Какие сувениры привезти из Москвы: идеи от экскурсовода
Путешествие в Москву — это захватывающее приключение. И, конечно же, после такой поездки хочется привезти с собой что-то, что напоминало бы об увиденном. Кроме того, «кусочек» столицы хочется подарить близким и друзьям. Вместе с экскурсоводом подобрали несколько вариантов необычных сувениров, которые можно привезти из Москвы.
Классические сувениры
Это недорогие сувениры, которые продаются практически везде. К ним относятся:
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магниты и настенные тарелки;
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миниатюрные копии достопримечательностей;
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брелоки;
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чехлы для телефонов;
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календари;
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путеводители;
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канцелярия;
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кружки, стопки, подстаканники и прочая кухонная утварь;
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футболки с надписями «Я люблю Москву» или с изображением достопримечательностей.
Необычные сувениры
Вкусные подарки
Сладости — отличный сувенир, который можно привезти из Москвы. Роскошные шоколадные наборы российских кондитерских, леденец с медом или фруктовым вкусом в форме петушка, а также традиционные русские пряники станут прекрасным подарком для друзей и близких.
Из Москвы можно привезти сладкий сувенир в виде фирменного торта или конфет «Москва».
Ювелирные украшения и аксессуары
В столице России можно найти разнообразные украшения: от классических и изысканных до современных и авангардных. Ювелирные изделия из серебра или золота с драгоценными камнями подчеркнут индивидуальность того, кому они предназначены.
Уникальным сувениром может стать серебряное кольцо с московским пейзажем или брошь с картой Москвы.
Аксессуары — тоже прекрасный выбор сувенира.
Можно приобрести, например, платки, шарфы, зонты от местных брендов. Они продаются в Третьяковской галерее, в музеях в Кремле, в Российской государственной библиотеке.
Сувениры с традиционными элементами
В Москве можно купить различные изделия с традиционными элементами. К самым известным относятся:
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Керамика из гжели
Особенность гжели — растительный орнамент и узор, выполненный в синих тонах на белом фоне. Изделия бывают самые разные: самовары, чайные сервизы, сахарницы, кувшины, блюда, заварочные чайники.
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Павловопосадские платки или палантины
Эти изделия, выполненные подмосковными мастерами, изготавливают из шерсти или шелка. В основном такие подарки делают мамам и бабушкам.
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Богородская игрушка
Резные игрушки из дерева тоже изготавливаются в Подмосковье. Большая часть работы в их производстве выполняется вручную.
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Федоскинские изделия
В подмосковном селе Федоскино уже два века фабрика выпускает шкатулки, декоративные пасхальные яйца, чайники, кошельки, броши, панно, брелоки. Все изделия миниатюрные и покрыты специальным лаком.
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Жостовский поднос
Основной мотив росписи — цветы на темном фоне. Подносы производятся разной формы: прямоугольные, круглые, овальные, комбинированные и прочие.
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Матрешка
Один из самых популярных сувениров, который можно приобрести в Москве, — это матрешка. Еще в 1890-х годах в России начали создавать первые изделия в популярном тогда «русском стиле». В Москве и Петербурге открывались мастерские, которые реконструировали старинные украшения, одежду и игрушки.
Купец Анатолий Мамонтов открыл в нынешней столице России магазин, где изготавливали и продавали деревянных кукол в народных костюмах разных губерний. Именно там работал и художник Сергей Малютин, которого называют автором первой матрешки. Сейчас же это изделие символизирует русскую культуру и традиции.
Книги
В Москве продаются как современные новинки, так и антикварные издания классиков в различных книжных магазинах. В них представлены произведения классических и современных писателей, альбомы по искусству и дизайну, а также книги о Москве и ее значимых местах. Например, в книжном магазине при музее современного искусства «Гараж» можно найти уникальную литературу и современные издания.
Замечательный сувенир — книги об истории Москвы и ее архитектуре.
Сувениры с нотками ностальгии
Сегодня все больше людей интересуются прошлым. Поэтому можно привезти настенную карту ремесленных районов столицы или альбом с редкими ретро-открытками с видами Москвы.
Сувениры для детей
Мальчиков могут порадовать модели советских автомобилей, а девочек — гобеленовые сумочки, кошельки, платки и другие «старорусские» предметы. Кроме этого, дети будут в восторге от национальных музыкальных инструментов, таких как трещотки, балалайки или колотушки.
Можно купить что-то и на «космическую» тематику в Музее космонавтики.
Еда для космонавтов в подарочных наборах или леденцы в виде планет — это замечательный сувенир для детей.