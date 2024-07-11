Какие съедобные грибы можно найти в Подмосковье и где их собрать

«Тихая охота» — прекрасное хобби, которое позволяет не только сблизиться с природой, но и обогатить рацион полезными блюдами. Рассказали, какие съедобные грибы могут встретиться в Подмосковье и как их правильно собирать.

Съедобные грибы Подмосковья

Белый гриб

Это один из наиболее ценных и вкусных грибов, который имеет приятный ореховый вкус и яркий аромат. Белые часто встречаются в хвойных и лиственных лесах Подмосковья. Его второе название — боровик. Имеет толстую короткую ножку и светло-коричневую шляпку.

Фото istockphoto.com/Peter Vahlersvik

Груздь

Груздь легко отличить по особой форме шляпки. Она имеет форму воронки. В Подмосковье встречаются желтые, белые и коричневые грузди. Некоторые из разновидностей этого гриба, например черный груздь, относятся к условно-съедобным. Это значит, что перед употреблением их надо вымочить и отварить.

Фото Игорь Лебединский/Wikimedia

Подосиновик

Подосиновик вместе с белым и подберезовиком входит в тройку самых вкусных грибов. Ножка у него грязно-белая, шляпка коричневая с оттенками красного или оранжевого. Оправдывая свое название, подосиновик обычно растет рядом с осинами, ивами, березами, дубами и тополями и никогда не растет рядом с хвойными деревьями.

Фото George Zakharchuk/Russian Look, Global Look Press

Лисичка

Лисички имеют желтый или оранжевый цвет. Края их шляпки обычно волнистые и смотрят вниз. Кстати, лисички никогда не бывают червивыми, потому что в них содержится противогельминтное вещество. Оно безопасно для человека, но губительно для вредителей.

Фото istockphoto.com/Anton Nikitinskiy

Опенок

Среди всех видов грибов, у опят больше всего разновидностей: опята бывают летние, осенние, зимние, толстоногие, темные, тополиные и так далее. Однако на каждый съедобный подвид приходятся три ядовитых. И употребление в пищу таких грибов грозит серьезной интоксикацией организма вплоть до летального исхода. Перепутать безопасные опята с ложными может даже опытный грибник, поэтому при сборе нужно быть особенно осторожным.

Фото Anton Kavashkin/Russian Look, Global Look Press

Масленок

Маслята получили свое название из-за необычного свойства. Их шляпка очень слизистая, она как будто покрыта растительным маслом. Маслята любят песчаные почвы всех типов лесов, часто растут рядом с соснами и березами. К слову, этот гриб — рекордсмен по содержанию белка.

Фото Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Подберезовик

Подберезовик очень похож на белый. У этого гриба тоже беловатая ножка и серая, бурая или же коричневатая шляпка. Чтобы отличить подберезовик от его опасного двойника, желчного гриба, сделайте надрез. Если мякоть порозовела или выделяет красный сок — перед вами ядовитый гриб.

Фото istockphoto.com/Wirestock

Моховик

Моховики часто используют для приготовления солений, но и в жареном виде они тоже очень вкусные. Шляпка у гриба зеленовато-серая или оливковая, может быть и слегка бурой. Трубчатый слой желтый, иногда с зеленоватым оттенком. Эти грибы очень подвержены образованию плесени. Если вы ее заметили, то моховик нужно сразу выбросить, а не обрезать поврежденную часть.

Фото H. Duty/blickwinkel, Global Look Press

Рыжик

Шляпка у рыжика очень ломкая и обычно имеет ярко-оранжевый цвет. На месте надлома мякоть приобретает зеленоватый оттенок. Рыжики относятся к пластинчатым грибам. Пластинки у них очень частые и при надавливании тоже зеленеют.

Фото K. Wagner/blickwinkel, Global Look Press

Сыроежка

Сыроежки не являются деликатесными грибами. Многие грибники их даже не собирают. Однако на самом деле сыроежки очень полезны и содержат много витаминов. Шляпка у этих грибов может быть любого цвета: от бледно-зеленого до ярко-красного.

Фото istockphoto.com/Mantonature

Вешенка

Вешенки можно найти в продаже почти в любом супермаркете. Однако и в дикой природе тоже можно встретить эти грибы. Они растут на гниющей древесине: пнях, поваленных деревьях. Шляпка у вешенок серо-коричневого или кремово-бурого цвета, центральная часть — более темная.

Фото istockphoto.com/Orest Lyzhechka

Где можно и где нельзя собирать грибы

Где можно собирать грибы

Лучше всего собирать грибы в лесах, далеких от загрязненных районов и населенных пунктов. Еще подойдут места рядом с дачными поселками, при условии, что рядом нет оживленной автомобильной трассы.

Самыми «грибными» в Подмосковье считаются следующие села и деревни: Семивраги, Храпуново, Хорошилово, Назарово, Луговая, Петелино, Новые дома, Мелихово, Ядрошино, Шевлягино и садовое товарищество «Лесная поляна».

Где нельзя собирать грибы

Ни в коем случае нельзя собирать грибы в черте города, так как они впитывают ядовитые вещества, находящиеся в воздухе.

По той же причине нельзя собирать грибы вдоль оживленных автомобильных и железных дорог.

Нельзя собирать грибы рядом с промышленными и очистными предприятиями (особенно рядом с заводами по производству или утилизации химических средств).

Отдельно стоит сказать о сборе краснокнижных грибов. В российскую «Красную книгу» внесены Мокруха войлочная, Цетрария камчатская, Сетконоска сдвоенная, Звездовик сводчатый, Русский черный трюфель, Саркосома шаровидная, Шишкогриб хлопьеножковый. Перед тем как сорвать незнакомый гриб, проверьте, не принадлежит ли он к редкому виду. Иначе есть риск получить штраф до 5000 рублей.

Фото istockphoto.com/PIKSEL

Когда нужно собирать грибы

Обычно грибным сезоном считается середина лета, однако еще с весны можно вернуться из леса с «добычей». Ниже представлен календарь грибника, в котором указано, в какие месяцы растут разные виды грибов:

апрель: сморчки, строчки, маслята;

май: сморчки, подберезовики, сыроежки, маслята;

июнь: белые, сыроежки, подосиновики, маслята, лисички, подберезовики;

июль: белые грибы, сыроежки, подберезовики, грузди, опята, подосиновики, маслята, лисички;

август: белые грибы, подберезовики, сыроежки, грузди, рыжики, опята, подосиновики, маслята, лисички;

сентябрь: белые грибы, подберезовики, грузди, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, подосиновики, рыжики, опята;

октябрь: белые грибы, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди, подберезовики;

ноябрь: опята, вешенки.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных

Ежегодно в России регистрируется более тысячи случаев отравления грибами, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. Большинство самых тяжелых случаев возникает из-за употребления в пищу бледной поганки. Ее часто путают с шампиньонами, сыроежками и груздями. От съедобных грибов поганка отличается кольцом на ножке, «чашечкой» в основании ножки и белым цветом пластинок шляпки.

Фото istockphoto.com/Robert Winkler

«СЭ» уже подробно писал о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых. Еще раз напомним основные критерии, по которым можно отличить несъедобный гриб.