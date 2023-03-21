Датский секрет счастья, который увеличивает продолжительность жизни

Вы наверняка встречали рекламу, в которой обещают поделиться чьим-либо секретом долголетия. К сожалению, волшебной таблетки не существует. Но есть факторы, которые влияют как на качество жизни, так и на ее длительность. Разбираемся, какие принципы помогают датчанам жить долго и счастливо.

В разных языках есть слова, которые не имеют прямого перевода на русский. Например, датское «хюгге»: этот термин означает способность наслаждаться моментом и ценить простые удовольствия.

Они могут быть нематериальными — умение радоваться искреннему общению и дружбе делает человека счастливым и продлевает жизнь, по мнению датчан. Но и конкретные вещи имеют большое значение: крыша над головой, тепло, свет, сезонная еда.

Влияние хюгге на психику

Майк Викинг, основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене, называет хюгге «искусством наслаждаться простыми удовольствиями в жизни». Разумеется, такая философия подходит не только датчанам. Например, создание уютного домашнего пространства — универсальный способ зарядиться энергией и справиться со стрессом.

Вот еще несколько принципов хюгге из книги Викинга «Hygge. Секрет датского счастья»:

теплая атмосфера, уют;

присутствие в моменте;

настрой на удовольствие;

ощущение равенства с окружающими;

благодарность;

ощущение своего пространства.

Фото Istockphoto/Olezzo

Вместе все эти факторы благоприятно сказываются на психологическом состоянии. А также отлично воплощаются не только в личных ценностях, но в принципах жизни общества, потому что в целом направлены на поддержание полноценной и комфортной жизни.

Теплый дом в прямом и переносном смысле

Семья и дом чрезвычайно важны в датском обществе. Датчане особое внимание уделяют украшению своих жилищ, бытовым мелочам, с которыми имеют дело в повседневной жизни. Проще говоря, жители Дании огромное значение придают уюту, который является одним из основных принципов хюгге.

Кроме того, в Дании существует сильная культура отделения благополучия от богатства. Благосостояние не приравнивается к главному определению комфорта. Материальные блага не заменяют ощущения удовлетворенности и защищенности, а лишь дополняют их.

То есть датчане относятся к социальному равенству и благополучию как к приоритетам, которые не должны зависеть от доходов и состояния человека. Это означает, что все граждане должны иметь доступ к медицинской помощи, образованию и социальной защите, независимо от своего социального статуса или дохода.

Главный фактор долголетия

Практика хюгге сохраняется и на государственном уровне. Возраст долгожителей увеличивается в странах с развитым здравоохранением, где внимание уделяют поддержанию здоровья пожилых людей. В Университете Южной Дании провели исследование продолжительности жизни 17 тысяч человек, которые родились между 1870 и 1904 годами и достигли столетнего возраста.

Почти 11 тысяч из них были из Швеции и около шести тысяч из Дании. Хотя средняя продолжительность жизни была выше у шведов, датчане умирали в более позднем возрасте. Ученые отметили, что разница объяснялась высоким показателем активности в повседневной жизни.

Фото Istockphoto/skynesher

Пожилые, которые ведут активный образ жизни, не требуют постоянного ухода и могут дольше продолжать самостоятельную жизнь.

Развитая система здравоохранения, умение радоваться мелочам и простому человеческому общению, а также способность создавать дома пространство, в котором легко расслабиться и снять стресс, — вот факторы, которые влияют на долголетие датчан. И если задуматься, никакого большого секрета здесь нет.

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