7 самых необычных дворов-колодцев Санкт-Петербурга

Дворы-колодцы — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. Сегодня расскажем про самые необычные и красивые дворы, на которые точно стоит посмотреть.

Двор-кольцо

Адрес: наб. Фонтанки, 92.

Фото Яндекс Карты

Этот двор один из старейших в Петербурге. Он появился 200 лет назад, когда братья Устиновы приобрели дом на Фонтанке. Перестроить или расширить его было нельзя, поэтому решили возвести дополнительный корпус внутри двора. Перед архитектором Иосифом Шарлеманем поставили задачу уместить на небольшой площади новое здание таким образом, чтобы оно не загораживало солнце соседним домам. Решение было найдено: постройку сделали кольцеобразной. В доме-кольце два подъезда, оба сейчас заняты офисами. А когда-то здесь жили родители и сестра Пушкина.

Считается, что если стать в центре этого двора, посмотреть на небо и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Двор городских учреждений

Адрес: Садовая, 55-57.

Фото Елена Нечипоренко, Wikimedia

На пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта, рядом со станцией метро «Сенная площадь», стоит Дом городских учреждений. В народе его называют «дом с совами» или «дом с летучими мышами».

На его фасаде прячутся грифоны, химеры, совы и другие животные и мистические существа. Такой симбиоз готики, модерна, эклектики и немецкого ренессанса был рожден в 1904—1906 годах стараниями архитектора Александра Лишневского. Для того, чтобы разглядеть мифических существ, непременно необходимо заглянуть во двор этого необычного дома. Вход свободный для всех желающих.

Двор-восьмиугольник

Адрес: Малый проспект Петроградской стороны, 1Б.

Фото Наталья Гребнева, Flickr

Это один из самых популярных дворов-колодцев Петербурга. Он находится в доходном доме Занина и имеет необычную форму правильного восьмиугольника. В центре двора-колодца спряталась интересная скульптура — чугунное дерево, которому приписывают магические свойства. Считается, что, прикоснувшись к дереву, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Толстовский дом с просторным двором-колодцем

Адрес: наб. реки Фонтанки, 54.

Фото Lion10, Wikimedia

Большой доходный дом генерал-майора М. П. Толстого, родственника отечественного литератора, имеет три двора. Они соединены между собой сводчатыми арками. Архитектор Федор Лидваль создал не просто дворы, а целую улицу. Здание выглядит необыкновенно романтично. Неудивительно, что здесь снималось множество известных российских и советских фильмов, среди которых «Зимняя вишня» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Дом Бака

Адрес: Кирочная, 24.

Фото Артем Светлов, Wikimedia

В доме Бака в разное время здесь жили такие известные люди, как поэт Анатолий Мариенгоф, художник Лев Бакст, артист балета Василий Островский и многие другие.

Двор этого доходного дома известен своими воздушными галереями. Они соединяют разные флигели здания. Увидеть их можно, проникнув во двор с местными жителями.

Двор Духов

Адрес: Большой пр. Васильевского острова, 15.

Фото Яндекс Карты

Двор Духов можно посетить, прогуливаясь по Васильевскому острову. Он известен тем, что является одним из самых маленьких дворов-колодцев в Петербурге — всего два на полтора метра. Несмотря на небольшие размеры, он хранит в себе много тайн и легенд. Например, согласно одной из версий, такое необычное название у этого места появилось в начале XX века. Поговаривают, что тогда живший здесь Николай Рерих проводил спиритические сеансы — вызывал духов.

Птичий дворик

Адрес: Невский проспект, 11.

Фото Google Maps

В центре Санкт-Петербурга находиться Птичий дворик. Это хороший пример того, как усилиями простых городских жителей любое пространство можно превратить в музей и настоящее произведение искусства. Скульпторы и художники оформили этот двор рисунками, статуэтками и живыми цветами. Сегодня здесь можно увидеть фигуры и изображения попугаев, глухарей, аистов, соколов. Настоящим птицам тоже есть чем поживиться: во дворе для них стоят кормушки. Поэтому можете захватить с собой угощение для пернатых.