7 причин, которые мешают двигаться по карьерной лестнице: мнение психолога

О карьерном росте мечтают практически все. Хочется быть замеченным, хочется премий, хочется собственный кабинет. Но почему мечтают многие, а достигают единицы? Рассказывает психолог Алена Ал-Ас.

Что мешает карьерному росту

Отсутствие желания обучаться

Хороший специалист никогда не покрывается пылью. У него гибкий ум, он пластичен, он открыт новому и готов учиться. Именно такой сотрудник всегда первый в списках на повышение. Сотрудник, уверенный в своей неотразимости и свято верящий в то, что знаний, полученных в университете, хватит на всю жизнь, рано или поздно оказывается в пролете.

Н ежелание брать на себя ответственность

Как правило, там, где хорошие должности, там и колоссальная ответственность. Причем отвечать порой приходится не только за свои поступки, но и за действия других людей. Поэтому если вы не готовы к такой нагрузке, карьерного роста ждать не стоит.

Кстати, если вы не в состоянии отвечать за что-то, кроме своих действий, вы подсознательно будете саботировать любые возможности для повышения: не будете стараться и «проявляться».

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Н еумение расставлять приоритеты

Частая ошибка: сотрудник хочет быть замеченным, хватает все подряд, сидит в ворохе бумаг и ничего не успевает. Поскольку любому начальнику важен результат, а не процесс, миссия получить повышение будет провалена. Для карьерного роста чрезвычайно важно развить своеобразный внутренний компас, который будет подсказывать, какие задачки горящие, а какие можно и отложить на потом. Это поможет не выгорать и быть максимально результативным.

З ависимость от коллектива

Многие так крепко дружат с коллегами, что перестают хотеть карьерного роста и также подсознательно его саботируют. Ведь повышение точно оторвет их от образа «своего в доску». И это правда, порой приходится выбирать: либо вы для всех хороший, но без карьерного роста, либо тот самый «выскочка». Важно определить, что сейчас важнее.

Какие психологические установки мешают получить повышение

Еще можно назвать следующие сценарии/ролевые модели/ловушки, которые мешают продвижению по карьерной лестнице.

Я не заслужил

С детства вы привыкли заслуживать любовь, внимание, похвалу. И потому вам кажется, что вы недостаточно хорошы. Вы можете считать, что, даже прекрасно выполняя рабочие обязанности, вы не заслуживаете повышения, ведь не сделали ничего сверхъестественного. Этот сценарий родом из детства мешает развиваться не только в карьере.

Я никто, а начальник не меньше, чем Бог

Заискивающая позиция тоже идет из детства: скорее всего, ребенок рос в авторитарном окружении, которое требовало такого отношения. От такой позиции нужно отказаться, если вы мечтаете о повышении. Помните, что вы не ребенок, а начальник не авторитарный взрослый. Вы оба компетентные специалисты и должны общаться на равных.

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М не доверят, а я облажаюсь

Многих в детстве заверяли в том, что ничего им доверить нельзя, что они непременно сломают или испортят. И чем чаще вы слышали эти фразы, тем больше вероятность, что любая ответственность во взрослой жизни будет сопровождаться тревогой и избеганием.

Повышение — это лишь способ начальства показать вам, что вы замечены. Это не награда за сверхчеловеческие усилия или за великий дар. Проработайте негативные психологические установки, будьте открыты новому и берите на себя больше ответственности — тогда повышение не заставит себя долго ждать.