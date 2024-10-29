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Теория поколений: кто такие зумеры и альфа — миллениалы и беби-бумеры
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

5 мин.

Теория поколений: кто такие альфа, зумеры и миллениалы

Елизавета Зиновьева
Автор
Три поколения семьи
Фото PeopleImages, iStock
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При встрече незнакомца у человека уходит семь секунд, чтобы сформировать первое впечатление о нем. А маркетологам достаточно просто узнать год рождения, чтобы рассказать все об особенностях поколения, к которому относится человек. Разбираемся, действительно ли зумеры помешаны на социальных сетях, а альфа не могут воспринимать контент в любом формате, кроме видео, или все эти ярлыки — не более чем мифы?

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Что такое теория поколений

В начале 1990-х годов американские исследователи Нил Хоув и Уильям Штраус выявили и описали закономерность: люди, родившиеся в конкретный исторический период, разделяют схожие ценности и имеют одинаковые особенности поведения. Это происходит потому, что на формирование личности влияют не только семья и ближайшее окружение, но и значимые исторические события, технологические прорывы и социальные факторы.

Внук, отец и дед
Фото deniskomarov, iStock

Знание особенностей разных поколений помогает не только лучше понимать себя и других, но и эффективнее выстраивать коммуникацию между разными возрастными группами.

Важно помнить, что теория поколений описывает лишь общие тенденции. А возрастные границы имеют только ориентировочный характер. Кроме того, представители одного поколения в разных странах или даже городах могут иметь свои отличительные черты, связанные с локальным историческим и культурным контекстом.

Поколение Альфа: дети цифровой эры

Самое молодое поколение — это альфа, рожденные после 2010 года. Это первые люди, полностью сформировавшееся в цифровую эпоху, когда смартфоны и социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни.

Ребенок в очках виртуальной реальности
Фото SeventyFour, iStock

Они еще совсем юны, но уже имеют отличительные поколенческие черты:

  • интуитивное понимание технологий с самого детства (со смартфонами они познакомились в возрасте до 3-х лет);

  • способность к многозадачности;

  • визуальное восприятие информации;

  • короткий период концентрации внимания.

Поколение Z (зумеры): цифровые аборигены

Рожденные между 1998 и 2010 годами, зумеры — первое поколение, не знающее мира без интернета. Они взрослели во время экономической нестабильности и развития социальных сетей, а также обострения глобальных экологических проблем, что значительно повлияло на их мировоззрение.

Зумеры
Фото Husam Cakaloglu, iStock

Характерные особенности зумеров:

  • прагматичный подход к получению образования и карьере;

  • высокая социальная ответственность и активная гражданская позиция;

  • стремление к финансовой независимости и безопасности;

  • предпочтение построению личного бренда традиционной карьере;

  • внимание к ментальному здоровью;

  • технологичность и мультимедийность (знакомы со смартфонами с ранних школьных лет);

  • экологическое мышление.

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Миллениалы (поколение Y): между аналоговым и цифровым миром

Родившиеся между 1981 и 1998 годами, миллениалы пережили переход от аналогового мира к цифровому. Они помнят жизнь до интернета, но активно участвовали в технологической революции. Их становление происходило на фоне окончания холодной войны, теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, кризиса 2008 года и развития новых технологий.

Мужчина работает
Фото PeopleImages, iStock

Отличительные черты миллениалов:

  • адаптивность к цифровым изменениям;

  • стремление к балансу между работой и личной жизнью;

  • высокая ценность самореализации и развития;

  • откладывание традиционных жизненных этапов (брак, рождение детей) на более поздний срок;

  • склонность делиться полезными знаниями и опытом;

  • развитые товарищеские связи;

  • свобода выбора как ключевая ценность.

Поколение X: самостоятельные и прагматичные

Люди, родившиеся между 1965 и 1980 годами, выросли в период глобальных перемен и кризисов. На их мировоззрение повлияла, в том числе, и политическая нестабильность: война во Вьетнаме, мировой кризис и война в Афганистане.

Взрослая женщина смотрит в окно
Фото FG Trade, iStock

Отличительные черты поколения X:

  • самостоятельность и независимость, прагматизм;

  • скептическое отношение к авторитетам;

  • стремление к профессиональному росту;

  • баланс между традиционными ценностями и новыми возможностями;

  • стремление к сохранению приватности;

  • высокая информированность и грамотность.

Беби-бумеры: поколение оптимистов

Рожденные между 1946 и 1964 годами, беби-бумеры получили свое название из-за всплеска рождаемости после Второй мировой войны. Они взрослели в период экономического роста и социального оптимизма, а также застали самые яркие события, связанные с освоением космоса.

Пожилая пара
Фото AleksandarNakic, iStock

Характерные особенности беби-бумеров:

  • трудолюбие и преданность работе;

  • оптимистичный взгляд на жизнь;

  • уважение к иерархии и традициям;

  • коллективизм и командный дух;

  • стремление к стабильности и материальному благополучию;

  • высокая ценность социального статуса;

  • внимание к здоровью и поддержанию молодости.

Молчаливое поколение: приверженцы консерватизма

Представители этого поколения родились между 1925 и 1945 годами. Их детство пришлось на тяжелые времена Великой депрессии и Второй мировой войны, что сформировало особое отношение к жизни.

Старик с тростью
Фото DMP, iStock

Ключевые черты молчаливого поколения:

  • высокая степень ответственности и дисциплины;

  • уважение к закону и порядку;

  • бережливость и экономность;

  • приверженность традиционным ценностям;

  • терпеливость и трудолюбие, жертвенность;

  • умение подчиняться правилам.

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