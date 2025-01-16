Система типажей по Кибби: что это такое и как определить свой на примере звезд

Не задумывались ли вы когда-нибудь, почему на одних людях трендовые вещи сидят как влитые, а на других — смотрятся не к месту? Возможно, все дело в том, что фасон, крой и цвет подобраны не с учетом особенностей внешности конкретного человека. В этой статье познакомим вас с системой типажей Кибби, которая поможет всегда одеваться стильно, даже если в мире моды вы чувствуете себя полным профаном.

Что такое система Кибби

Система Кибби — это классификация женских фигур и лиц, в которой выделяется 13 типов. Ее в 1980-х годах создал стилист Дэвид Кибби. В отличие от типологии фигур (той, где есть типы «яблоко», «песочные часы» и так далее), она более точна и индивидуальна, так как в ней учитывается гораздо больше параметров.

Согласно системе Кибби, тело человека может заключать в себе больше женской энергии (инь) или больше мужской энергии (ян):

Инь (женская энергия): фигура «песочные часы», «груша» или «яблоко», округлые формы, женственный силуэт, покатые плечи, круглое лицо, заостренные черты лица.

Ян (мужская энергия): вертикальные линии, острые углы, фигура «прямоугольник» или «перевернутый треугольник», острые прямые плечи, крупные черты лица.

Эту классификацию не нужно путать с женственностью и мужественностью как таковыми. Тело с сильным влиянием ян не означает, что вы похожи на мужчину. Это лишь термины, которые помогут подобрать одежду, макияж и прическу, которые будут гармонично на вас смотреться.

Типажи по Кибби

Всего выделяются пять типовых «семейств»: драматичный, натуральный, классический, гамин и романтический. Внутри главных типов Дэвид Кибби выделяет от двух до трех подтипов. В представленном ниже списке все типажи будут представлены в порядке убывания доминирования мужской энергии «ян».

Каждый тип иллюстрируют фотографии знаменитостей. На одних кадрах звезды одеты не по типажу, на других — в соответствии с ним.

Драматичный тип

В типе Драматик доминирует мужская энергия «ян». Часто обладательницы этого типа внешности становятся моделями, так как высокий рост и худоба сочетаются в них с харизмой и утонченной красотой.

Кейт Бланшетт. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Imago-images, Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тело: угловатая фигура, высокий рост, длинные конечности, острые прямые плечи, отсутствует четко выраженная талия, маленькая грудь и узкие бедра.

Лицо: глаза небольшого размера, длинный нос, тонкие губы, острые скулы.

Что подходит: плотная ткань, монохромная цветовая гамма, геометрические формы в одежде (прямые силуэты), строгие силуэты.

Лучше избегать: много небольших аксессуаров, рюши, яркие и милые принты, воздушные и прозрачные ткани.

Знаменитости — представители драматичного типа по Кибби: Кейт Бланшетт, Амаль Клуни.

Амаль Клуни. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Elisabetta Villa, Dia Dipasupil, Getty Images

Мягкий драматичный тип

В этом типе преобладает мужская энергия. Но за счет пышных форм во внешности появляется женственность. Дамы «мягкие драматики» выглядят сильными и одновременно чувственными и мягкими.

Софи Лорен и София Вергара в образах мягкого драматичного типа. Фото g49, Zuma, Global Look Press; Frazer Harrison, Getty Images)

Тело: высокий рост, крупное телосложение, большая грудь, широкие бедра, выраженная талия, широкие прямые плечи.

Лицо: крупные черты лица, большие глаза, пухлые губы и щеки, длинный нос.

Что подходит: свободная одежда с акцентом на талии, длинные платья, юбки и брюки, драпировка, крупные аксессуары.

Лучше избегать: мелкие детали и изящные аксессуары, яркие принты, бесформенные силуэты.

Знаменитости — представители мягкого драматичного типа по Кибби : Софи Лорен, София Вергара.

Яркий натуральный тип

Этот тип относится к группе натуральных и отличается угловатыми и прямыми формами. Обладательницы яркого натурального типа выглядят как прирожденные спортсменки.

Шарлиз Терон. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Noam Galai, Dan Kitwood, Getty Images

Тело: средний или высокий рост, спортивная фигура, небольшая грудь, широкие плечи, фигура «прямоугольник».

Лицо: крупные черты лица, большие глаза, тонкие или слегка пухлые губы, большой нос.

Что подходит: мягкие силуэты, фактурная ткань.

Лучше избегать: необычные цветовые сочетания, мелкие детали и геометричные узоры, строгий стиль одежды, оборки и рюши.

Знаменитости — представители яркого натурального типа по Кибби : Кэмерон Диаз, Шарлиз Терон, Сандра О.

Кэмерон Диаз — все три образа не подходят для яркого натурального типа. Фото Evan Agostini, Frazer Harrison, Gustavo Caballero, Getty Images

Натуральный тип

В группе натуральных типов доминирует «ян» (мужская энергия), но в меньшей степени, чем у драматичных. Представительницы этого типажа кажутся высокими и «широкими», даже если не имеют лишнего веса.

Дженнифер Энистон. Слева и справа одета по своему типажу, а центральный образ для натурального типа не подходит. Фото Carlo Allegri, Tim P. Whitby, Kevin Winter, Getty Images

Тело: рост средний или выше среднего, широкая костная структура, мускулистое тело, нет ярко выраженной талии, небольшая грудь, длинные и иногда квадратные руки и ноги.

Лицо: крупные и округлые черты лица, средние или маленькие глаза, тонкие прямые губы, впалые щеки.

Что подходит: свободный и простой крой, крупные ассиметричные детали, минималистичные аксессуары, натуральные ткани (лен, шерсть, шелк, хлопок).

Лучше избегать: мех, перья, кружева, изящные мелкие детали, оборки и рюши, строгий офисный стиль и цветочные принты.

Знаменитости — представители натурального типа по Кибби : Дженнифер Энистон, Приянка Чопра.

Мягкий натуральный тип

Из всего семейства натуральных типов, в мягком натуральном более всего заметно влияние женской энергии. Скелет у обладательниц этого типа широкий и угловатый, но фигура более чувственная и округлая.

Зои Салдана и Дженнифер Лопес — яркие представительницы мягкого натурального типа. Фото Presley Ann, Jon Kopaloff, Getty Images

Тело: средний или низкий рост, коренастая фигура, широкие плечи, невыраженная талия, конечности средней длины, склонность к полноте.

Лицо: крупные черты лица, большие или средние глаза, пухлые губы.

Что подходит: легкие струящиеся ткани, одежда на запах, яркие насыщенные цвета, свитера.

Лучше избегать: большое количество аксессуаров, симметричная и облегающая одежда.

Знаменитости — представители мягкого натурального типа по Кибби: Зои Салдана, Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон. Пример того, как даже идеальную внешность можно испортить, подобрав не тот фасон одежды. Фото Jamie McCarthy, Amy Sussman, Pascal Le Segretain, Getty Images

Драматический классический тип

Семейство классических типов открывает драматический классический тип. Как можно понять из названия в этом типе умеренно выражены и мужская, и женская энергия, но преобладает все-таки мужская.

Кортни Кокс. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Leon Bennett, Frazer Harrison, Getty Images

Тело: средний рост, слегка угловатая фигура с узкими плечами, талия, грудь и бедра пропорциональны.

Лицо: черты лица острые, часто острые скулы и квадратная челюсть.

Что подходит: минималистичные аксессуары, вертикальные и диагональные линии в образах.

Лучше избегать: блестящие ткани (металлик, пайетки, неон), оборки, рюши, кружева.

Знаменитости — представители драматического классического типа по Кибби : Кортни Кокс, Оливия Уайлд.

Оливия Уайлд. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Zunino Celotto, Tristan Fewings, Getty Images

Классический тип

Классический тип внешности характеризуется балансом женского и мужского в строении тела и чертах лица. Его главная черта — умеренность во всем.

Лейтон Мистер и Ана де Армас в образах для классического типа. Фото Mireya Acierto, Emma McIntyre, Getty Images

Тело: средний рост, пропорциональные бюст, талия и бедра, конечности средней длины.

Лицо: слегка заостренные черты лица, губы, глаза, нос — умеренного размера.

Что подходит: симметричный крой, минималистичные и элегантные образы.

Не подходит: бесформенная, экстравагантная одежда, контрастные цвета, одежда-оверсайз

Знаменитости — представители классического типа : Меган Фокс, Ана де Армас, Лейтон Мистер.

Неудачные образы для классического типа внешности на примере Меган Фокс. Фото Araya Doheny, Frazer Harrison, Getty Images

Мягкий классический тип

Представительницы этого типа обладают женской и мужской энергией в равных пропорциях с небольшим преобладанием женской. У них более округлые формы и часто встречается склонность к полноте.

Грейс Келли — образец мягкого классического типа. Фото Metro-Goldwyn-Mayer, Zuma, Global Look Press

Тело: фигура похожа на классический тип, но более округлая и женственная.

Лицо: слегка заостренные или крупные черты лица, полные щеки и губы.

Подходит: элегантный стиль без излишеств, плавные линии кроя, драпировка, аксессуары округлых форм.

Не подходит: обтягивающая одежда, строгие фасоны, острые углы.

Знаменитости — представители мягкого классического типа: Грейс Келли, Дакота Джонсон.

Неудачные образы для мягкого классического типа внешности на примере Дакоты Джонсон. Фото Dimitrios Kambouris, Robin Marchant, Frazer Harrison, Getty Images

Тип яркий гамин

Первый тип в семействе гамин. У ярких гаминов фигура очень изящна и миниатюрна. Такой тип телосложения часто встречается среди гимнасток и балерин.

Одри Хепберн — икона в семействе гамин. Фото Getty Images

Тело: низкий рост, худощавое телосложение, плоская грудь, выраженная мускулатура, длинные и тонкие конечности.

Лицо: заостренные черты лица, очень большие глаза, слегка продолговатое лицо, впалые щеки, маленький нос, острые скулы.

Подходит: геометрический силуэт с острыми углами, ассиметричные аксессуары угловатой формы, красочные смелые детали, яркие цвета.

Не подходит: грубые фактурные ткани, бесформенный силуэт.

Знаменитости — представители типа яркий гамин по Кибби: Одри Хепберн.

Тип гамин

В переводе с английского слово gamine значит «девочка-сорванец». Действительно, обладательницы такого типа внешности имеют мальчишескую фигуру. Женственности им добавляют точеные черты лица и миниатюрная фигура.

Одри Тоту. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Dave Bedrosian, Zuma, Global Look Press; Pascal Le Segretain, Getty Images

Тело: низкий рост, маленькая грудь, узкие бедра, маленькие руки и стопы, тип фигуры «прямоугольник».

Лицо: большие глаза, впалые щеки, тонкие или слегка полные губы, острый нос острые скулы.

Подходит: геометрические принты, яркие цвета, маленькие детали, смелые аксессуары, короткие платья и юбки, ткань, которая сохраняет форму.

Не подходит: симметричный крой, одежда с бесформенным округлым силуэтом, очень длинные юбки и платья.

Знаменитости — представители типа гамин по Кибби : Одри Тоту, Эдит Пиаф.

Тип мягкий гамин

Тип мягкий гамин похож на театральный романтичный, но все же отличается от него угловатостью фигуры. Женщины-обладательницы этого типа своей внешностью напоминают девочку-подростка.

Вайнона Райдер. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото k03, Zuma, Global Look Press; Frazer Harrison, Getty Images)

Тело: низкий или очень низкий рост, короткие конечности, скелет узкий, но формы при этом округлые и женственные.

Лицо: «кукольные» черты лица, большие глаза, пухлые щеки и губы, маленький нос.

Подходит: приталенный крой, пышные рукава с манжетами, одежда с пайетками, насыщенные цвета, легкие ткани, короткие юбки и платья, обтягивающие брюки.

Не подходит: строгие фасоны, угловатый крой.

Знаменитости — представители типа мягкий гамин по Кибби : Вайнона Райдер, Кира Найтли.

Театральный романтический тип

В театральном романтическом типе доминирует женская энергия, но в структуре скелета присутствует мужская энергия. Женщина, относящаяся к этому типу, выглядит как «роковая» — femme fatale.

Сальма Хайек. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Dimitrios Kambouris, Jon Kopaloff, Getty Images

Тело: низкий или очень низкий рост, округлая женственная фигура, острые широкие плечи.

Лицо: пухлые губы и щеки, большие глаза, широкие скулы и слегка квадратная челюсть.

Подходит: легкие струящиеся ткани, приталенный силуэт, сборки, банты, кружева, блестки, роскошные и изящные детали и аксессуары.

Не подходит: мелкий принт, строгие фасоны, бесформенные силуэты.

Знаменитости — представители театрального романтического типа по Кибби : Сальма Хайек, Вивьен Ли, Рита Хэйворт, Рианна.

Рианна. До и после того, как оделась по своему типажу. Фото Kevin Winter, Ethan Miller, Getty Images

Романтический тип

В семействе романтичных типов доминирует женская энергия, а мужская — практически не прослеживается. Фигура романтиков миниатюрная и округлая.

Мэрилин Монро — икона романтического типа. Фото Douglas Miller, Topical Press Agency, Express, Getty Images

Тело: низкий или очень низкий рост, фигура «песочные часы», большая грудь, широкие бедра, узкая талия, короткие конечности, покатые плечи.

Лицо: очень пухлые губы и щеки, большие глаза, узкие скулы, округлый подбородок.

Подходит: кружева, рюши, драпировка, легкие, струящиеся, прозрачные ткани, глубокий вырез, приталенные силуэт, женственные платья, мягкие пастельные оттенки.

Не подходит: яркие оттенки, строгие или угловатые фасоны, бесформенные силуэты.

Знаменитости — представители романтического типа по Кибби: Мэрилин Монро, Лана Кондор, Doja Cat.

Лана Кондор. Слева и справа одета по своему типажу, а центральный образ для романтического типа не подходит. Фото Dave Starbuck, Keystone Press Agency; ImagePressAgency, face to face, Global Look Press

Недостатки системы Кибби

Несмотря на то, что система Кибби может стать удобным инструментом для подбора подходящего образа, этот метод не универсален.

В этой системе не учитываются индивидуальные предпочтения и особенности мировоззрения. Например, девушка типа гамин может любить длинные платья и юбки, а обладательница драматического типа — кружева и бантики. В случае, когда рекомендации Кибби не совпадают с вашим представлениями о прекрасном, выбор нужно делать в пользу личных предпочтений.