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Проверьте свой интеллект: тест на айкью и на логику
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

Этот тест смогут решить немногие: сложные вопросы на эрудицию и интеллект

Татьяна Пищева
Автор
Пазл в виде мозга
Фото Makhbubakhon Ismatova, iStock
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Редакция «СЭ» подготовила для вас тест, который поможет определить, насколько у вас широкий кругозор. В нем будут не только задачки на логику, но и вопросы по истории, биологии и математике. Если вы сможете ответить правильно на все, то вы точно очень начитанный и образованный человек.

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Не расстраивайтесь, если не сможете ответить на все вопросы правильно — этот тест создан, чтобы бросить вызов даже самым эрудированным людям.

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Этот тест смогут решить немногие: сложные вопросы на эрудицию и интеллект
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