В чем разница между вейкбордингом и вейксерфингом

Вейкбординг и вейксерфинг часто путают. Внешне они действительно похожи: и там и там катер-буксировщик создает волну, а спортсмен стоит на доске. На самом деле разница достаточно большая. Поэтому, если кто-то предложит «покататься на вейках», лучше уточнить, о каком направлении речь.

Об особенностях вейкбординга и вейксерфинга и их пользе и опасностях рассказал Рашид Хансвяров, вейксерфер, организатор турниров по вейксерфингу.

Что такое вейкбординг

Вейкбординг (англ. wakeboard) — катание на специальной доске (англ. board) по кильватеру (англ. wake), то есть волновой струе позади идущего катера. Во время движения спортсмен держится за специальный трос (фал), что делает вейкбординг похожим на водные лыжи. А доска похожа на доску для серфинга. Идея объединить эти виды спорта пришла в голову спортсмену Тони Финну в 1985 году. И хотя доска, придуманная Финном, отличалась от современного вейкборда, а сам новый вид спорта назывался скибордингом, 1985 год считается датой рождения вейкбординга.

Вейкбординг считается экстремальным видом спорта. По нему проводятся соревнования.

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Что такое вейксерфинг

Вейксерфинг — смесь вейкбординга и серфинга. Как и в классическом серфинге, задача катающегося — проскользить по гребню волны на специальной доске, вейксерфе. С той разницей, что волну создает не ветер, а катер-буксировщик.

Вейксерфинг появился примерно на десятилетие позже вейкбординга, когда производители поняли, как конструировать доски без креплений. Вейксерфинг часто воспринимается как водный аттракцион. На самом деле по этой дисциплине тоже проводятся соревнования различного уровня, в том числе международные. Первые состязания прошли в 1996 году в США.

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Отличия вейкбординга от вейксерфинга

Есть несколько основных параметров.

Конструкция доски

Для вейкбординга делают доски с креплениями, как для лыж, что не позволяет спортсмену соскользнуть. У доски для вейксерфинга креплений нет, поэтому основная трудность для катающегося — удержаться на доске и не потерять ее в процессе движения. Наличие или отсутствие креплений — основное принципиальное отличие. Вейксерфы и вейкборды бывают разных видов. Чтобы правильно выбрать вейксерф или вейкборд, нужно учитывать свой вес, умения и предпочтительный способ держаться на волнах

Скорость буксировщика

Скорость катера для вейкбординга — примерно 30 км/ч, катера для вейксерфинга — вдвое меньше. Поэтому вейкбординг относится к экстремальным видам спорта, а вейксерфинг — к развлечениям, разрешенным в том числе для людей без специальной подготовки. Последствия падения с доски, соответственно, тоже будут разными.

Роль фала

При вейкбординге катающийся держится за трос (фал) постоянно, при этом может выполнять на доске разные трюки. При вейксерфинге катающийся держится за фал только при старте, а затем скользит по волне, созданной катером, самостоятельно.

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Польза вейкбординга и вейксерфинга

Катание на вейкбордах и вейксерфах развивает:

чувство баланса и координацию;

вестибулярный аппарат;

мышцы кора, пресса, рук и ног.

Кроме того, во время занятий сжигаются калории.

Вейкбординг, как и занятия силовым спортом, считается хорошим способом высвободить эмоции, разгрузить голову и избавиться от стресса. Вейксерфинг тоже помогает избавиться от стресса, но за счет расслабленного состояния и слияния с водной стихией.

Вред катания на бордах

Потенциально опасным может быть вейкбординг. Скорость движения достаточно высокая, ноги катающегося закреплены на доске. Поэтому при несоблюдении техники безопасности можно получить травмы (растяжения, вывихи, переломы, сотрясение мозга).

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Вейксерфинг в этом отношении не слишком опасен. Поэтому к катанию официально допускают детей старше восьми лет и пожилых людей.

Но, опять же, безопасность гарантируется при соблюдении правил катания и отсутствии противопоказаний по здоровью. После травм заниматься вейксерфингом или вейкбордингом можно только с разрешения врача.

Опасно ли катание на вейках

Любой вид спорта и досуга может быть опасным, если не соблюдать технику безопасности:

выходить на воду в состоянии опьянения;

заниматься после травм или при других опасных состояниях здоровья;

не проходить минимальный инструктаж (он проводится на берегу: новичка учат не только держаться на доске, но и правильно действовать при падении).

Вейкбординг может закончится травмой. Особенно если выбрать для катания не зарекомендовавшую себя площадку, а первую попавшуюся. Выбирать площадку стоит не по отзывам, а по степени умелости инструктора. Как правило, на хороших площадках инструкторами работают участники соревнований. Поэтому, если приходите на новую площадку, поинтересуйтесь, кто будет проводить занятия, и пробейте инструктора в поисковике.

Фото istockphoto.com

Кому подходит вейксерфинг и вейкбординг

При выборе нужно учитывать не только свои желания, но и возможности. Если вы начинающий, то есть не занимались экстремальными видами спорта и в целом нечасто ходите на спортивные тренировки, лучше начать с вейксерфинга. За полчаса-час вас научат стоять на доске и держать равновесие, после чего можно отправляться получить удовольствие от процесса.

Когда вы научитесь хорошо держаться на воде, сможете попробовать выполнять на вейксерфе различные трюки. При желании можно даже участвовать в соревнованиях. Здесь все будет зависеть от вашей амбициозности и количества времени, которое вы сможете посвящать тренировкам.

Вейкбординг больше подходит профессиональным спортсменам и завсегдатаям фитнес-залов. При катании на вейкборде нужны не только сила и выносливость, но и координация, а также способность быстро принимать решения.