8 причин поехать на отдых в Киргизию

Киргизия, или, официально, Республика Кыргызстан, понравится тем, кто предпочитает отдых наедине с природой. Три четверти территории страны занимают горы, очертания которых напоминают одновременно швейцарские Альпы и запечатленные Николаем Рерихом Гималаи.

Об особенностях отдыха в Киргизии и том, чем эта страна привлекает туристов, рассказал организатор путешествий Антон Баранов.

Отсутствие виз

Это одна из четырех стран — участниц Содружества Независимых Государств, которые договорились с Россией об отмене визовых формальностей. Въехать в Кыргызстан можно по заграничному или по внутреннему российскому паспорту. Находиться без регистрации можно до 30 дней.

Для поездок с маленькими детьми, у которых нет собственного паспорта, понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве либо заграничный паспорт родителя, в который вписан ребенок.

Транспортная доступность

В Киргизию удобнее и быстрее всего добираться самолетом. Рейсы из Москвы, Петербурга, городов Сибири и Поволжья летают в Бишкек (столицу Кыргызстана) и Ош. В зависимости от пункта отправления цена авиабилета составит от 6000 до 15 000 с человека в одну сторону.

Фото www.istockphoto.com/Ozbalci

Те, кто боится самолетов и при этом располагает свободным временем, могут отправиться в Киргизию через Казахстан на поезде. Дорога займет больше трех суток. Зато в пути можно многое увидеть. В том числе символический столб на границе между Европой и Азией.

На личной машине въехать в Киргизию тоже можно. Правила дорожного движения не отличаются от российских.

Преимущественно хорошая погода

Киргизия — однозначно хороший вариант для тех, кому не дали отпуск в разгар лета. Знакомиться с этой страной лучше всего ехать весной (с конца марта до конца мая) и осенью (с сентября по ноябрь) — в это время погода очень комфортная. Лето в Киргизии жаркое, не зря же солнце изображено на гербе и национальном флаге.

В высокогорных районах и возле озер прохладнее, чем на равнинах, где разместились города.

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Кстати, при планировании поездки в Киргизию стоит позаботиться о запасе солнцезащитного крема.

Красивая природа

Главный козырь страны — дикая нетронутая природа. В Киргизию стоит приехать ради того, чтобы полюбоваться невероятными горами и озерами.

Озера

Если Финляндия — страна тысячи озер, то Кыргызстан — страна двух тысяч озер. Из всех стран Центральной Азии у Киргизии самые большие водные запасы.

Одно из самых известных озер — Иссык-Куль.

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Также примечательно озеро Кель-Суу с водами нежно-бирюзового цвета.

Водопады и каньоны

Самые известные — ущелье и водопады Барскоон (здесь любил отдыхать Юрий Гагарин) и каньон Сказка.

Горы

Горные походы и альпинизм в Киргизии привлекают любителей активного отдыха со всего мира.

Фото www.istockphoto.com/LUKASZ-NOWAK1

Национальный колорит

В Киргизии можно увидеть традиционный быт как есть, а не в воссозданном для туристов виде. В отдаленных аулах можно увидеть юрты (жилище кочевых тюркских народов), в которых живут люди.

Еще один элемент киргизской культуры — восточный базар, на котором принято торговаться. Здесь можно купить продукты, сувениры, традиционную одежду из войлока, посуду и так далее.

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Отсутствие языкового барьера

В Кыргызстане русскому языку на законодательном уровне придан статус языка межнационального общения. Поэтому почти невозможна ситуация, что россиянина не поймут. Кроме того, киргизы гостеприимны и дружелюбны к туристам.

Кстати, традиционно восточное гостеприимство связано с обильным столом. Стоит учитывать этот нюанс, заказывая в ресторане блюда национальной кухни. Порции плова, шорпы и лагмана могут оказаться гораздо больше тех, что подают в российских заведениях.

Низкие цены

Национальная валюта называется сом, его курс примерно равен курсу рубля. Но за счет другого порядка цен даже в Бишкеке можно хорошо провести время, не оставшись без гроша в кармане.

По закону рассчитываться можно только киргизскими деньгами. Обменных пунктов в стране достаточно, особенно в городах. При этом лучше использовать наличные, поскольку с картами может возникнуть проблема.

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Богатая культура и история

Территория, на которой расположен современный Кыргызстан, использовалась древними людьми еще в эпоху неолита. Менялись этносы, на смену скифам пришли монгольские народы, входившие в состав Золотой Орды, их сменили предки современных киргизов. В Кыргызстане более 5000 различных монументов и сооружений, уходящих корнями в старину.

Также на территории Киргизии много красивых старых мечетей. Но много и светских культурных объектов. Например, в Бишкеке есть Музей изобразительных искусств и Дом-музей полководца Тимура Фрунзе.