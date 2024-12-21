Растыка в диянках: 30 региональных слов, которые шокируют москвичей
Каждый регион России уникален не только своей культурой, но и языком. Слова, которые кажутся обычными в Новосибирске или Владивостоке, могут поставить в тупик жителя Москвы. Собрали 30 ярких примеров региональной лексики, которые вызовут удивление в столице.
Шанежка (Урал, Сибирь)
Уральцы и сибиряки зовут так ласково шаньгу — сдобную выпечку, часто с картофельной начинкой или сметаной. Между прочим, национальное блюдо Русского Севера.
«Бабушка напекла шанежки, как в детстве!»
Пуржить (Дальний Восток)
Это то, что происходит примерно три месяца каждый год по всей стране, — метет снег.
«За окном пуржит, давай никуда не пойдем!»
Богодул (Дальний Восток)
Так зовут тех, кто много пьет, но не хочет это признавать.
«Вернулся домой этот богодул?»
Клыга (Рязанская область)
В Рязани и некоторых других областях России этим пренебрежительным словом обозначают некачественный пивной напиток или бражку.
«Поставили на стол какую-то клыгу».
Бурак (Юг России)
В Ростовской области и Краснодарском крае это нечто, что москвичи назвали бы «свеклой».
«Выкопали бурак, сейчас буду борщ варить».
Тремпель (Ростов-на-Дону, Краснодар)
Это слово применяется вместо привычной для москвичей «вешалки».
«Повесь пальто на тремпель, помнется же!»
Умат (Якутия)
Если вам сказали, что ваше жаркое — умат, радуйтесь. Ведь это комплимент, слово означает что-то очень хорошее.
«Твое платье — просто умат!»
Родова (Иркутская область)
Этим словом называют семью, род.
«Не опозорь свою родову».
Кукса (Сахалин)
Москвичи называют это блюдо бич-пакетами, жители Поволжья — анакомом, корейцы — дошираком, а на Сахалине лапша быстрого приготовления — кукса.
«Заварил куксу, вот и ужин готов».
Куня (Дальний Восток)
Местное слово для обозначения девушки. Адаптированное от китайского «гуньян»: лексика региона часто пополняется выражениями из Поднебесной.
«Какая красивая куня пошла!»
Чигиря (Дальний Восток)
Обозначает место, куда ходить не стоит. Или маленькую деревушку, о которой мало кто слышал.
«Забрели в чигиря какие-то».
Фонарно (Дальний Восток)
В разных городах наречие трактуют по-своему. В Хабаровске это — «внезапно». А на Сахалине — «бессмысленно»
«Это как-то фонарно все случилось».
Синенькие (Кубань)
На Кубани так говорят о баклажанах.
«Прикупи на рынке синеньких полкило!».
Гарбуз (Кубань)
А вот и не арбуз! Так кубанцы называют тыкву.
«Уже купили гарбузы?»
Музга (Вологодская область)
На карте есть такая деревня в Череповецком районе Вологодской области. Но слово среди местных жителей превратилось в обозначение болота.
«Забрели мы с тобой в музгу»
Упасть на уши (Кавказ)
На Кавказе это выражение означает, что человека начинают активно убеждать, причем иногда слишком навязчиво.
«Ты что, упасть мне на уши решил?»
Растыка (Астраханская область)
В Астрахани это прозвище получает рассеянный человек. Иногда значение грубее: неудачник.
«Вот ведь растыка какой!»
Вожгаться (Пермский край)
Так могут сказать, когда человек в Перми слишком долго что-то делает: глагол обозначает излишнюю медлительность
«Чего вы там завожгались?»
Говорка (Юг России)
Слово означает разговор или беседу. Впрочем, в Москве у завсегдатаев бизнес-центров есть созвучное «переговорка».
«Развели тут говорки».
Шмакать (Сибирь)
Есть что-то с большим удовольствием или, проще, чавкать при употреблении пищи.
«Раздражает, когда люди за столом шмакают».
Торба (Псковская область)
Обозначает сумку-мешок, которую носят на плечах как рюкзак. Кстати, это слово до сих пор используют в рок-магазинах.
«Ты торбу свою забыл!»
Муннях (Якутия)
Нет, вас не посылают куда подальше: якуты так называют рабочие собрания.
«Всех с утра жду на муннях!»
Диянки (Псковская область)
Диянки — знакомые каждому с детства варежки.
«Обязательно диянки надень, мороз на улице».
Корец (Псковская область)
Это половник — кухонная утварь для разлива жидких блюд.
«Помой корец после ухи, пожалуйста».
В три вилюшки (Воронежская область)
Так говорят о слишком длинных очередях, которые еще и строятся изгибом.
«К терапевту стоят в три вилюшки!»
Брушить (Воронежская область)
Глагол заменяется привычным «работать».
«Долго лежать будете? Брушить пора!»
Голбец (Вологодская область)
Также слово встречается в Свердловской области и Пермском крае. Местные жители называют так подвал или погреб.
«Спустись в голбец, достань закрутки!»
Микрик (Камчатский край)
Так ласково на Камчатке называют маршрутки и микроавтобусы.
«Микрик по расписанию будет».
Кеска (Калининград)
В калинградской области звучащим на иностранный манер словом называют мусорные ведра.
«Вынеси кеску, пожалуйста!»
Глыкать (Кемеровская область)
Не очень мелодичное слово, но действительно похожее на звук, которое оно обозначает — пить.
«Доглыкивай кофе и пойдем дальше!»