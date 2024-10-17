Что такое суперлуние и как оно влияет на жизнь людей: мнение астролога

17 октября произойдет очередное суперлуние. Лунный диск будет на 8% больше и на 16% ярче, чем в обычное полнолуние. Это уникальное природное явление появилось примерно в 15 часов по московскому времени и продержится до позднего вечера 17 октября. В статье рассказали все о том, что такое суперлуние.

Что такое суперлуние

Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч до 406 тысяч километров. Это происходит из-за того, что орбита спутника не круглая, а овальная. Суперлуние происходит тогда, когда Луна в фазе полнолуния находится в перигее — ближайшей к Земле точке. В этот момент расстояние между нашей планетой и ее спутником максимально сокращается. Луна выглядит более крупной и яркой, чем обычно.

Самим термином «суперлуние» (super moon) гораздо чаще оперируют астрологи, чем ученые, которые занимаются доказательной наукой. Даже автором понятия был эзотерик Ричард Нолле. Он впервые упомянул явление в американском журнале гороскопов Dell Horoscope в 1979 году.

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Астрономы, в отличие от астрологов, всегда считали суперлуние заурядным явлением, так как оно практически ни на что не влияет.

Когда будут суперлуния в 2024 году

Суперлуние происходит несколько раз в год. Все зависит от фазы Луны и ее положения относительно Земли и Солнца. Из 12 или 13 полнолуний за год три или четыре могут считаться суперлуниями. В 2024 году это следующие даты:

19 августа,

18 сентября,

17 октября,

16 ноября.

Как суперлуние влияет на человека

Существует миф, что в день суперлуния выше шанс природных катаклизмов. Однако научных доказательств этому нет. Суперлуние влияет лишь на высоту приливов: в этот день она обычно на несколько сантиметров больше.

Никакого влияния на здоровье также не было выявлено.

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Суперлуние играет важную роль в различных культурах. В древности с ним были связаны многие мифы, легенды и традиции. Например, суперлуние в октябре в древности называли Охотничьим. Раньше оно знаменовало окончание сезона сбора урожая. И после такого суперлуния следовало заниматься исключительно охотой.

Астрологи уверены, что суперлуние влияет на эмоциональную сторону жизни.

Кроме того, согласно астрологическим учениям, приближение Луны может влиять на здоровье.