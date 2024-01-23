8 причин поехать на отдых в Киргизию
Киргизия, или, официально, Республика Кыргызстан, понравится тем, кто предпочитает отдых наедине с природой. Три четверти территории страны занимают горы, очертания которых напоминают одновременно швейцарские Альпы и запечатленные Николаем Рерихом Гималаи.
Об особенностях отдыха в Киргизии и том, чем эта страна привлекает туристов, рассказал организатор путешествий Антон Баранов.
Отсутствие виз
Это одна из четырех стран — участниц Содружества Независимых Государств, которые договорились с Россией об отмене визовых формальностей. Въехать в Кыргызстан можно по заграничному или по внутреннему российскому паспорту. Находиться без регистрации можно до 30 дней.
Для поездок с маленькими детьми, у которых нет собственного паспорта, понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве либо заграничный паспорт родителя, в который вписан ребенок.
Транспортная доступность
В Киргизию удобнее и быстрее всего добираться самолетом. Рейсы из Москвы, Петербурга, городов Сибири и Поволжья летают в Бишкек (столицу Кыргызстана) и Ош. В зависимости от пункта отправления цена авиабилета составит от 6000 до 15 000 с человека в одну сторону.
Те, кто боится самолетов и при этом располагает свободным временем, могут отправиться в Киргизию через Казахстан на поезде. Дорога займет больше трех суток. Зато в пути можно многое увидеть. В том числе символический столб на границе между Европой и Азией.
На личной машине въехать в Киргизию тоже можно. Правила дорожного движения не отличаются от российских.
Преимущественно хорошая погода
Киргизия — однозначно хороший вариант для тех, кому не дали отпуск в разгар лета. Знакомиться с этой страной лучше всего ехать весной (с конца марта до конца мая) и осенью (с сентября по ноябрь) — в это время погода очень комфортная. Лето в Киргизии жаркое, не зря же солнце изображено на гербе и национальном флаге.
В высокогорных районах и возле озер прохладнее, чем на равнинах, где разместились города.
Кстати, при планировании поездки в Киргизию стоит позаботиться о запасе солнцезащитного крема.
Красивая природа
Главный козырь страны — дикая нетронутая природа. В Киргизию стоит приехать ради того, чтобы полюбоваться невероятными горами и озерами.
Озера
Если Финляндия — страна тысячи озер, то Кыргызстан — страна двух тысяч озер. Из всех стран Центральной Азии у Киргизии самые большие водные запасы.
Одно из самых известных озер — Иссык-Куль.
Это высокогорное прохладное озеро. Но жители Кыргызстана и соседних Казахстана и Узбекистана приезжают на Иссык-Куль на все лето. Северный берег озер весь застроен гостиницами, а южный — дикий и спокойный.
Также примечательно озеро Кель-Суу с водами нежно-бирюзового цвета.
Оно находится в горах на высоте 3514 метров в труднодоступном месте. Добраться туда можно только в июле и августе.
Водопады и каньоны
Самые известные — ущелье и водопады Барскоон (здесь любил отдыхать Юрий Гагарин) и каньон Сказка.
Каньон образован рекой, которая тысячелетиями вымывала породы в предгорьях Тянь-Шаня. Скалы, цвет которых меняется от ярко-желтого до красного и коричневого, похожи на сказочный замок с множеством башен, арок и мостов.
Горы
Горные походы и альпинизм в Киргизии привлекают любителей активного отдыха со всего мира.
Основные маршруты и размеченные тропы начинаются совсем недалеко от Бишкека в национальном парке Ала-Арча. Здесь есть дороги для опытных альпинистов, любителей однодневных походов и людей без специальной подготовки.
Национальный колорит
В Киргизии можно увидеть традиционный быт как есть, а не в воссозданном для туристов виде. В отдаленных аулах можно увидеть юрты (жилище кочевых тюркских народов), в которых живут люди.
В Кыргызстане по-настоящему ощущаешь себя представителем кочевого народа, вдали от благ и суеты цивилизации. А еще здесь множество ремесленных мастерских с традиционными коврами, изделиями из шерсти и ювелирными украшениями.
Еще один элемент киргизской культуры — восточный базар, на котором принято торговаться. Здесь можно купить продукты, сувениры, традиционную одежду из войлока, посуду и так далее.
Отсутствие языкового барьера
В Кыргызстане русскому языку на законодательном уровне придан статус языка межнационального общения. Поэтому почти невозможна ситуация, что россиянина не поймут. Кроме того, киргизы гостеприимны и дружелюбны к туристам.
Местные жители очень радушные. Почти все киргизы любят общение, готовы оказать теплый прием и познакомить с культурой и обычаями своего народа.
Кстати, традиционно восточное гостеприимство связано с обильным столом. Стоит учитывать этот нюанс, заказывая в ресторане блюда национальной кухни. Порции плова, шорпы и лагмана могут оказаться гораздо больше тех, что подают в российских заведениях.
Низкие цены
Национальная валюта называется сом, его курс примерно равен курсу рубля. Но за счет другого порядка цен даже в Бишкеке можно хорошо провести время, не оставшись без гроша в кармане.
Цены на проживание, еду и развлечения здесь значительно ниже, чем в других странах.
По закону рассчитываться можно только киргизскими деньгами. Обменных пунктов в стране достаточно, особенно в городах. При этом лучше использовать наличные, поскольку с картами может возникнуть проблема.
Богатая культура и история
Территория, на которой расположен современный Кыргызстан, использовалась древними людьми еще в эпоху неолита. Менялись этносы, на смену скифам пришли монгольские народы, входившие в состав Золотой Орды, их сменили предки современных киргизов. В Кыргызстане более 5000 различных монументов и сооружений, уходящих корнями в старину.
Историю можно изучать, посещая музеи и древние памятники. Многие из них связаны с тем, что здесь проходил участок Великого шелкового пути.
Также на территории Киргизии много красивых старых мечетей. Но много и светских культурных объектов. Например, в Бишкеке есть Музей изобразительных искусств и Дом-музей полководца Тимура Фрунзе.