Как нас заставляют покупать больше? 3 хитрых приема маркетологов

Рассказываем, так ли выгодны акции и распродажи.

Наверное, каждый из нас хоть раз покупал то, что совсем не нужно, или брал в магазине или на маркетплейсе больше, чем необходимо. Но, условно, подушка в виде котика или крем в красивой баночке так манят и берут за душу, что без них просто невозможно уйти.

А если на них еще объявлена скидка или акция, а вдобавок эти чудесные вещицы рекомендует популярный блогер или артист, то уж точно надо брать. Примерно так это и работает с покупателями.

О том, какие еще хитрости применяют специалисты по маркетингу и связям с общественностью, чтобы хотелось покупать больше, рассказывает основатель PR-бюро и образовательной платформы Эльвира Галимова.

«Потом не будет»

Один из самых распространенных приемов, который применяется сейчас, основан на эмоции покупателя: «Потом не будет».

Freepik/prostooleh

Например, в прошлом году многим резко стала нужна мягкая игрушка акула из популярного шведского магазина мебели и товаров для дома. Люди ходили мимо этой игрушки годами, но внезапно у всех случилось обострение. Конечно, не всем хватило. Поэтому предприимчивые компании стали производить такую же игрушку в виде акулы по образу и подобию оригинала. В интернете легко можно найти сайты, на которых продается плюшевая акула.

Хитрые акции

Варианты всевозможных акций — это тоже излюбленный прием специалистов по рекламе. Часто в онлайн-магазинах можно увидеть, что цена на товар зачеркнута, а красным шрифтом написана другая. При этом скидка может составлять какое-то немыслимое количество процентов (до 80-90%). Конечно, покупатель (особенно не очень опытный) моментально реагирует на такое предложение. В конце концов, не простачок же он, чтобы пройти мимо очевидной выгоды. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что скидка взята с потолка, а товар никогда не стоил столько, сколько указано до скидки.

Freepik/senivpetro

Так же могут работать и акции варианта «покупай три — плати только за две». Когда акция завершается, можно легко убедиться, что на период ее проведения цены были просто-напросто подняты, поэтому никакой выгоды для покупателя не было. Конечно, не все продавцы хитрят, некоторые отрабатывают такие акции честно и добросовестно, дабы сохранить репутацию и поток клиентов.

Как правило, магазины-однодневки в сети не брезгуют подобными приемами. А даже если акция была проведена честно, то часто человек, уже сделав покупку, просто не понимает, зачем он это купил, куда это деть, не истекает ли срок годности товара.

Любимые герои

Очень популярны варианты продвижения товаров и услуг звездами, артистами, спортсменами. Одним словом, людьми, которые заслужили народную любовь. Ничего зазорного в том, что известная персона что-то рекламирует, нет. Все-таки монетизация персонального бренда — это вариант нормы. Но покупателю нужно понимать, что не всегда любимые герои пользуются тем, что рекламируют. Нужно отдавать себе отчет в том, что тот успех, к которому пришли популярные личности, не связан с тем, каким кремом они пользуются, какой чай пьют и так далее.

Но, конечно, благо тоже есть. Часто известные персоны продвигают по воле сердца полезные благотворительные проекты, формируют культуру здорового образа жизни среди аудитории. Это можно оценивать только положительно.



Анализируйте информацию, не делайте импульсивных покупок, о которых потом можете пожалеть. Например, нижнее белье, лекарственные средства, косметика и украшения не подлежат обмену или возврату. Будьте прагматичны и покупайте то, что действительно нужно, чтобы не потратить лишнего и приберечь деньги на действительно важные покупки.

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