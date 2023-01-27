Чем папе заняться с детьми? 3 главных правила и несколько идей для выбора досуга

Важно учитывать интересы и особенности ребенка.

Для многих молодых родителей, особенно отцов, необходимость общаться и играть с детьми — проблема. Нередко отец ограничивается тем, что показывает «козу» младенцу, включает мультфильмы дошкольнику, проверяет дневник у подростка. Психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бондарева рассказали об основных правилах, которые помогут отцу наладить отношения с детьми и весело и полезно проводить время вместе.

Правило 1. Не отталкивать

Папе стоит разрешать детям помогать ему в том, чем он занимается. Мальчики и девочки от трех до десяти лет охотно примут участие в домашних занятиях. Маленьким детям папа может доверить держать безопасный инструмент (например, изоленту) или попросить что-то подать. Более старшие в состоянии под присмотром отца попробовать вбить гвоздь или отпилить кусок доски.

Хорошо, если совместные занятия будут направлены на дальнейшее постижение мира детьми. Например, папа и дети могут вместе сделать скворечник или кормушку, чтобы весной и летом наблюдать за птицами. Или сходить в парк, чтобы научиться различать листья деревьев.

Freepik/freepik

В принципе, папа может научить детей любым вещам, которые умеет делать сам. Мастерить рогатки, свистеть травинкой, пускать «блинчики» по воде, играть в настольный теннис и так далее.

Правило 2. Учитывать интересы ребенка

Это правило вытекает из предыдущего. Прекрасно, если папа умеет бегать на коньках и готов научить этому ребенка (или детей). Но важно, чтобы малыш сам хотел заниматься той деятельностью, которую предлагает отец. Недопустимо пытаться сделать из сына мини-копию себя и приобщать его ко всем своим интересам против его воли. В противном случае совместные игры в футбол или сплавы на байдарках выросший человек будет вспоминать с ужасом, а не с умилением.

Еще хуже, когда отец пытается насильно воспитать дочь как мальчика. Впрочем, многим девочкам интересны мальчишеские игры и развлечения. Но это должен быть именно интерес, а не страх перед отцом.

Некоторые отцы испытывают сложности в общении с дочерьми. Особенно когда девочка не настроена на игры в машинки и стрельбу из лука. Можно предложить дочери нейтральные занятия: рисование (или другое творчество), настольные игры, игру в мяч, чтение вслух. Самые стойкие папы могут попробовать поиграть с дочерью в куклы. Или помочь девочке одеться принцессой.

Сложнее искать компромисс, если детей несколько и при этом они разного пола и возраста и не имеют общих интересов. В этом случае нет смысла заставлять одного (как правило, старшего) принимать участие в занятиях другого. К примеру, если старшая дочь хочет лепить из пластилина, а младший сын — делать оригами, разумнее предоставить каждому из них право заниматься тем, чем он желает. Но можно попытаться найти какое-то общее дело, которое подойдет всем.

Предложите настольные игры, просмотр кино (выберите сами во избежание споров!), посещение детских мероприятий.

Анастасия Корнеева Психолог

Правило 3. Учет возраста ребенка

Иногда родителям кажется, что маленький ребенок — это как компьютерная игра, в которой закрыты некоторые уровни. Чтобы «открыть» их побыстрее, ребенку покупают игрушки, рассчитанные на более старший возраст, и пытаются увлечь непонятными для малыша играми. Такой подход приведет к взаимному расстройству от общения.

Freepik/freepik

Совместных занятий с детьми великое множество, и на каждый возраст можно найти что-то интересное и детям, и родителям.

С дошкольниками уже можно устраивать безопасные химические опыты, играть в настольные игры типа «Башни», проводить с ними время на улице.

Ребенок-школьник — тот самый «открытый» уровень. Его можно научить играть в морской бой, шахматы и шашки, командные виды спорта, собирать 3D-пазлы и так далее. Но при этом уважать интересы ребенка и помнить о том, что он еще маленький.

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