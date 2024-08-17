День знаний-2024 в Москве: программа бесплатных праздничных мероприятий

1 сентября ежегодно в России отмечается День знаний. В этот день тысячи школьников начинают новый учебный год. Для некоторых он станет знаменательным. Кто-то пойдет первый раз в первый класс, а кто-то начнет свой последний школьный год.

В 2024 году 1 сентября приходится на воскресенье, поэтому праздник растянется с 29 августа по 1 сентября. Рассказываем, какие бесплатные мероприятия ждут московских школьников в День знаний-2024.

Подробная программа, как пройдет День знаний-2024 в Москве, будет известна ближе к датам.

Парк развлечений «Остров мечты»

1 сентября парк развлечений «Остров мечты» приглашает школьников и их родителей отметить День знаний. Гостей будут встречать аниматоры в тематических костюмах, вместе с которыми ребята смогут принять участие в спортивном мастер-классе и выиграть различные подарки. А творческим детям предложат попробовать себя в декорировании ручек.

Фото Официальный сайт парка развлечений «Остров мечты»

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к просмотру концертной программы от студентов музыкальной академии.

Дата: 1 сентября.

Место проведения: проспект Андропова, 1.

Вход бесплатный.

Семейный фестиваль «Мороженое-2024»

С 30 августа по 1 сентября 2024 года в парке «Ходынское поле» состоится семейный сладкий фестиваль «Мороженое-2024». В программе — творческие и гастрономические мастер-классы, ярмарка фермерской продукции и многое другое.

Фото Соцсети

Кроме того, дети и родители смогут принять участие в чемпионате по изготовлению мороженого.

Дата: с 30 августа по 1 сентября.

Место проведения: Ходынский бульвар, 1.

Стоимость: вход бесплатный, требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля.

1 сентября в парках Москвы

Столичные парки ежегодно проводят в честь Дня знаний огромное количество мероприятий. Горожан традиционно ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов.

Подробнее о праздновании 1 сентября 2024 года в парках Москвы станет известно позднее.

Парк развлечений «Сказка»

1 сентября 2024 года в парке развлечений «Сказка» пройдет развлекательное мероприятие для школьников и их родителей. Девиз праздника: «Отдыхай! Веселись! Зажигай! Танцуй и пой вместе с нами!»

Фото Соцсети

Гостей ждет концертно-интерактивная программа с участием артистов шоу «Голос.Дети», «Детское Евровидение» и других телевизионных проектов, поролоновое шоу от аниматоров парка и экстремальное научное криошоу с участием гигантских белых медведей. Закончится День знаний самой яркой бумажной дискотекой, под которую запустят белоснежный «фейерверк счастья».

Дата: 1 сентября.

Адрес: ул. Крылатская, 18.

Время: с 14.00 до 19.00.

Вход свободный.

День знаний на ВДНХ

Каждый год на ВДНХ с особым размахом отмечают День знаний. В 2024 году здесь также запланирована масштабная программа. Школьников и их родителей ждут экскурсии, квесты, квизы, викторины и многое другое.

Фото Официальный сайт ВДНХ

Например, с 29 августа по 1 сентября 2024 года на ВДНХ пройдет ежегодный фестиваль цветов и экопродуктов. Для юных гостей мероприятия подготовят отдельную программу с мастер-классами по посадке живых растений, изготовлению игрушек из сена и украшению мороженого.

Точная программа всех мероприятий ко Дню знаний на ВДНХ пока неизвестна.