Как упростить поездку: 8 полезных советов для туриста
Лето — пора долгожданных отпусков. Не важно, сколько времени он продлится: пару дней, несколько недель или месяц — главное, чтобы отдых доставил массу положительных и ярких эмоций. Однако ни один турист не застрахован от мелких неприятностей, которые могут случиться с ним во время путешествия.
Вместе с руководителем туристического агентства Викторией Братухиной поделились лайфхаками, которые помогут упростить отдых и сделают его более комфортным.
Совет № 1: отслеживайте предложения от туроператоров
Постарайтесь ввести в привычку постоянно отслеживать предложения от туристических агентств и операторов. Этот лайфхак будет полезен не только при долгосрочном планировании отпуска, но и при поиске «горящих» предложений.
Если путешествие не привязано к конкретной дате либо резко освободились выходные, можно оперативно «пробежаться» по заранее выбранным предложениям. Возможно, найдется что-то подходящее.
При планировании путешествия на пиковые даты, например Новый год, майские праздники, воспользуйтесь ранним бронированием, чтобы сэкономить.
Если планируете отдохнуть в сезон низкого спроса (после майских или новогодних праздников, в ноябре и в первой половине декабря), выгоднее выбрать «горящие» предложения.
При путешествии с ребенком советую отслеживать предложения от отелей, где проживание и питание для детей бесплатно.
Совет № 2: не платите вперед и проверяйте всю информацию
Каждый год тысячи туристов становятся жертвами мошенников. Чаще всего неопытные путешественники попадаются на удочку обманщиков, которые якобы сдают комфортабельное жилье за минимальную сумму. Поэтому бронируйте только в проверенных сервисах. А если хотите снять домик в частном секторе, обязательно проверьте информацию о хозяине, изучите отзывы. Не вносите всю сумму за жилье сразу: так в худшем случае вы потеряете лишь часть денег.
Также можете проверить агентство через реестр турагентств. Обязательно подпишите договор и возьмите чек.
Совет № 3: берите меньше вещей
Базовые вещи из повседневного гардероба будут в разы практичнее, чем-то, что вы не наденете в обычной жизни. Новые туфли на шпильке и вечерние платья вряд ли пригодятся в отпуске.
Однако если во время путешествия вы планируете устроить фотосессию, заранее продумайте образы и возьмите с собой вещи именно под эти наряды.
Еще один мой личный лайфхак — это подушка под ноги. Ее можно заказать на маркетплейсах. Она точно сделает полет комфортнее.
Совет № 4: возьмите с собой аптечку
Брать с собой всю домашнюю аптечку не нужно. Главное — пластырь, активированный уголь или любой другой сорбент и обезболивающие. Пластырь — от царапин, ушибов и порезов, сорбенты — от отравления, несварения и иных проблем с желудком, а обезболивающие помогут при головной боли, которая часто возникает после полета.
Если вы на ежедневной основе принимаете какие-либо лекарства по назначению врача, обязательно проследите, чтобы препарата хватило на весь отпуск.
Совет № 5: не держите деньги и документы в одном месте
Часто в качестве «бонуса» к кошельку воры крадут и документы. Расстаться с некоторой суммой денег неприятно. Но куда хуже восстанавливать документы в чужой стране. О спокойном отдыхе в таком случае придется забыть.
Совет №6: вовремя меняйте деньги
Даже если вы планируете расплачиваться на отдыхе картой, обязательно имейте при себе небольшую сумму наличными. Но рубли принимают только в некоторых ближних странах, поэтому нужно поменять деньги.
Поэтому перед поездкой узнайте, какой валютой пользуются в стране, и постарайтесь найти обменники. Обычно они есть в аэропортах и на вокзалах, но курс у них не очень выгодный. Нет желания переплачивать? Позаботьтесь об этом заранее.
Не носите с собой большие суммы денег. Крупными купюрами расплачивайтесь в проверенных местах, а в сувенирных лавках — мелочью.
Совет № 7: позаботьтесь о выгодном тарифе для телефона
Если вы планируете долгое путешествие, изучите рынок местных операторов. Часто выгоднее приобрести сим-карту по приезде в другую страну. Кроме того, некоторые операторы дают приятные бонусы для новых заграничных клиентов. Можете также воспользоваться eSIM (виртуальная сим-карта) через специальные приложения.
Совет № 8: используйте бизнес-лаунжи, страховки и перелеты со стыковкой
Сейчас многие авиакомпании стараются сделать ожидание и перелет пассажиров комфортнее. Не важно, летите вы международным рейсом или внутренним, провести время в бизнес-лаунже — отличная идея! Там вы сможете расположиться на удобном диване, подключиться к бесплатному интернету, пообедать и многое другое.
Приобретите отдельно проход в бизнес-зал либо воспользуйтесь банковскими программами. Подробности можете узнать на сайте аэропорта либо у сотрудника.
Кроме того, не стоит экономить на страховке путешественника. То же правило касается и страховки от невыезда. Если что-то случится, вам вернут 100% стоимости. Стоит страховка обычно 3-5% от стоимости тура.
Не бойтесь летать со стыковкой. В настоящее время во многие страны удобнее добираться через восточные страны: ОАЭ, Оман, Катар.