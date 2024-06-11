Какие солнечные и лунные затмения будут в 2024 году

Затмения с древних времен привлекали внимание не только ученых-астрономов, но и обычных людей, которые верили в магическую природу этих явлений. Рассказали обо всех затмениях, которые были и будут в 2024 году.

Солнечные и лунные затмения в 2024 году

Лунное затмение 25 марта 2024

Тип: полутеневое лунное затмение.

Затмение 25 марта относится к типу полутеневых. Все объекты, находящиеся перед источником света, отбрасывают два вида тени: темную центральную и более светлую, рассеянную. Когда Земля находится между Солнцем и Луной, которая попадает в зону полутени, происходит такое затмение.

Полутеневые затмения трудно увидеть. Чаще всего они выглядят как едва заметное ослабление яркости Луны.

Фото istockphoto.com/Berk Ucak

Лунное затмение 25 марта можно было увидеть на всей территории США, Южной Америки и Канады, Великобритании, в Западной Европе, большей части Африки, Северной и Восточной Азии, западной части Австралии, Арктики и Антарктиды.

Солнечное затмение 8 апреля 2024

Тип: полное солнечное затмение.

8 апреля 2024 года произошло полное солнечное затмение, которое назвали Большим Североамериканским затмением. Его наблюдали жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островных государств Океании. Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце. Небо темнеет, как на рассвете или в сумерках.

Лунное затмение 18 сентября 2024

Тип: частное лунное затмение.

Когда Луна частично закрыта тенью от Земли, то это частное затмение. Такое явление 18 сентября можно будет наблюдать с территории США, Австралии и Восточной Азии, на самом западе Европы и Африки.

Солнечное затмение 2 октября 2024

Тип: кольцевое солнечное затмение.

Полные солнечные затмения происходят, когда Луна располагается точно между Землей и Солнцем. Так спутник отбрасывает свою тень на нашу планету. В отличие от полного солнечного затмения, кольцевое происходит, когда Луна находится немного дальше от Земли. Таким образом тень Луны не полностью блокирует солнечный свет и вокруг нее видно кольцо солнечного света.

Фото istockphoto.com/Pitris

Как правильно наблюдать затмения

Если вы хотите увидеть солнечное затмение, вам нужно подготовиться. Никогда не смотрите прямо на солнце. Это чревато серьезными травмами сетчатки и даже необратимой слепотой.

Чтобы посмотреть на солнечное затмение, используйте специальные очки. Это картонная оправа, в которую вставлены линзы с солнечными фильтрами.

Фото istockphoto.com/Paola Giannoni

Лунные затмения можно наблюдать как невооруженным глазом, так и в бинокль или телескоп.

Что можно и нельзя делать в затмение

С точки зрения астрологии, затмения — это значимые события, во время которых жизнь человека может круто измениться. Например, считается, что именно в этот день могут прийти важные новости о повышении по службе, чьей-то свадьбе, рождении ребенка. Кроме того, затмения часто означают поворотные моменты: что-то заканчивается и начинается нечто новое. Поэтому астрологи рекомендуют не бояться браться за новые проекты в это время.

Также в день затмения стоит делать свой график более гибким, так как высока вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Впрочем, у непредсказуемости есть положительная сторона. Вы можете превзойти ожидания окружающих о ваших возможностях и неожиданно достичь успеха в сферах, где вы раньше испытывали трудности.

По мнению астрологов, в этот день лучше избегать ультиматумов и не быть категоричным. Если вы испытываете проблемы в отношениях и хотите серьезно поговорить с партнером, то лучше перенести разговор на другое время. Во время затмений люди испытывают повышенную эмоциональность (особенно если это затмение лунное), поэтому есть риск наговорить друг другу лишнего.