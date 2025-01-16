Система типажей по Кибби: что это такое и как определить свой на примере звезд
Не задумывались ли вы когда-нибудь, почему на одних людях трендовые вещи сидят как влитые, а на других — смотрятся не к месту? Возможно, все дело в том, что фасон, крой и цвет подобраны не с учетом особенностей внешности конкретного человека. В этой статье познакомим вас с системой типажей Кибби, которая поможет всегда одеваться стильно, даже если в мире моды вы чувствуете себя полным профаном.
Что такое система Кибби
Система Кибби — это классификация женских фигур и лиц, в которой выделяется 13 типов. Ее в 1980-х годах создал стилист Дэвид Кибби. В отличие от типологии фигур (той, где есть типы «яблоко», «песочные часы» и так далее), она более точна и индивидуальна, так как в ней учитывается гораздо больше параметров.
Согласно системе Кибби, тело человека может заключать в себе больше женской энергии (инь) или больше мужской энергии (ян):
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Инь (женская энергия): фигура «песочные часы», «груша» или «яблоко», округлые формы, женственный силуэт, покатые плечи, круглое лицо, заостренные черты лица.
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Ян (мужская энергия): вертикальные линии, острые углы, фигура «прямоугольник» или «перевернутый треугольник», острые прямые плечи, крупные черты лица.
Эту классификацию не нужно путать с женственностью и мужественностью как таковыми. Тело с сильным влиянием ян не означает, что вы похожи на мужчину. Это лишь термины, которые помогут подобрать одежду, макияж и прическу, которые будут гармонично на вас смотреться.
Типажи по Кибби
Всего выделяются пять типовых «семейств»: драматичный, натуральный, классический, гамин и романтический. Внутри главных типов Дэвид Кибби выделяет от двух до трех подтипов. В представленном ниже списке все типажи будут представлены в порядке убывания доминирования мужской энергии «ян».
Каждый тип иллюстрируют фотографии знаменитостей. На одних кадрах звезды одеты не по типажу, на других — в соответствии с ним.
Драматичный тип
В типе Драматик доминирует мужская энергия «ян». Часто обладательницы этого типа внешности становятся моделями, так как высокий рост и худоба сочетаются в них с харизмой и утонченной красотой.
- Тело: угловатая фигура, высокий рост, длинные конечности, острые прямые плечи, отсутствует четко выраженная талия, маленькая грудь и узкие бедра.
- Лицо: глаза небольшого размера, длинный нос, тонкие губы, острые скулы.
- Что подходит: плотная ткань, монохромная цветовая гамма, геометрические формы в одежде (прямые силуэты), строгие силуэты.
- Лучше избегать: много небольших аксессуаров, рюши, яркие и милые принты, воздушные и прозрачные ткани.
- Знаменитости — представители драматичного типа по Кибби: Кейт Бланшетт, Амаль Клуни.
Мягкий драматичный тип
В этом типе преобладает мужская энергия. Но за счет пышных форм во внешности появляется женственность. Дамы «мягкие драматики» выглядят сильными и одновременно чувственными и мягкими.
- Тело: высокий рост, крупное телосложение, большая грудь, широкие бедра, выраженная талия, широкие прямые плечи.
- Лицо: крупные черты лица, большие глаза, пухлые губы и щеки, длинный нос.
- Что подходит: свободная одежда с акцентом на талии, длинные платья, юбки и брюки, драпировка, крупные аксессуары.
- Лучше избегать: мелкие детали и изящные аксессуары, яркие принты, бесформенные силуэты.
- Знаменитости — представители мягкого драматичного типа по Кибби: Софи Лорен, София Вергара.
Яркий натуральный тип
Этот тип относится к группе натуральных и отличается угловатыми и прямыми формами. Обладательницы яркого натурального типа выглядят как прирожденные спортсменки.
- Тело: средний или высокий рост, спортивная фигура, небольшая грудь, широкие плечи, фигура «прямоугольник».
- Лицо: крупные черты лица, большие глаза, тонкие или слегка пухлые губы, большой нос.
- Что подходит: мягкие силуэты, фактурная ткань.
- Лучше избегать: необычные цветовые сочетания, мелкие детали и геометричные узоры, строгий стиль одежды, оборки и рюши.
- Знаменитости — представители яркого натурального типа по Кибби: Кэмерон Диаз, Шарлиз Терон, Сандра О.
Натуральный тип
В группе натуральных типов доминирует «ян» (мужская энергия), но в меньшей степени, чем у драматичных. Представительницы этого типажа кажутся высокими и «широкими», даже если не имеют лишнего веса.
- Тело: рост средний или выше среднего, широкая костная структура, мускулистое тело, нет ярко выраженной талии, небольшая грудь, длинные и иногда квадратные руки и ноги.
- Лицо: крупные и округлые черты лица, средние или маленькие глаза, тонкие прямые губы, впалые щеки.
- Что подходит: свободный и простой крой, крупные ассиметричные детали, минималистичные аксессуары, натуральные ткани (лен, шерсть, шелк, хлопок).
- Лучше избегать: мех, перья, кружева, изящные мелкие детали, оборки и рюши, строгий офисный стиль и цветочные принты.
- Знаменитости — представители натурального типа по Кибби: Дженнифер Энистон, Приянка Чопра.
Мягкий натуральный тип
Из всего семейства натуральных типов, в мягком натуральном более всего заметно влияние женской энергии. Скелет у обладательниц этого типа широкий и угловатый, но фигура более чувственная и округлая.
- Тело: средний или низкий рост, коренастая фигура, широкие плечи, невыраженная талия, конечности средней длины, склонность к полноте.
- Лицо: крупные черты лица, большие или средние глаза, пухлые губы.
- Что подходит: легкие струящиеся ткани, одежда на запах, яркие насыщенные цвета, свитера.
- Лучше избегать: большое количество аксессуаров, симметричная и облегающая одежда.
- Знаменитости — представители мягкого натурального типа по Кибби: Зои Салдана, Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон.
Драматический классический тип
Семейство классических типов открывает драматический классический тип. Как можно понять из названия в этом типе умеренно выражены и мужская, и женская энергия, но преобладает все-таки мужская.
- Тело: средний рост, слегка угловатая фигура с узкими плечами, талия, грудь и бедра пропорциональны.
- Лицо: черты лица острые, часто острые скулы и квадратная челюсть.
- Что подходит: минималистичные аксессуары, вертикальные и диагональные линии в образах.
- Лучше избегать: блестящие ткани (металлик, пайетки, неон), оборки, рюши, кружева.
- Знаменитости — представители драматического классического типа по Кибби: Кортни Кокс, Оливия Уайлд.
Классический тип
Классический тип внешности характеризуется балансом женского и мужского в строении тела и чертах лица. Его главная черта — умеренность во всем.
- Тело: средний рост, пропорциональные бюст, талия и бедра, конечности средней длины.
- Лицо: слегка заостренные черты лица, губы, глаза, нос — умеренного размера.
- Что подходит: симметричный крой, минималистичные и элегантные образы.
- Не подходит: бесформенная, экстравагантная одежда, контрастные цвета, одежда-оверсайз
- Знаменитости — представители классического типа: Меган Фокс, Ана де Армас, Лейтон Мистер.
Мягкий классический тип
Представительницы этого типа обладают женской и мужской энергией в равных пропорциях с небольшим преобладанием женской. У них более округлые формы и часто встречается склонность к полноте.
- Тело: фигура похожа на классический тип, но более округлая и женственная.
- Лицо: слегка заостренные или крупные черты лица, полные щеки и губы.
- Подходит: элегантный стиль без излишеств, плавные линии кроя, драпировка, аксессуары округлых форм.
- Не подходит: обтягивающая одежда, строгие фасоны, острые углы.
- Знаменитости — представители мягкого классического типа: Грейс Келли, Дакота Джонсон.
Тип яркий гамин
Первый тип в семействе гамин. У ярких гаминов фигура очень изящна и миниатюрна. Такой тип телосложения часто встречается среди гимнасток и балерин.
- Тело: низкий рост, худощавое телосложение, плоская грудь, выраженная мускулатура, длинные и тонкие конечности.
- Лицо: заостренные черты лица, очень большие глаза, слегка продолговатое лицо, впалые щеки, маленький нос, острые скулы.
- Подходит: геометрический силуэт с острыми углами, ассиметричные аксессуары угловатой формы, красочные смелые детали, яркие цвета.
- Не подходит: грубые фактурные ткани, бесформенный силуэт.
- Знаменитости — представители типа яркий гамин по Кибби: Одри Хепберн.
Тип гамин
В переводе с английского слово gamine значит «девочка-сорванец». Действительно, обладательницы такого типа внешности имеют мальчишескую фигуру. Женственности им добавляют точеные черты лица и миниатюрная фигура.
- Тело: низкий рост, маленькая грудь, узкие бедра, маленькие руки и стопы, тип фигуры «прямоугольник».
- Лицо: большие глаза, впалые щеки, тонкие или слегка полные губы, острый нос острые скулы.
- Подходит: геометрические принты, яркие цвета, маленькие детали, смелые аксессуары, короткие платья и юбки, ткань, которая сохраняет форму.
- Не подходит: симметричный крой, одежда с бесформенным округлым силуэтом, очень длинные юбки и платья.
- Знаменитости — представители типа гамин по Кибби: Одри Тоту, Эдит Пиаф.
Тип мягкий гамин
Тип мягкий гамин похож на театральный романтичный, но все же отличается от него угловатостью фигуры. Женщины-обладательницы этого типа своей внешностью напоминают девочку-подростка.
- Тело: низкий или очень низкий рост, короткие конечности, скелет узкий, но формы при этом округлые и женственные.
- Лицо: «кукольные» черты лица, большие глаза, пухлые щеки и губы, маленький нос.
- Подходит: приталенный крой, пышные рукава с манжетами, одежда с пайетками, насыщенные цвета, легкие ткани, короткие юбки и платья, обтягивающие брюки.
- Не подходит: строгие фасоны, угловатый крой.
- Знаменитости — представители типа мягкий гамин по Кибби: Вайнона Райдер, Кира Найтли.
Театральный романтический тип
В театральном романтическом типе доминирует женская энергия, но в структуре скелета присутствует мужская энергия. Женщина, относящаяся к этому типу, выглядит как «роковая» — femme fatale.
- Тело: низкий или очень низкий рост, округлая женственная фигура, острые широкие плечи.
- Лицо: пухлые губы и щеки, большие глаза, широкие скулы и слегка квадратная челюсть.
- Подходит: легкие струящиеся ткани, приталенный силуэт, сборки, банты, кружева, блестки, роскошные и изящные детали и аксессуары.
- Не подходит: мелкий принт, строгие фасоны, бесформенные силуэты.
- Знаменитости — представители театрального романтического типа по Кибби: Сальма Хайек, Вивьен Ли, Рита Хэйворт, Рианна.
Романтический тип
В семействе романтичных типов доминирует женская энергия, а мужская — практически не прослеживается. Фигура романтиков миниатюрная и округлая.
- Тело: низкий или очень низкий рост, фигура «песочные часы», большая грудь, широкие бедра, узкая талия, короткие конечности, покатые плечи.
- Лицо: очень пухлые губы и щеки, большие глаза, узкие скулы, округлый подбородок.
- Подходит: кружева, рюши, драпировка, легкие, струящиеся, прозрачные ткани, глубокий вырез, приталенные силуэт, женственные платья, мягкие пастельные оттенки.
- Не подходит: яркие оттенки, строгие или угловатые фасоны, бесформенные силуэты.
- Знаменитости — представители романтического типа по Кибби: Мэрилин Монро, Лана Кондор, Doja Cat.
Недостатки системы Кибби
Несмотря на то, что система Кибби может стать удобным инструментом для подбора подходящего образа, этот метод не универсален.
Любая классификация — это всего лишь упрощение. Человек, на мой взгляд, намного шире и многограннее. Нельзя вписывать его в один конкретный типаж и строить гардероб исключительно в одной плоскости.
В этой системе не учитываются индивидуальные предпочтения и особенности мировоззрения. Например, девушка типа гамин может любить длинные платья и юбки, а обладательница драматического типа — кружева и бантики. В случае, когда рекомендации Кибби не совпадают с вашим представлениями о прекрасном, выбор нужно делать в пользу личных предпочтений.
Нет идеально подходящей таблетки для всех, и в этом истина. Каждый из нас обладает, помимо визуальных характеристик, бэкграундом и душой. На мой взгляд, аутентичный стиль всегда очень индивидуален и специфичен.