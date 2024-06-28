Самые популярные водные виды спорта: от сапа до сплава на байдарках

Водные виды спорта сейчас на пике популярности — все больше россиян делают выбор в их пользу в качестве летнего досуга. В этом году к уже популярным сапсерфингу, вейксерфу и вейкборду присоединяются сплав на байдарках и водные лыжи. Об этом говорит статистика одного из крупных маркетплейсов: так, продажи в категории «Доски и водные лыжи» выросли на 439% в сравнении с прошлым годом, в разделе «Гидроодежда и гидрообувь» — на 86%, а в категории «Каяки, байдарки и катамараны» — почти на 300%. Как не запутаться в популярных водных видах спорта и выбрать подходящий для себя, рассказали вместе с сотрудницей крупного маркетплейса Анной Стефаненко и опытными спортсменами.

Как выбрать водный спорт

Чтобы «поймать свою волну» и определиться, какой из водных видов спорта подходит именно вам, можно ответить на несколько вопросов:

Какие водоемы есть рядом с вашим местом проживания?

Развита ли инфраструктура — можно ли арендовать оборудование, чтобы попробовать разные виды спорта?

Есть ли в вашем регионе сильные ветра? А волны?

Вы хотите более медитативного времяпрепровождения или экстрима?

Сколько времени и денег готовы потратить на обучение и инструктаж?

Какова ваша физическая форма?

Конечно, если вы хотите накачать мышцы, изменить качество тела или значительно улучшить уровень спортивной подготовки, разовые занятия популярными водными видами спорта вряд ли подойдут. Чтобы увидеть результат, тренировки нужно внедрить в свои еженедельные планы.

Самые популярные водные виды спорта

Сапсерфинг: массовое развлечение для неспешного отдыха

Это водный вид спорта, в котором человек катается на специальной доске и управляет ей при помощи весла. Им можно заниматься в одиночку, можно вместе с друзьями. Есть даже специальные доски для групповых заплывов — они вмещают до 12 человек. Также есть сапы для пары «взрослый + ребенок».

Сапсерфинг практически не требует предварительной подготовки, именно поэтому он стал так популярен среди россиян. Пункты проката сейчас есть практически во всех крупных городах и на водоемах, куда приезжает отдыхать много жителей.

Фото istockphoto.com/pixdeluxe

Более того, многие сегодня приобретают сапы, чтобы кататься на них регулярно. Самый продаваемый товар для водного спорта на маркетплейсах — сапборд. Цены на простые модели досок начинаются от 16 тысяч рублей.

Плюсы сапсерфинга:

для него не нужны волны, грести можно и по глади, используя доску как плот;

не требуется дополнительная экипировка, кроме доски-сапборда, весла, страховочного лиша и спасательного жилета;

много точек аренды;

плавать можно весной, летом и осенью, поскольку при хорошем управлении доской погружаться в воду придется только в начале и в конце катания.

Минусы:

медитативность занятия подойдет не всем — вам может не хватить динамики;

нужна определенная физическая подготовка.

Сколько стоит? Покататься на сапе два часа — в среднем 2500 руб., все оборудование включено (здесь и далее цены приведены для Москвы).

Вейксерф: для тех, кто любит побыстрее

Вейксерфинг — это катание на доске за катером-буксиром. Это городская версия обычного серфинга. В местах, где нет «настоящих» волн, их создает катер.

На доске вы катаетесь, конечно, в одиночку. Но в целом занятие это довольно компанейское: катер обычно берет на борт сразу несколько серферов, которые выезжают на воду и по очереди покоряют волны. Вмещает судно до 11 человек, но, чтобы долго не сидеть в мокром гидрокостюме и не ждать, пока все откатаются, лучше ограничить «заезд» четырьями-пяти серферами.

Чтобы встать на вейксерф, нужна подготовка, а значит, и занятия с тренером. Так что совсем новичок вряд ли сможет покататься на доске в первый же день.

Фото istockphoto.com/simonkr

При этом, в отличие от обычного серфинга, травмы здесь менее вероятны. Дополнительную опору дает катер: во время старта спортсмен держится за трос и отпускает его, когда поймает волну. А скорость движения катера в среднем составляет 15 км/ч — это не слишком много, чтобы серьезно травмироваться. Если вы соблюдаете правила безопасности, никаких происшествий не будет.

Плюсы:

можно покорить волны;

весело и активно;

необходимость балансировать — хорошее физическое упражнение, которое позволит потратить много калорий.

Минусы:

необходима предварительная подготовка и постоянная работа с тренером для совершенствования навыков;

для этого спорта необходимо специальное место (залив или бухта), в котором можно кататься на таких катерах;

экипировка дорогая, покупать ее стоит, если вы уверены, что это ваше;

аренда катера и оборудования стоит довольно дорого;

вид спорта довольно «элитный», поэтому точки для катания можно найти далеко не во всех городах.

Сколько стоит? Покататься 25 минут — в среднем 5500 руб., оплата работы инструктора — по договоренности. Цена приблизительно стартует с 1500 рублей.

Вейкбординг: вейксерфинг плюс сноуборд

Вейкбординг — это спорт, похожий на вейксерфинг, но более «стабильный». На доске есть крепления для ног — этим она напоминает сноуборд. Во время катания человек все время держится за трос, который обычно привязан к моторной лодке или стационарному направляющему механизму.

Во время вейкбординга скорость может достигать 30-35 км/ч.

В остальном вейкбординг практически аналогичен вейксерфингу.

Фото istockphoto.com/helivideo

Плюсы:

крепления дают дополнительную опору;

держаться за трос можно все время — не так страшно кататься;

моторная лодка дает хороший разгон;

в парках для вейкбординга могут быть специальные траектории, где можно делать разные трюки.

Минусы:

нужна определенная сноровка — придется потренироваться держать баланс;

скорость может достигать 30-35 км/ч, что чревато травмами;

требуются дорогое оборудование и определенная инфраструктура.

Сколько стоит? Покататься 25 минут — в среднем 5500 руб., оплата работы инструктора — по договоренности. Цена приблизительно стартует с 1500 рублей.

Виндсерфинг: сила ветра

Хотите управлять всем сами и не надеяться на катер или моторную лодку, но сап для вас — слишком медленно и скучно? Попробуйте виндсерфинг.

Это еще один вариант покататься на воде там, где нет волн и обычный серфинг невозможен. Однако тут движение создается с помощью ветра. Спортсмену нужно не только держать баланс, чтобы устоять на доске, но и управлять ей при помощи паруса. От его положения будут зависеть скорость и направление движения.

Виндсерфинг — занятие скорее для интровертов. Вы берете доску и отплываете от берега. И дальше ваши пути с другими спортсменами, скорее всего, разойдутся. Есть в этом и плюс: оказавшись посреди воды, можно помедитировать и подумать о своем без лишних отвлечений.

Фото istockphoto.com/simonkr

Для занятий виндсерфингом требуются довольно серьезные начальные вложения. Один парус может стоить от 40-80 тысяч рублей, доска — от 100 тысяч.

Плюсы:

освоить довольно легко — достаточно немного потренироваться управлять парусом на берегу;

довольно безопасно, так как вы сами управляете скоростью;

не нужно арендовать лодку/катер, что делает это занятие доступнее.

Минусы:

понадобится место, где всегда есть хороший ветер, либо придется подстраиваться под погоду;

так как рядом не будет катера или лодки, только вы сами отвечаете за безопасность.

Сколько стоит? Ознакомительное занятие на два часа — в среднем 5000 руб. (все оборудование включено).

Сплав на байдарках/каяках: прокачать командный дух

Когда водный досуг более-менее в пределах городской черты освоен, можно перейти к новым горизонтам. Например, сплавиться по горной реке на байдарках/каяках. Это целое приключение: нужно будет собрать рюкзаки, взять палатки и запланировать несколько ночевок посреди пляжа или леса. Зато воспоминания на целый год гарантированы.

Сплав на байдарках/каяках подразумевает, что вы с определенным количеством людей (обычно это команда из трех человек) садитесь в надувную лодку, берете в руки весла и гребете по заданному маршруту. Новички обычно проводят на воде три-четыре часа в день.

Очевидно, что сплавы — командная активность. Часто кататься на байдарках/каяках отправляются всей семьей, так как это прекрасная возможность побыть вместе вдали от шума и гула города.

Фото istockphoto.com/.shock

К сплаву нужно подходить ответственно и идти туда с опытным инструктором. Тем не менее особой подготовки не требуется: сплавы с походом по реке может осилить каждый, у кого нет серьезных проблем со здоровьем.

Плюсы:

не только спорт, но и выезд на природу: вас проведут по красивому маршруту и покажут живописные места;

командная работа объединяет;

можно познакомиться с интересными людьми;

время на природе — это отдых для глаз, легких и нервной системы.

Минусы:

может оказаться, что такой отдых не для вас;

холодно и мокро, запаситесь сменной одеждой;

вас будут одолевать комары и мошки;

может не повезти с погодой — возьмите с собой то, что спасет от теплового удара и от дождя;

нужно много экипировки: палатка, средство сплава, весла и т.д.

Сколько стоит? «Тренировочный» двухчасовой сплав в пределах города — в среднем 3500 руб. Двухдневный — в среднем 12500 руб. (все включено).