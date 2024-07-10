Гид по спортивной зоне фестиваля VK Fest 2024 в Москве

13 и 14 июля в Москве в «Лужниках» состоится VK Fest 2024. Участников масштабного опен-эйра ждут выступления популярных артистов, встречи с блогерами, мастер-классы, разнообразные развлечения, а также множество спортивных мероприятий и интерактивов.

Рассказали, какие активности будут представлены в зоне спорта на VK Fest 2024 в Москве.

Для фанатов футбола

Во время фестиваля будет работать выставка наград из музея ФК «Локомотив». Также организаторы от клуба проведут фиджитал-турнир по EA Sports FC 24 на PlayStation и розыгрыш подарков. Кроме того, можно будет взять автограф или сделать фотографию на фоне трофеев с действующими игроками «Локомотива».

А в красно-белом шатре ФК «Спартак» пройдут паблик-токи со знаменитыми футболистами и фанатами клуба, автограф-сессия и караоке-вечер. Все желающие смогут исполнить гимн клуба «Знаешь ли ты». Зрителям также предложат купить мерч и пройти квест.

Кроме того, ФК «Торпедо Москва» подарит гостям VK Fest возможность пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше призов.

Фото franckreporter/istockphoto.com

Не обошлось и без ПФК ЦСКА. Клуб проведет мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарем Игорем Акинфеевым. Также состоятся соревнования по киперболу — особому виду футбола, где победа определяется серией пенальти. Из других активностей гостей ждут футбол в одни ворота, шоу фристайлеров, настольный футбол и др.

Для поклонников хоккея

13 и 14 в бренд-зоне КХЛ участники фестиваля смогут увидеть знаменитый Кубок Гагарина и сделать с ним фото. Также на площадке пройдут автограф-сессии с именитыми игроками «Спартака», «Металлурга», ЦСКА и «Динамо». Сопровождать мероприятие будет зажигательный диджей-сет. Также любой желающий сможет принять участие в соревнованиях по дриблингу, слингу, эластике и хоккейному кикеру.

Для любителей волейбола

Во время фестиваля зрители познакомятся с новыми видами спорта от Всероссийской федерации волейбола. Так гости мероприятия смогут попробовать текволи и перекрестный волейбол.

Также на площадке VK Fest пройдут турниры по пляжному волейболу и гигантболу, принять участие в которых сможет любой желающий. Не обойдется здесь и без мастер-классов, автограф-сессий со знаменитыми спортсменами.

Фото microgen/istockphoto.com

Для фанатов бокса

Поклонники бокса тоже не останутся в стороне во время фестиваля. Так Федерация бокса России проведет серию мастер-классов от знаменитых спортсменов. Участники получат автографы, сделают совместные фото с олимпийскими чемпионами и проверят свой удар на силомере.

Для экстремалов

На VK Fest попробовать себя на силу, выносливость, координацию и скорость сможет каждый. «Лига героев» представит знаменитую полосу препятствий, которая точно не оставит никого равнодушным.

Фото Соцсети

Традиционно в конце участникам предстоит осилить главное испытание «Эверест» — гору, которая покорится только настоящим героям.

Для танцоров и любителей танцев

Гости фестиваля могут стать участниками танцевальных баттлов по современной хореографии. Ограничений по возрасту нет. Также пройдут занятия по зумбе, фитрок-тренировка по танцевальным упражнениям.

Фото Соцсети

Другие активности

Помимо прочего, участников фестиваля ждет батутная зона, тренажер по гребле, стена для бега с подушкой безопасности, зона свободного падения и полоса препятствий «лава-пол». Поклонники виртуального спорта могут поиграть в PlayStation 5.

Попробовать силы в шахматах смогут начинающие и опытные игроки любых возрастов. Главное — пройти предварительную регистрацию. Помимо прочего, будет представлена возможность потренироваться игре в гольф на мини-гольф дорожках.

Фото EkaterinaPichukova/istockphoto.com

Кроме того, любой желающий сможет попробовать новый и необычный вид спорта — хоббихорсинг под руководством ведущих пони-спортсменов страны. Также каждый час будут проходить мастер-классы по растяжке, фитбоксингу, функциональной йоге.

А еще гости фестиваля смогут поиграть в бадминтон, поучаствовать в конкурсе трехочковых бросков в баскетболе, посмотреть мастер-классы от художественных гимнасток и даже попробовать себя в акробатике.

Для любителей автоспорта будет представлена выставка легендарных автомобилей. Отдельно представят спорткары, которые участвовали в реальных гонках.

После активного отдыха все спортсмены и посетители зоны смогут отдохнуть в специальном месте с пуфами и шезлонгами под зонтами.