Как будут праздновать Пасху в Москве в 2025 году: список мероприятий

Москвичи и гости столицы с нетерпением ожидают празднования одного из самых значимых христианских праздников. В этом году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Рассказываем, как пройдет это торжество в Москве.

Православные службы

Пасха — это в первую очередь религиозный праздник. Начинается он со службы в церквях. В Москве традиционно пройдет множество богослужений. Главные состоятся в крупнейших православных церквях столицы, таких как храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и собор Василия Блаженного. Верующие смогут принять участие в ночной службе, которая начнется в субботу вечером и продлится до утра воскресенья. Точное время богослужений уточняйте на сайте конкретной церкви.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Развлекательные мероприятия

В Москве уже стало традицией проводить пасхальные ярмарки, которые будут работать на протяжении всей праздничной недели. На них можно будет приобрести не только традиционные куличи и крашеные яйца, но и разнообразные сувениры, изделия, сделанные своими руками, и угощения от местных производителей. Мероприятия будут организованы в парках, на площадях и вблизи храмов.

Фото Агентство «Москва»

Фестиваль «Пасхальный дар»

С 19 по 30 апреля в Москве пройдет юбилейный, десятый фестиваль «Пасхальный дар». На городских площадках будут организованы мастер-классы, выставки и спортивные мероприятия. Гости смогут поддержать благотворительные акции, помочь приютам для животных и даже завести питомца.

С 24 по 27 апреля на Цветном бульваре пройдет проект «Четвероногий друг», где можно будет познакомиться с животными из приютов и забрать кого-то себе. Там же будут работать ветстанция, груминг-зона, маркет с зоотоварами и площадка для игр с собаками.

На фестивале запланировано около 1500 мастер-классов в разных уголках столицы. А на Тверской площади откроется большое арт-пространство с тренингами от студентов художественных вузов и выставкой расписных яиц.

Фото Чингаев Ярослав, Агентство «Москва»

Новинкой фестиваля станут автосимуляторы на десяти окружных площадках. Гости смогут поучаствовать в реалистичных заездах на гоночных сиденьях с рулем и педалями.

Пасха в парках Москвы

Пасха в Царицыне

Музей-заповедник «Царицыно» традиционно предлагает интересную программу празднования Пасхи. В ожидании анонса мероприятий 2025 года вспомним, чем порадовали посетителей в прошлом году. Центральное место занимала выставка, посвященная праздничным обычаям царицынских дачников конца XIX — начала XX веков. Главными экспонатами стали, конечно же, пасхальные яйца. Среди них выделялись изысканные экземпляры Императорского фарфорового завода, украшенные тончайшей росписью, золотыми вензелями и коронами.

Наряду с фарфоровыми были представлены искусно расписанные деревянные яйца — «писанки» с жанровыми сценками из крестьянского быта. Также на выставке были деревянные фигурки птиц и резные пряничные доски.

Пасха в парке «Сокольники»

В Москве 20 апреля 2025 года пройдут пасхальные мероприятия. Парк «Сокольники», традиционно участвующий в праздновании, пока не анонсировал свою программу. Но уже много лет гостей здесь радуют увлекательными мастер-классами. Например, посетителей учат необычно декорировать пасхальные яйца и проводить чайную церемонию.

Фото Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Пасха в парке Горького

Парк Горького тоже обычно участвует в праздновании Пасхи, но программа на этот год еще не опубликована. Как правило, днем проводятся кулинарные мастер-классы и разнообразные занятия, а вечером — спортивные тренировки. Кроме того, в «Музеоне» и партерной части парка Горького обычно проходят пасхальные поэтические чтения, театральные представления и выступление хора Сретенского монастыря.

Пасха в парке «Фили»

К общегородскому торжеству обычно присоединяется и парк «Фили», но детали программы пока не раскрываются. В 2024 году праздничные события развернулись на малой сцене у главного входа. На этой площадке установили передвижные звонницы. Посетители смогли не только насладиться выступлениями профессиональных звонарей, но и попробовать свои силы в этом искусстве.