Как распознать съедобные грибы и не ошибиться с выбором: рассказывает грибник

О том, как выглядит мухомор и почему он опасен, знают даже дети. Но гораздо хуже обстоят дела со знанием ядовитых грибов, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от привычных съедобных.

Вместе с профессиональным грибником Евгением Грибоедовым рассказали, какие есть съедобные и ядовитые грибы и как их отличить друг от друга.

Самые распространенные виды съедобных грибов

На территории России произрастает около трехсот видов съедобных грибов. Но даже опытные грибники стараются выбирать только проверенные и известные варианты.

Белый гриб

Белый гриб (боровик) получил свое название из-за того, что мякоть его ножки остается белой даже при срезе. При этом шляпка может быть нескольких цветов: коричневой, рыжей, серо-бурой.

Фото Brasil2/istockphoto.com

Растет белый гриб в бору и считается одним из самых ценных. Он одинаково подходит как для сушки, так и для жарки, варки, консервирования.

Подберезовик

Подберезовик — это общее название группы грибов, которая включает в себя несколько видов: подберезовик черный, серый, розоватый, жестковатый и пр.

Фото Vera Tikhonova/istockphoto.com

Все перечисленные виды съедобные и лишь немного различаются по вкусу. Название грибы получили из-за особенностей роста: чаще всего подберезовики можно найти, как ни странно, именно под березами.

Подосиновик

Подосиновик похож над подберезовик, но его ножка толще, а мякоть шляпки плотнее. По-другому его еще называют осиновик или красноголовик.

Фото George Zakharchuk/Russian Look, Global Look Press

В этом случае гриб так назвали не только из-за дерева, возле которого он растет, но и из-за рыжего цвета шляпки, напоминающей по цвету осенние листья осины.

Существует несколько видов подосиновиков: подосиновик желто-бурый, красноголовик черночешуйчатый, сосновый и дубовый. Все виды этого гриба съедобны.

Лисички

Лисички по своему виду напоминают развернутый зонтик. Ярко-рыжие грибы в основном находят возле дубов, хвойных деревьев и буков.

Фото laigor/istockphoto.com

Особенно много лисичек появляется после дождей в июне, а также в период с августа по октябрь. Из них готовят вкусные соусы и блюда. Но перед приготовлением лисички следует тщательно проварить, чтобы убрать кисловатый привкус.

Опята

Опята растут большими группами. У них вытянутая тонкая ножка и диаметр шляпки от двух до десяти сантиметров.

Фото Anton Kavashkin/Russian Look, Global Look Press

Однако неприглядные опята довольно полезны: в них много белка и аминокислот. Поэтому грибы отлично впишутся в рацион спортсменов и тех, кто следит за фигурой.

Груздь

Груздь обладает мясистой белой шляпкой с завернутым внутрь опущенным краем. Обычно встречается в сосновых и березовых лесах.

Фото Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Запах мякоти гриба немного напоминает фруктовые нотки. Ценятся грузди за высокобелковый состав и особый аромат.

Рыжик

Рыжик — это вид грибов рода млечник. Назвали его так из-за оранжево-красной окраски не только ножки и шляпки, но и сока.

Фото Eva-Katalin/istockphoto.com

Рыжики обладают насыщенным грибным вкусом и хвойным ароматом. Кроме того, в них содержится много железа.

Сыроежка

Сыроежка получила свое название из-за того, что не требует особых кулинарных усилий. Эти грибы очень быстро варятся, сушатся и солятся.

Фото CHROMORANGE / Gabi Wolf, Global Look Press

Кроме того, гриб содержит фермент руссулин, который заменяет сычужный и может использоваться для приготовления кисломолочных продуктов.

Виды ядовитых грибов

Начинающим грибникам важно «знать врага в лицо». Рассказываем, какие ядовитые грибы чаще всего встречаются в лесах России.

Бледная поганка

Бледная поганка — лидер по числу отравлений. Содержит опасные вещества аманитин и фаллоидин, которые остаются даже после варки гриба.

Фото syaber/istockphoto.com

Если съесть даже небольшой кусочек шляпки, то это грозит отравлением. При этом симптомы интоксикации проявляются не сразу, иногда проходит больше суток, прежде чем человек почувствует себя плохо. Бледные поганки — очень опасные грибы, которые унесли немало жизней.

Говорушка

У говорушки есть два вида — восковатая и белая. Они оба содержат мускарин, который относится к очень опасным алкалоидам. В говорушке его даже больше, чем в знаменитых мухоморах.

Фото Holger Krisp/Wikimedia

Яд гриба оказывает нервно-паралитическое действие, которое проявляется в промежутке от 30 минут до шести часов после употребления говорушки в пищу.

Паутинник красивейший

Такое название вовсе не говорит о безопасности гриба. Орелланин, входящий в состав его мякоти, поражает почки и органы дыхания, воздействует на опорно-двигательный аппарат.

Фото Inger-Lise Fonneland/Wikimedia

Симптомы отравления паутинником красивейшим могут растянуться на несколько дней и даже недель. При этом во многих случаях диагностируется острая сердечная недостаточность.

Галерина окаймленная

Галерина окаймленная содержит аматоксины, которые способствуют развитию некроза в клетках печени. Симптомы отравления могут проявиться спустя 30 часов.

Фото Ottfried Schreiter/imageBROKER.com, Global Look Press

Сатанинский гриб

Неопытные грибники могут спутать сатанинский гриб с белым. Однако разница между ними довольно очевидна. Если сделать надрез, то ножка сатанинского гриба сначала окрасится в синий, а потом в насыщенный красный цвет.

Фото LukeEmski/Wikimedia

В грибе содержатся токсины мускаринового типа, они не разрушаются при тепловой обработке и приводят к остановке сердца и удушью. Смертельная доза — всего лишь 50 г.

Лепиота

Существует несколько видов гриба: красно-коричневая, каштановая и розовая. Все они очень ядовитые, так как в их составе много цианидов и аманитотоксинов.

Фото Strobilomyces/Wikimedia

Отравление развивается довольно стремительно — в течение 30 минут. Разрушается печень и страдает дыхательная система.

Основные принципы безопасного похода за грибами

Одежда. Прежде всего удобная и комфортная. Если говорить о летнем сборе, то одежда должна отводить влагу, чтобы не перегреваться. Не нужно надевать на себя старые джинсы или древнюю рубашку, которой уже пора на мусорку. Если боитесь клещей, есть специальные противоклещевые костюмы. Женщинам, чтобы сохранить красоту рук, нужно взять с собой перчатки. Не стоит забывать про головной убор и сапоги: в лесу бывают водные преграды либо может неожиданно настигнуть дождь. Репеллент (отпугивающее средство от насекомых) и удобный складной нож. Если нож не складной, он должен храниться в чехле, чтобы случайно об него не порезаться.

Фото kazoka30/istockphoto.com

3. Удобная тара. В идеале корзина или ведро, никакого пакета. В последнем возникают аэробные условия и грибы портятся.

4. Экспертная литература и гаджеты. Новичкам лучше идти за грибами с опытным грибником или воспользоваться специальными интернет- площадками. Там по фотографии, описанию места роста гриба эксперты смогут определить съедобный гриб или нет с точностью до 95%. Также можно взять с собой грибной справочник.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых

Как отличить белый гриб от ложного

Единственный «ложный гриб», похожий на белый, — это горчяк или желчный гриб (Tylopilus felleus). У белых грибов трубчатый слой сверху белый, после желтый или желто-оливковый. У желчного гриба — белый, позже розовый, грязно-розовый и краснеющий при надавливании и повреждениях.

Фото Pumber/Wikimedia

У белых грибов мякоть не меняет цвет после среза. Для желчного гриба характерны розоватые оттенки и порозовение мякоти на воздухе.

Как отличить съедобный подберезовик от ложного

Как и у белого гриба, ядовитым обманщиком, похожим на подберезовик, будет горчак или желчный гриб. У подберезовика нет сетки на ножке, но есть чешуйки в отличие от горчака. Кроме того, у съедобного гриба трубчатый слой светлого цвета, а у желчного гриба он розовый.

Как отличить съедобный подосиновик от ложного

У подосиновиков нет несъедобных или ядовитых двойников. Это очень яркие, красивые грибы. По словам эксперта, все подосиновики на срезе меняют цвет мякоти на синий и темно-синий. Этого вполне достаточно, чтобы понять, что за гриб перед вами.

Как отличить съедобные опята от ложных

Среди опят есть несколько разных видов. Съедобные — это опенок летний и опенок осенний. Единственный гриб, у которого есть ядовитый двойник, — это опенок летний.

Фото Rapha?l Blo/Wikimedia

Опасный двойник — это галерина окаймленная, которая в большинстве случаев не растет на березе как опенок летний.

Галерина — более щуплый гриб с темными оттенками шляпки. Растет всегда поодиночке. Главное отличие от летних опят кроется в ножке грибов. У галерины на ножке прямые белые полоски, а у летних опят чешуйки бурового цвета.

Как отличить съедобные лисички от ложных

У лисичек тоже нет ядовитых двойников. Единственный гриб, который в народе называют «ложной лисичкой», — это говорушка оранжевая. Она пересекается по времени плодоношения и по местообитанию с лисичками.

Фото Bubulcus/Wikimedia

Но ее легко отличить по тонкой и плотной консистенции, более ярким оранжевым пластинкам и ножке. У настоящей лисички консистенция мясистая и ломкая.

Как отличить съедобный рыжик от ложного

У рыжиков есть только сходные по виду собратья, двойников несъедобных или ядовитых нет.

Как отличить съедобный груздь от ложного

У груздя много условно съедобных сородичей. Ядовитых двойников нет, есть только несъедобный груздь золотисто-желтый. Отличить от других его можно по местообитанию. Растет груздь золотисто-желтый небольшими группами или поодиночке в лиственных лесах, в основном под каштанами и дубами, в горах и на холмах.

Как отличить съедобные сыроежки от ложных

Единственный и самый страшный двойник зеленой сыроежки — это бледная поганка, смертельно ядовитый гриб. Эксперт никому не рекомендует собирать зеленые сыроежки, только красные, желтые, и то с осторожностью.