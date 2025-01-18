Посевной календарь на февраль 2025 года
Во многих регионах снег держится до апреля, но подготовку к сезону все равно нужно начинать в феврале. У множества растений вегетационный период длится дольше трех месяцев. Поэтому, посеяв семена в феврале, к началу сезона можно получить крепкую рассаду, готовую к посадке в открытый грунт.
Вместе с астрологом Юлией Рольник разобрались, какие дни февраля наиболее благоприятны для работ с растениями.
Значение лунных фаз для садоводов и огородников
Лунный календарь удобен тем, что на каждый день месяца есть рекомендации, какие виды работ выполнять и для каких культур.
Влияние Луны на растения
Считается, что рост растений напрямую связан с ростом Луны. Но ученые-агрономы советуют руководствоваться более практическими соображениями, то есть следить за погодой, степенью прогретости почвы и другими факторами.
Как учитывать лунные фазы при планировании работ
В самом общем виде считается, что растущая Луна подходит для посадки и внесения удобрений, убывающая — для обработки почвы. Периоды полнолуния и новолуния наименее благоприятны для работы с растениями.
Фазы Луны в феврале 2025 года
1-11 февраля: растущая Луна
В это время энергия направляется вверх, что положительно отражается на росте.
Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей.
Можно посеять на рассаду огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.
12 февраля: полнолуние
Посадка и пересадка растений в это время нежелательны. Поэтому можно заниматься вспомогательными работами, такими как рыхление почвы и внесение удобрений.
13-27 февраля: убывающая Луна
Этот период благоприятен для посадки корнеплодов, например сверхранних сортов картофеля в теплице. Также можно посадить на рассаду семена моркови, свеклы, редиса, дайкона, репы. Также можно заниматься цветами, которые размножаются луковицами.
При убывающей Луне энергия концентрируется в корнях.
28 февраля: новолуние
Как и полнолуние, этот период неблагоприятен для посадки, пересадки и любых работ с растениями.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней
Благоприятные посадочные дни в феврале 2025-го
Можно вести любые виды работ 1, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27 февраля.
Неблагоприятные дни в феврале 2025-го
Стоит воздержаться от работы с землей 12 февраля (в полнолуние) и 28 февраля (в новолуние). В это время энергия Луны принесет растениям только вред.
Нейтральные дни в феврале 2025-го
В период 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 февраля Луна не оказывает существенного положительного или отрицательного влияния на состояние растений.
Работы в саду и огороде в феврале
Работы в саду
В тех регионах, где среднесуточная температура будет выше 0 °C, во время новолуния и убывающей Луны можно провести обрезку плодовых деревьев (яблонь, груш, кизила, боярышника). Важно сделать это до начала сокодвижения, но при этом не в разгар морозов. Обрезка при низкой температуре может привести к появлению стволовых язв.
Когда среднесуточная температура будет выше +5 °С, плодовые деревья можно побелить. Это поможет защитить стволы от солнечных ожогов, возникающих от перепада температур, и морозобоин.
Работы в огороде
В некоторых южных регионах можно сажать в открытый грунт районированные сорта зелени: петрушку, укроп, салат и так далее. В северных и центральных регионах можно ограничиться расчисткой участка.
Основное внимание в феврале уделяется посеву рассады: туговсхожих сортов кабачков и перца, а также ранних сортов помидоров, баклажанов, капусты и пр.
Народные приметы для садоводов и огородников на февраль
По некоторым народным приметам можно судить о наступлении оттепели, возвращении морозов, осадках и так далее.
По народным поверьям, если февраль выдался морозным и снежным, урожай будет обильным, а если снега нет, то и хорошего урожая ждать не стоит. Но лучше руководствоваться официальным прогнозом погоды, сделанным с помощью спутниковых аппаратов. Это позволит более точно знать о предстоящих заморозках, снеге или оттепели, планируя работы в огороде.