Какие сувениры привезти из Москвы: идеи от экскурсовода

Путешествие в Москву — это захватывающее приключение. И, конечно же, после такой поездки хочется привезти с собой что-то, что напоминало бы об увиденном. Кроме того, «кусочек» столицы хочется подарить близким и друзьям. Вместе с экскурсоводом подобрали несколько вариантов необычных сувениров, которые можно привезти из Москвы.

Классические сувениры

Это недорогие сувениры, которые продаются практически везде. К ним относятся:

магниты и настенные тарелки;

миниатюрные копии достопримечательностей;

брелоки;

чехлы для телефонов;

календари;

путеводители;

канцелярия;

кружки, стопки, подстаканники и прочая кухонная утварь;

футболки с надписями «Я люблю Москву» или с изображением достопримечательностей.

Необычные сувениры

Вкусные подарки

Сладости — отличный сувенир, который можно привезти из Москвы. Роскошные шоколадные наборы российских кондитерских, леденец с медом или фруктовым вкусом в форме петушка, а также традиционные русские пряники станут прекрасным подарком для друзей и близких.

Ювелирные украшения и аксессуары

В столице России можно найти разнообразные украшения: от классических и изысканных до современных и авангардных. Ювелирные изделия из серебра или золота с драгоценными камнями подчеркнут индивидуальность того, кому они предназначены.

Аксессуары — тоже прекрасный выбор сувенира.

Сувениры с традиционными элементами

В Москве можно купить различные изделия с традиционными элементами. К самым известным относятся:

Керамика из гжели

Особенность гжели — растительный орнамент и узор, выполненный в синих тонах на белом фоне. Изделия бывают самые разные: самовары, чайные сервизы, сахарницы, кувшины, блюда, заварочные чайники.

Фото istockphoto.com/EhayDy

Павловопосадские платки или палантины

Эти изделия, выполненные подмосковными мастерами, изготавливают из шерсти или шелка. В основном такие подарки делают мамам и бабушкам.

Богородская игрушка

Резные игрушки из дерева тоже изготавливаются в Подмосковье. Большая часть работы в их производстве выполняется вручную.

Федоскинские изделия

В подмосковном селе Федоскино уже два века фабрика выпускает шкатулки, декоративные пасхальные яйца, чайники, кошельки, броши, панно, брелоки. Все изделия миниатюрные и покрыты специальным лаком.

Жостовский поднос

Основной мотив росписи — цветы на темном фоне. Подносы производятся разной формы: прямоугольные, круглые, овальные, комбинированные и прочие.

Матрешка

Один из самых популярных сувениров, который можно приобрести в Москве, — это матрешка. Еще в 1890-х годах в России начали создавать первые изделия в популярном тогда «русском стиле». В Москве и Петербурге открывались мастерские, которые реконструировали старинные украшения, одежду и игрушки.

Купец Анатолий Мамонтов открыл в нынешней столице России магазин, где изготавливали и продавали деревянных кукол в народных костюмах разных губерний. Именно там работал и художник Сергей Малютин, которого называют автором первой матрешки. Сейчас же это изделие символизирует русскую культуру и традиции.

Фото istockphoto.com/ManuelVelasco

Книги

В Москве продаются как современные новинки, так и антикварные издания классиков в различных книжных магазинах. В них представлены произведения классических и современных писателей, альбомы по искусству и дизайну, а также книги о Москве и ее значимых местах. Например, в книжном магазине при музее современного искусства «Гараж» можно найти уникальную литературу и современные издания.

Сувениры с нотками ностальгии

Сегодня все больше людей интересуются прошлым. Поэтому можно привезти настенную карту ремесленных районов столицы или альбом с редкими ретро-открытками с видами Москвы.

Сувениры для детей

Мальчиков могут порадовать модели советских автомобилей, а девочек — гобеленовые сумочки, кошельки, платки и другие «старорусские» предметы. Кроме этого, дети будут в восторге от национальных музыкальных инструментов, таких как трещотки, балалайки или колотушки.

Можно купить что-то и на «космическую» тематику в Музее космонавтики.