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Почему стоит поехать в Кыргызстан (Киргизию)
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

6 мин.

8 причин поехать на отдых в Киргизию

Мария Сальникова
Антон Баранов
Организатор путешествий
Озеро Сон Коль
Фото www.istockphoto.com/DavorLovincic
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Киргизия, или, официально, Республика Кыргызстан, понравится тем, кто предпочитает отдых наедине с природой. Три четверти территории страны занимают горы, очертания которых напоминают одновременно швейцарские Альпы и запечатленные Николаем Рерихом Гималаи.

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Об особенностях отдыха в Киргизии и том, чем эта страна привлекает туристов, рассказал организатор путешествий Антон Баранов.

Отсутствие виз

Это одна из четырех стран — участниц Содружества Независимых Государств, которые договорились с Россией об отмене визовых формальностей. Въехать в Кыргызстан можно по заграничному или по внутреннему российскому паспорту. Находиться без регистрации можно до 30 дней.

Для поездок с маленькими детьми, у которых нет собственного паспорта, понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве либо заграничный паспорт родителя, в который вписан ребенок.

Транспортная доступность

В Киргизию удобнее и быстрее всего добираться самолетом. Рейсы из Москвы, Петербурга, городов Сибири и Поволжья летают в Бишкек (столицу Кыргызстана) и Ош. В зависимости от пункта отправления цена авиабилета составит от 6000 до 15 000 с человека в одну сторону.

Золотой орел в полете
Фото www.istockphoto.com/Ozbalci

Те, кто боится самолетов и при этом располагает свободным временем, могут отправиться в Киргизию через Казахстан на поезде. Дорога займет больше трех суток. Зато в пути можно многое увидеть. В том числе символический столб на границе между Европой и Азией.

На личной машине въехать в Киргизию тоже можно. Правила дорожного движения не отличаются от российских.

Преимущественно хорошая погода

Киргизия — однозначно хороший вариант для тех, кому не дали отпуск в разгар лета. Знакомиться с этой страной лучше всего ехать весной (с конца марта до конца мая) и осенью (с сентября по ноябрь) — в это время погода очень комфортная. Лето в Киргизии жаркое, не зря же солнце изображено на гербе и национальном флаге.

В высокогорных районах и возле озер прохладнее, чем на равнинах, где разместились города.

Озеро Кол-Укок
Фото www.istockphoto.com/helovi

Кстати, при планировании поездки в Киргизию стоит позаботиться о запасе солнцезащитного крема.

Красивая природа

Главный козырь страны — дикая нетронутая природа. В Киргизию стоит приехать ради того, чтобы полюбоваться невероятными горами и озерами.

Озера

Если Финляндия — страна тысячи озер, то Кыргызстан — страна двух тысяч озер. Из всех стран Центральной Азии у Киргизии самые большие водные запасы.

Одно из самых известных озер — Иссык-Куль.

Это высокогорное прохладное озеро. Но жители Кыргызстана и соседних Казахстана и Узбекистана приезжают на Иссык-Куль на все лето. Северный берег озер весь застроен гостиницами, а южный — дикий и спокойный.
Антон Баранов
Организатор путешествий
Озеро Иссык-Куль зимой, Кыргызстан
Фото www.istockphoto.com/chaoss

Также примечательно озеро Кель-Суу с водами нежно-бирюзового цвета.

Оно находится в горах на высоте 3514 метров в труднодоступном месте. Добраться туда можно только в июле и августе.
Антон Баранов
Организатор путешествий

Водопады и каньоны

Самые известные — ущелье и водопады Барскоон (здесь любил отдыхать Юрий Гагарин) и каньон Сказка.

Каньон образован рекой, которая тысячелетиями вымывала породы в предгорьях Тянь-Шаня. Скалы, цвет которых меняется от ярко-желтого до красного и коричневого, похожи на сказочный замок с множеством башен, арок и мостов.
Антон Баранов
Организатор путешествий

Горы

Горные походы и альпинизм в Киргизии привлекают любителей активного отдыха со всего мира.

Основные маршруты и размеченные тропы начинаются совсем недалеко от Бишкека в национальном парке Ала-Арча. Здесь есть дороги для опытных альпинистов, любителей однодневных походов и людей без специальной подготовки.
Антон Баранов
Организатор путешествий
Ницца горы в Кыргызстане
Фото www.istockphoto.com/LUKASZ-NOWAK1

Национальный колорит

В Киргизии можно увидеть традиционный быт как есть, а не в воссозданном для туристов виде. В отдаленных аулах можно увидеть юрты (жилище кочевых тюркских народов), в которых живут люди.

В Кыргызстане по-настоящему ощущаешь себя представителем кочевого народа, вдали от благ и суеты цивилизации. А еще здесь множество ремесленных мастерских с традиционными коврами, изделиями из шерсти и ювелирными украшениями.
Антон Баранов
Организатор путешествий

Еще один элемент киргизской культуры — восточный базар, на котором принято торговаться. Здесь можно купить продукты, сувениры, традиционную одежду из войлока, посуду и так далее.

Молодая женщина в традиционном жилье
Фото www.istockphoto.com/Maynagashev

Отсутствие языкового барьера

В Кыргызстане русскому языку на законодательном уровне придан статус языка межнационального общения. Поэтому почти невозможна ситуация, что россиянина не поймут. Кроме того, киргизы гостеприимны и дружелюбны к туристам.

Местные жители очень радушные. Почти все киргизы любят общение, готовы оказать теплый прием и познакомить с культурой и обычаями своего народа.
Антон Баранов
Организатор путешествий

Кстати, традиционно восточное гостеприимство связано с обильным столом. Стоит учитывать этот нюанс, заказывая в ресторане блюда национальной кухни. Порции плова, шорпы и лагмана могут оказаться гораздо больше тех, что подают в российских заведениях.

Низкие цены

Национальная валюта называется сом, его курс примерно равен курсу рубля. Но за счет другого порядка цен даже в Бишкеке можно хорошо провести время, не оставшись без гроша в кармане.

Цены на проживание, еду и развлечения здесь значительно ниже, чем в других странах.
Антон Баранов
Организатор путешествий

По закону рассчитываться можно только киргизскими деньгами. Обменных пунктов в стране достаточно, особенно в городах. При этом лучше использовать наличные, поскольку с картами может возникнуть проблема.

Охотник на орла на коне в степи в Кыргызстане
Фото www.istockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk

Богатая культура и история

Территория, на которой расположен современный Кыргызстан, использовалась древними людьми еще в эпоху неолита. Менялись этносы, на смену скифам пришли монгольские народы, входившие в состав Золотой Орды, их сменили предки современных киргизов. В Кыргызстане более 5000 различных монументов и сооружений, уходящих корнями в старину.

Историю можно изучать, посещая музеи и древние памятники. Многие из них связаны с тем, что здесь проходил участок Великого шелкового пути.
Антон Баранов
Организатор путешествий

Также на территории Киргизии много красивых старых мечетей. Но много и светских культурных объектов. Например, в Бишкеке есть Музей изобразительных искусств и Дом-музей полководца Тимура Фрунзе.

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