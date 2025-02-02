Этот тест смогут решить немногие: сложные вопросы на эрудицию и интеллект

Редакция «СЭ» подготовила для вас тест, который поможет определить, насколько у вас широкий кругозор. В нем будут не только задачки на логику, но и вопросы по истории, биологии и математике. Если вы сможете ответить правильно на все, то вы точно очень начитанный и образованный человек.

Не расстраивайтесь, если не сможете ответить на все вопросы правильно — этот тест создан, чтобы бросить вызов даже самым эрудированным людям.