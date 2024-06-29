Православный календарь на июль 2024 года: все праздники и именины
В жизни христиан большое значение имеет православный календарь, где отмечены все значимые церковные праздники и постные дни. Рассказали о важнейших датах в июле 2024 года.
Церковные праздники в июле 2024-го
Праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери
Когда: 6 июля.
В православном календаре сразу три даты посвящены Владимирской иконе Божией Матери. Каждая их них соответствует определенному историческому событию. Июльский праздник приурочен к спасению Москвы от ига хана Ахмата в 1480 году. По преданию, именно заступничество чудотворной иконы помогло Ивану III окончательно освободить Русь от ордынского ига.
В этот день верующие ставят свечи за здравие близких. Если в церковь сходить не получилось, то можно помолиться Богородице дома. Поста в этот день нет, но стоит исключить жирную пищу.
Рождество Иоанна Предтечи
Когда: 7 июля.
Этот праздник установлен в честь рождения у праведных Захарии и Елисаветы сына, впоследствии ставшего Иоанном Крестителем. Дата праздника была установлена на основе свидетельства из Евангелия о том, что пророк на шесть месяцев старше Христа.
В Православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников. В этот день запрещается проводить заупокойные и поминальные моления. Верующим в этот праздник рекомендуются молитвы покаяния и радости.
Память святых чудотворцев муромских благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии
Когда: 8 июля.
Этот праздник (известный также как День Петра и Февронии) отмечается 8 июля. Петр и Феврония жили в XIII веке, но канонизированы были только в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена знаменитая «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
К Петре и Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье.
С 2008 года в день памяти этих святых празднуется День семьи, любви и верности. Главные торжества проходят в Муроме, где княжил Петр. Там организуются концерты, проводятся торговые и ремесленные ярмарки. Символом праздника стала ромашка. В этот день люди плетут венки из этого цветка и дарят друг другу ромашковые букеты.
Стоит отметить, что традиция вступать в брак 8 июля не приветствуется Русской православной церковью. Это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост, когда таинство венчания не совершается.
День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Когда: 12 июля.
Этим днем завершается Петров пост. Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли святое мученичество в один день с разницей в год.
Апостол Петр был рыбаком, поэтому он считается покровителем рыбного промысла. В этот день к Петру обращаются с молитвами о богатом улове. 12 июля нельзя венчаться. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым. Тяжелый физический труд также стоит отложить на следующий день.
Собор архангела Гавриила
Когда: 26 июля.
Собор архангела Гавриила празднуется два раза в год: после Благовещения (8 апреля) и 26 июля — в день освящения в Константинополе храма в честь архангела в XVII веке. В этот день вспоминаются все явления архангела Гавриила, в храмах ему читаются молитвы.
Память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси
Когда: 28 июля.
День крещения Руси принято отмечать в день памяти великого князя Владимира. Именно с его правлением историки связывают принятие христианства в качестве основной религии в России. Накануне этого праздника в храмах проходит всенощное бдение, то есть богослужение в этот день длится от заката до рассвета. Также 28 июля по всей стране верующие участвуют в крестных ходах. Один из самых массовых — от Успенского собора к памятнику князю Владимиру.
Православные посты в июле 2024-го
В июле 2024 года верующие будут соблюдать лишь один пост — Петров. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, поэтому иногда его еще называют Апостольским. Пост начинается через неделю после Троицы, в понедельник, а заканчивается 11 июля. Таким образом, начинается пост всегда в разное время, а заканчивается в один и тот же день каждый год. Поэтому его продолжительность может составлять от 8 до 42 дней. В этом году Петров пост продлится с 1 по 11 июля.
Апостольский пост относится к нестрогим. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. В понедельник разрешена горячая пища без масла, а в среду и пятницу необходимо соблюдать сухоядение (есть хлеб, а также растительные продукты, не подвергавшиеся термической обработке).
Кто празднует именины в июле 2024-го
Мужские имена
- 1 июля — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор;
- 2 июля — Варлаам, Иоанн, Паисий;
- 3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Фома;
- 4 июля — Алексий, Антоний, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор;
- 5 июля — Василий, Геннадий;
- 6 июля — Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор;
- 7 июля — Антоний, Иаков, Иоанн, Никита;
- 8 июля — Василий, Дионисий, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феодор;
- 9 июля — Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт;
- 10 июля — Амвросий, Георгий, Мартин, Самсон, Серапион;
- 11 июля — Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий;
- 12 июля — Павел, Петр;
- 13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома;
- 14 июля — Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр;
- 15 июля — Иувеналий, Фотий;
- 16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп;
- 17 июля — Алексий, Андрей, Евфимий, Николай, Феодор, Феодот;
- 18 июля — Афанасий, Сергий;
- 19 июля — Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Лукиан;
- 20 июля — Герман, Лукиан, Фома;
- 21 июля — Прокопий;
- 22 июля — Кирилл, Панкратий, Феодор;
- 23 июля — Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан;
- 24 июля — Аркадий, Лев, Никодим;
- 25 июля — Антоний, Арсений, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор;
- 26 июля — Антоний, Гавриил, Иулиан, Серапион, Стефан;
- 27 июля — Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан;
- 28 июля — Владимир, Петр;
- 29 июля — Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Петр, Феодор;
- 30 июля — Иринарх, Лазарь, Леонид;
- 31 июля — Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.
Женские имена
- 2 июля — Мария;
- 3 июля — Инна, Римма;
- 4 июля — Анастасия, Василиса;
- 5 июля — Иулиания;
- 6 июля — Агриппина;
- 8 июля — Евфросиния, Феврония, Феодора;
- 10 июля — Иоанна;
- 13 июля — Динара;
- 14 июля — Ангелина;
- 17 июля — Александра, Анастасия, Мария, Марфа, Ольга, Татьяна;
- 18 июля — Анна, Варвара, Елизавета;
- 19 июля — Иулиания, Марфа;
- 20 июля — Евдокия;
- 24 июля — Евфимия, Ольга;
- 25 июля — Вероника;
- 26 июля — Сарра;
- 28 июля — Агриппина, Матрона;
- 29 июля — Алевтина, Иулия, Матрона;
- 30 июля — Вероника, Марина.