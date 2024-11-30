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Всемирный день борьбы со СПИДом 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

3 мин.

Всемирный день борьбы со СПИДом — 2024: дата, история и суть праздника

Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Фото Vasyl Dolmatov, iStock
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В 2024-м праздник выпадает на воскресенье, 1 декабря.

Первый случай синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) в мире был установлен в начале 1980-х. Тогда болезнь сильно поражала иммунную систему, и считалось, что практически всегда подразумевает летальный исход.

В современном мире медиками были достигнуты большие успехи в борьбе со СПИДом. Сегодня ВИЧ-инфекция относится к хроническому заболеванию, которое требует регулярного приема антиретровирусных препаратов. Таким образом, продолжительность жизни ВИЧ-положительного пациента не отличается от здорового человека. Также сейчас люди с данным заболеванием могут родить полностью здоровых детей.

Чтобы просвещать людей в таком важном вопросе, был учрежден Всемирный день борьбы со СПИДом.

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Когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В 2024-м праздник выпадает на воскресенье.

Прием у врача
Фото SARINYAPINNGAM, iStock

История праздника

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отметили в 1988 году. Годом ранее инициатором проведения праздника выступили сотрудники Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН Джеймс Бунн и Томас Неттер. Идею одобрил директор Глобальной программы по СПИДу Джонатан Манн. Именно он утвердил дату — 1 декабря.

Дата была выбрана из-за удобства освещения проблемы в СМИ. В 1988 году проходили выборы президента США, и все издания писали только о гонке кандидатов от республиканцев и демократов Джорджа Буша-старшего и Майкла Дукакиса. По логике Манна нужен был день после выборов 8 ноября и до рождественских каникул.

Цель праздника — повысить осведомленность людей о таком заболевании, как СПИД, а также почтить память тех, кто умер из-за него.

В 1996 году была запущена Объединенная программа ООН по СПИДу. В ее задачи входило продвижение праздника. А уже с 2004-го Всемирная кампания против СПИДа приобрела самостоятельный статус, став отдельной организацией.

Международным символом борьбы с заболеванием является ленточка красного цвета, обозначающая поддержку, сострадание и надежду на будущее без СПИДа.

Каждый год празднику присваивают определенную тему. В 2024 году была выбрана — «Выбирайте правильный путь — путь прав человека».

Медицинский саммит
Фото gorodenkoff, iStock

Традиции Всемирного дня борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря проводятся различные мероприятия по всему миру, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В частности, дискуссии, лекции и семинары.

Некоторые медицинские организации украшают свои здания красными лентами. Также проходят просветительские и диагностические мероприятия. Организовываются сборы средств на лечение ВИЧ-инфикционированных.

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