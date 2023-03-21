Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 18:00

Датский секрет счастья, который увеличивает продолжительность жизни

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Istockphoto.com/AleksandarNakic

Вы наверняка встречали рекламу, в которой обещают поделиться чьим-либо секретом долголетия. К сожалению, волшебной таблетки не существует. Но есть факторы, которые влияют как на качество жизни, так и на ее длительность. Разбираемся, какие принципы помогают датчанам жить долго и счастливо.

С 2013 по 2023 год количество датчан старше 80 лет увеличилось с 230 тысяч до 300 тысяч, то есть на 30%.

В разных языках есть слова, которые не имеют прямого перевода на русский. Например, датское «хюгге»: этот термин означает способность наслаждаться моментом и ценить простые удовольствия.

Они могут быть нематериальными — умение радоваться искреннему общению и дружбе делает человека счастливым и продлевает жизнь, по мнению датчан. Но и конкретные вещи имеют большое значение: крыша над головой, тепло, свет, сезонная еда.

Влияние хюгге на психику

Майк Викинг, основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене, называет хюгге «искусством наслаждаться простыми удовольствиями в жизни». Разумеется, такая философия подходит не только датчанам. Например, создание уютного домашнего пространства — универсальный способ зарядиться энергией и справиться со стрессом.

Вот еще несколько принципов хюгге из книги Викинга «Hygge. Секрет датского счастья»:

  • теплая атмосфера, уют;

  • присутствие в моменте;

  • настрой на удовольствие;

  • ощущение равенства с окружающими;

  • благодарность;

  • ощущение своего пространства.

Фото Istockphoto/Olezzo

Вместе все эти факторы благоприятно сказываются на психологическом состоянии. А также отлично воплощаются не только в личных ценностях, но в принципах жизни общества, потому что в целом направлены на поддержание полноценной и комфортной жизни.

Теплый дом в прямом и переносном смысле

Семья и дом чрезвычайно важны в датском обществе. Датчане особое внимание уделяют украшению своих жилищ, бытовым мелочам, с которыми имеют дело в повседневной жизни. Проще говоря, жители Дании огромное значение придают уюту, который является одним из основных принципов хюгге.

Аромат. Что cделать, чтобы дома вкусно пахло? 5 советов от экспертов

Кроме того, в Дании существует сильная культура отделения благополучия от богатства. Благосостояние не приравнивается к главному определению комфорта. Материальные блага не заменяют ощущения удовлетворенности и защищенности, а лишь дополняют их.

То есть датчане относятся к социальному равенству и благополучию как к приоритетам, которые не должны зависеть от доходов и состояния человека. Это означает, что все граждане должны иметь доступ к медицинской помощи, образованию и социальной защите, независимо от своего социального статуса или дохода.

Азиатское долголетие. 5 секретов японского долголетия. Принципы философии икигай

Главный фактор долголетия

Практика хюгге сохраняется и на государственном уровне. Возраст долгожителей увеличивается в странах с развитым здравоохранением, где внимание уделяют поддержанию здоровья пожилых людей. В Университете Южной Дании провели исследование продолжительности жизни 17 тысяч человек, которые родились между 1870 и 1904 годами и достигли столетнего возраста.

Почти 11 тысяч из них были из Швеции и около шести тысяч из Дании. Хотя средняя продолжительность жизни была выше у шведов, датчане умирали в более позднем возрасте. Ученые отметили, что разница объяснялась высоким показателем активности в повседневной жизни.

Фото Istockphoto/skynesher

Пожилые, которые ведут активный образ жизни, не требуют постоянного ухода и могут дольше продолжать самостоятельную жизнь.

Развитая система здравоохранения, умение радоваться мелочам и простому человеческому общению, а также способность создавать дома пространство, в котором легко расслабиться и снять стресс, — вот факторы, которые влияют на долголетие датчан. И если задуматься, никакого большого секрета здесь нет.

Как сохранить молодость при помощи спорта? Как сохранить молодость при помощи спорта?

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
5
5
Читайте также
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как узнать свой IQ и какой показатель считается высоким? Отвечает эксперт

Как нас заставляют покупать больше? 3 хитрых приема маркетологов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости