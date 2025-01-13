Насколько хорошо вы разбираетесь в советских сладостях: тест от «Стиля жизни»

Советские дети не были избалованы огромным ассортиментом кондитерской продукции, поэтому каждое «сладкое» приобретение было настоящим праздником. Многие вынесли из детства теплые воспоминания о шоколадных конфетах, воздушных пирожных, вкуснейших тортах. А сколько сладостей можно было приготовить дома?

Наверное, все жители СССР вспомнят, как плавили на плите сахар или крошили скалкой печенье. Многими из этих блюд мы сейчас радуем наших детей и внуков.