема, которая значительно снижает качество жизни.

Девушка стоит на весах
Фото istockphoto.com/RossHelen

Интересные факты о диетах и похудении

Сейчас врачи сходятся в едином мнении: для похудения нужно сбалансированное питание, регулярные, но не изматывающие физические нагрузки и легкий дефицит калорий. Но на что только не шли люди раньше, чтобы сбросить килограммы.

  • Английский поэт Байрон худел с помощью уксуса. Кроме строгой диеты, он пил уксусный раствор и носил шерстяную одежду. Пот и слабительное действие «напитка» помогали ему худеть, но, конечно, на здоровье сказывались не очень.

  • Люди принимали яд. Два века назад для ускорения метаболизма предлагалось пить таблетки с маленькой концентрацией мышьяка. И да, это было опасно даже в мизерных дозировках.

  • От сексуального желания спасали диеты. В XIX веке американский священник предложил людям перестать употреблять жирную пищу, исключить мясо и специи. По его мнению, эти продукты вызывали сексуальное желание.

  • Кто-то ел глистов, чтобы стать стройнее. В прошлом веке возникла идея использования этих существ: люди пили таблетки с ленточными червями, те созревали и вызывали диарею с рвотой.

  • Королю зашили рот, чтобы он меньше ел. По испанской легенде, врач Хасдай ибн Шапрут лечил короля Леона Санчо I зверским методом. Властителю зашили рот, оставив маленькую дырочку под воду и смеси, чтобы монарх смог похудеть.

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