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Тест на знание советских конфет: тест для тех кто вырос в Советском Союзе
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Насколько хорошо вы разбираетесь в советских сладостях: тест от «Стиля жизни»

Татьяна Пищева
Автор
Кадр из фильма «Девчата»
Фото Russian Look, Global Look Press
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Советские дети не были избалованы огромным ассортиментом кондитерской продукции, поэтому каждое «сладкое» приобретение было настоящим праздником. Многие вынесли из детства теплые воспоминания о шоколадных конфетах, воздушных пирожных, вкуснейших тортах. А сколько сладостей можно было приготовить дома?

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Наверное, все жители СССР вспомнят, как плавили на плите сахар или крошили скалкой печенье. Многими из этих блюд мы сейчас радуем наших детей и внуков.

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Насколько хорошо вы разбираетесь в советских сладостях: тест от «Стиля жизни»
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