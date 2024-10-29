Теория поколений: кто такие альфа, зумеры и миллениалы
При встрече незнакомца у человека уходит семь секунд, чтобы сформировать первое впечатление о нем. А маркетологам достаточно просто узнать год рождения, чтобы рассказать все об особенностях поколения, к которому относится человек. Разбираемся, действительно ли зумеры помешаны на социальных сетях, а альфа не могут воспринимать контент в любом формате, кроме видео, или все эти ярлыки — не более чем мифы?
Что такое теория поколений
В начале 1990-х годов американские исследователи Нил Хоув и Уильям Штраус выявили и описали закономерность: люди, родившиеся в конкретный исторический период, разделяют схожие ценности и имеют одинаковые особенности поведения. Это происходит потому, что на формирование личности влияют не только семья и ближайшее окружение, но и значимые исторические события, технологические прорывы и социальные факторы.
Знание особенностей разных поколений помогает не только лучше понимать себя и других, но и эффективнее выстраивать коммуникацию между разными возрастными группами.
Важно помнить, что теория поколений описывает лишь общие тенденции. А возрастные границы имеют только ориентировочный характер. Кроме того, представители одного поколения в разных странах или даже городах могут иметь свои отличительные черты, связанные с локальным историческим и культурным контекстом.
Поколение Альфа: дети цифровой эры
Самое молодое поколение — это альфа, рожденные после 2010 года. Это первые люди, полностью сформировавшееся в цифровую эпоху, когда смартфоны и социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни.
Они еще совсем юны, но уже имеют отличительные поколенческие черты:
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интуитивное понимание технологий с самого детства (со смартфонами они познакомились в возрасте до 3-х лет);
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способность к многозадачности;
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визуальное восприятие информации;
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короткий период концентрации внимания.
Поколение Z (зумеры): цифровые аборигены
Рожденные между 1998 и 2010 годами, зумеры — первое поколение, не знающее мира без интернета. Они взрослели во время экономической нестабильности и развития социальных сетей, а также обострения глобальных экологических проблем, что значительно повлияло на их мировоззрение.
Характерные особенности зумеров:
-
прагматичный подход к получению образования и карьере;
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высокая социальная ответственность и активная гражданская позиция;
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стремление к финансовой независимости и безопасности;
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предпочтение построению личного бренда традиционной карьере;
-
внимание к ментальному здоровью;
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технологичность и мультимедийность (знакомы со смартфонами с ранних школьных лет);
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экологическое мышление.
Миллениалы (поколение Y): между аналоговым и цифровым миром
Родившиеся между 1981 и 1998 годами, миллениалы пережили переход от аналогового мира к цифровому. Они помнят жизнь до интернета, но активно участвовали в технологической революции. Их становление происходило на фоне окончания холодной войны, теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, кризиса 2008 года и развития новых технологий.
Отличительные черты миллениалов:
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адаптивность к цифровым изменениям;
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стремление к балансу между работой и личной жизнью;
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высокая ценность самореализации и развития;
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откладывание традиционных жизненных этапов (брак, рождение детей) на более поздний срок;
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склонность делиться полезными знаниями и опытом;
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развитые товарищеские связи;
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свобода выбора как ключевая ценность.
Поколение X: самостоятельные и прагматичные
Люди, родившиеся между 1965 и 1980 годами, выросли в период глобальных перемен и кризисов. На их мировоззрение повлияла, в том числе, и политическая нестабильность: война во Вьетнаме, мировой кризис и война в Афганистане.
Отличительные черты поколения X:
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самостоятельность и независимость, прагматизм;
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скептическое отношение к авторитетам;
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стремление к профессиональному росту;
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баланс между традиционными ценностями и новыми возможностями;
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стремление к сохранению приватности;
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высокая информированность и грамотность.
Беби-бумеры: поколение оптимистов
Рожденные между 1946 и 1964 годами, беби-бумеры получили свое название из-за всплеска рождаемости после Второй мировой войны. Они взрослели в период экономического роста и социального оптимизма, а также застали самые яркие события, связанные с освоением космоса.
Характерные особенности беби-бумеров:
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трудолюбие и преданность работе;
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оптимистичный взгляд на жизнь;
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уважение к иерархии и традициям;
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коллективизм и командный дух;
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стремление к стабильности и материальному благополучию;
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высокая ценность социального статуса;
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внимание к здоровью и поддержанию молодости.
Молчаливое поколение: приверженцы консерватизма
Представители этого поколения родились между 1925 и 1945 годами. Их детство пришлось на тяжелые времена Великой депрессии и Второй мировой войны, что сформировало особое отношение к жизни.
Ключевые черты молчаливого поколения:
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высокая степень ответственности и дисциплины;
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уважение к закону и порядку;
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бережливость и экономность;
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приверженность традиционным ценностям;
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терпеливость и трудолюбие, жертвенность;
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умение подчиняться правилам.