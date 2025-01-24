Капсульный и комплексный гардероб: в чем разница и какой выбрать
Словосочетание «капсульный гардероб» встречается в жизни гораздо чаще, чем «комплексный гардероб». Из-за этого многие воспринимают эти термины в качестве синонимов. Вместе со стилистами разберемся, что собой представляют капсульный и комплексный гардеробы и в чем их основное отличие.
Что такое капсульный гардероб
Изначально, еще до активного развития стилистики, капсульный гардероб рассматривался как набор базовых вещей. Во многих магазинах предлагались однотипные и простые варианты: полоски, клетки и прочие универсальные элементы, которые легко комбинировались друг с другом. Такие вещи оставались актуальными на протяжении нескольких лет.
Капсульные гардеробы массово стали использовать сетевые массмаркеты. Им важно было продавать больше и сделать удобную выкладку товаров в зале магазинов. Тем самым покупатели попадали в отдел базовых вариантов, которые размещались рядом друг с другом.
Со временем стала развиваться профессия стилиста. И уже они начали предлагать более интересные варианты капсул. В современном мире даже залы бутиков стали использовать больше креативные и яркие капсулы, а не только базовые.
С развитием стилистического мира акцент стал смещаться, и стилисты начали собирать разнообразные гардеробы: яркие, имеющие один стиль или объединяющие несколько. Сейчас капсула представляет собой набор из 15-25 вещей, каждая из которых гармонично дополняет остальные.
В идеале капсульный гардероб должен формироваться на несколько лет. Но мода меняется очень быстро, поэтому многие вещи устаревают за несколько сезонов.
Если в регионах капсула может оставаться актуальной в течение пяти лет с незначительными дополнениями, то в мегаполисах, таких как Москва или Санкт-Петербург, она зачастую устаревает за год-два и требует обновления.
Конечно, капсульные гардеробы могут быть не только яркими, но и базовыми. Например, офисному работнику подойдут классические строгие вещи. В то время как для творческого человека можно создать капсулу, отражающую его индивидуальность. Здесь важно отметить, что термин «капсульный гардероб» охватывает оба подхода.
Стоить отметить, что одна капсула закрывает только одну из сфер жизни. Можно составить ее для работы, для повседневной жизни, для вечерних выходов и праздников, для дома, для отпуска. Из индивидуального набора таких капсул и складывается гардероб.
Что такое комплексный гардероб
Комплексный гардероб, в свою очередь, включает вещи, которые легко сочетаются друг с другом. То есть вам не нужно задумываться, что надеть, ведь любые ваши джинсы можно скомбинировать как с сапогами, так и с кедами или туфлями. Комплексный гардероб больше напоминает базовую капсулу. Он удобен, комфортен, состоит в основном из нейтральных вещей, которые легко комбинировать. Философия такого подхода говорит о разумном потреблении и осознанном стиле.
Такой формат говорит об универсальности, комфорте, качестве, и функциональности одежды. Здесь заложен тот же самый принцип капсулы: небольшое количество вещей, которые комбинируются между собой. Но есть отличие. Комплексный гардероб не будет закрывать только одну сферу вашей жизни. В такой одежде вы сможете как встретиться с друзьями в кафе, так и устроить домашние посиделки.
Оба подхода имеют свои преимущества и могут быть адаптированы под индивидуальные потребности. Капсульный гардероб может быть очень разнообразным, и именно его чаще всего создают стилисты, в то время как комплексный упоминается реже и зачастую воспринимается просто как базовая капсула.