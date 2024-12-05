Такого вы о себе не знали: 8 интересных психологических тестов

С древнейших времен люди стремятся узнавать друг друга и самих себя. Специальные тесты, если они грамотно составлены, могут помочь в таком познании. Психолог Станислав Самбурский рассказал, на какие тестирования стоит обратить внимание.

Какие бывают психологические тесты

Классические психометрические тесты

Такие тесты, как правило, содержат множество вопросов, помогающих на разных уровнях оценить особенности человека, в том числе:

темперамент;

наличие или отсутствие лидерских качеств;

тип мышления;

сильные и слабые стороны личности.

Профессиональные тесты можно проходить самостоятельно, но без специального образования разобраться с результатами бывает непросто.

Тесты-опросы для саморефлексии и развлечения

В таких тестах очень общие простые вопросы, над которыми не нужно думать, и такие же обобщенные результаты.

В тестах обычно дается интерпретация выбранных ответов и рекомендация, как преодолеть негативные стороны характера.

Проективные тесты

Здесь в основу положены не вопросы, а бессознательные элементы. Тест состоит в том, чтобы выбрать один из множества похожих элементов (например, деревьев) или интерпретировать содержание рисунка. Такие проверки призваны выявлять склонности, нераспознанные внутренние конфликты, психологические проблемы, зоны равития и так далее.

Фото Igor Suka, iStock

Как правильно выбрать психологический тест

Если вы хотите не просто развлечься, а действительно узнать о себе что-то новое (например, перед походом к психологу или перед интервью с работодателем), выбирайте проверенные тесты. Доверия заслуживают методики, которые были разработаны экспертами и/или прошли исследования, гарантирующие их надежность и эффективность.

Перед прохождением теста нужно выяснить, можете ли вы истолковать его результаты самостоятельно или же требуется помощь профессионала. Также будьте готовы отвечать честно на все вопросы, а не стараться выглядеть хорошо перед самим собой.

Тесты а-ля «какой ты хлеб» для серьезных целей не подходят. Хотя и они могут быть полезными, чтобы отвлечься от забот.

Психологические тесты, которые многое о вас расскажут

Пятифакторный опросник личности, 5PFQ

Тест дает понимание о том, как вы взаимодействуете с миром, о ваших личных характеристиках и ценностях. В тесте около 75 противоположных по значению высказываний, каждое из которых выявляет важные свойства личности по критериям:

открытость к опыту и интеллект;

добросовестность (ответственность);

экстраверсия;

доброжелательность;

эмоциональная стабильность.

Нужно честно выбрать высказывания, соответствующее вашей личности.

Анкета «16 факторов» (16 Personality Factors / 16PF)

Тест создан Рэймондом Б. Кеттеллом — психологом, внесшим огромный вклад в область изучения личности. Опросник помогает создать подробный профиль личности, выявляя сильные и слабые стороны. В тесте 187 вопросов, ответы на которые позволяют проанализировать 16 главных и 5 второстепенных черт и характеристик.

Типология Майерс-Бриггс

Тест может быть полезен, чтобы оценить:

как и на чем вы фиксируете свое внимание и откуда получаете энергию (экстраверсия или интроверсия);

знание того, как вы воспринимаете и обрабатываете информацию (ощущение или интуиция);

как вы принимаете решения (думая или чувствуя);

как вы ориентируетесь во внешнем мире (посредством более логично-рациональных суждений или более эмоционального восприятия).

Фото tumsasedgars, iStock

Миннесотский многоаспектный личностный опросник (MMPI)

Это один из самых популярных личностных тестов. Он используется не только при отборе персонала, но и в клинической психологии, а также в судебной медицине. В тесте 566 вопросов, касающихся различных аспектов здоровья. Он дает очень точный профиль личности по самым разным шкалам, а также выявляет отсутствие или наличие психопатологий, таких как депрессия, шизофрения, тревога, антисоциальное поведение, мании, паранойя и так далее.

Тест Бека на уровень депрессии

Это профессиональный тест для выявления наиболее значимых симптомов депрессии. В нем всего 21 вопрос. Честные ответы позволяют самостоятельно оценить свое текущее состояние: уровень депрессивности, того, насколько вы расстроены, ощущаете чувство вины и неуверенности. Если вы лжете себе во время теста, это уже повод задуматься о своем психологическом состоянии и осознать намечающиеся проблемы.

Тест на профессиональное выгорание Маслач ( Maslach Burnout Inventory, MBI)

Тест помогает определить уровень эмоционального выгорания, психологического истощения на работе, уничижения себя и своих достижений. В тесте 22 вопроса, на каждый из которых полагается семь вариантов ответа.

Тест Роршаха

Тест, придуманный Германом Роршахом, уже больше 100 лет не теряет популярности. Он призван оценить эмоциональное состояние, скрытые мысли и чувства, внутренние конфликты. Результаты действуют очень недолго, поскольку на то, что вы видите в цветных пятнах, влияют эмоции в моменте. В интернете множество вариантов интерпретаций теста, поэтому его можно пройти самостоятельно. Но важно помнить о том, что пятна Роршаха не дают исчерпывающего представления о вас как о личности. Использовать тест лучше в сочетании с другими инструментами. Либо можно пройти его с помощью психолога.

Фото Oleh Veres, iStock

Цветовой тест Люшера

Тест помогает выявить личностные особенности, такие как стрессоустойчивость, коммуникативность, и психическое состояние в моменте. Необходимо из восьми цветов выбирать наиболее симпатичные в порядке убывания. Палитра повторяется несколько раз. Предлагаемые цвета и их оттенки могут быть весьма необычными, зачастую они кажутся схожими.

Этот тест можно использовать, чтобы отвлечься от рутинных задач. Результаты теста актуальны на момент прохождения.