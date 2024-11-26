Как встречали Новый год в СССР: подарки и традиции

Новый год был и остается одним из самых долгожданных праздников — как сейчас, так и в советское время. Да, положение дел изменилось: сегодня можно накрыть стол за полчаса с помощью всевозможных доставок, подарить близким не символический, а крупный подарок или вовсе отметить полночь не дома, а в ресторане.

Но в СССР Новый год обладал уникальным колоритом, который сложно спутать с чем-либо еще. Праздник не просто объединял семьи, но и создавал атмосферу настоящей сказки, несмотря на бытовые трудности и ограниченные возможности. Погрузимся в традиции советского Нового года подробнее.

Как наряжали советскую елку

Новогодняя елка в советских семьях была настоящей звездой вечера. Иногда буквально, учитывая традиционную верхушку в виде красной звезды. В больших городах на базарах продавались пушистые сосны или ели, а в деревнях нередко приносили дерево из леса. Наряжали елку всей семьей: этот ритуал был любим как детьми, так и взрослыми. Главными украшениями становились стеклянные игрушки — шары, шишки, грибочки, зверушки и фигурки космонавтов, отражавшие дух времени. Популярными были наборы с советской символикой, например серп и молот или красные звезды.

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Однако не все могли позволить себе фабричные украшения, поэтому часто елочные игрушки делали вручную. Например, мастерили гирлянды из бумаги: вырезали разноцветные кружочки или звезды и соединяли их ниткой. Некоторые украшения были съедобными: пряники, конфеты в ярких обертках, мандарины, яблоки и даже сушеные грибы, которые потом с удовольствием съедали после праздника. На вершину елки водружали звезду или сверкающую верхушку из стекла — символ завершения подготовки к празднику.

Что дарили друг другу на Новый год в СССР

К новогодним подаркам в СССР относились крайне просто, но с душой. Детям чаще всего дарили игрушки: пластмассовых солдатиков, кукол, настольные игры или плюшевых зверят. Популярными были и книги (вот откуда пришла фраза, что «книга — лучший подарок») — красочные сказки, сборники стихов и рассказы советских писателей. Особенно ценились издания с иллюстрациями известных художников.

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Непременной частью детского счастья был новогодний набор сладостей. Обычно он включал шоколадные конфеты, карамельки, леденцы, печенье и мандарины. Для взрослых подарки тоже были скромными, но практичными: новый календарь на стену, коробка конфет «Мишка на Севере», термос, текстиль или посуда. Некоторым удавалось достать что-то дефицитное, например, красивую вазу или импортный парфюм. Конечно, такие подарки особенно ценились.

Блюда на советском новогоднем столе

Новогодний стол был вершиной кулинарных талантов хозяйки, а главным блюдом, конечно, был салат «Оливье». Часто его готовили большими тазиками, чтобы хватило на всех гостей, а остатки можно было доесть на следующий день. Непременным атрибутом была и селедка под шубой. Кроме них на столе можно было увидеть заливную рыбу, студень, бутерброды с икрой (чаще кабачковой, а не рыбной), маринованные овощи и домашние соленья.

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Также меню нельзя было представить без тортов, пирожных и, конечно, сладкого советского шампанского, которое открывали ровно в полночь. Мандарины появлялись в магазинах только под праздники, потому очень ценились. До сих пор их запах навевает новогоднее настроение. А вот ананасы были предметом роскоши — но не менее любимым, разумеется.

Семейные традиции на Новый год в СССР

Совместная готовка и украшение дома плавно переходили в застолье и просмотр телевизора. Самыми популярными передачами были «Голубой огонек» и новогодние концерты с участием звезд советской эстрады. Выступления Леонида Утесова, Людмилы Гурченко или ансамбля «Веселые ребята» создавали праздничное настроение, а их песням подпевали в большинстве квартир.

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Ближе к полуночи вся семья собиралась перед экраном, чтобы услышать новогоднее поздравление Генерального секретаря и успеть загадать желание под бой курантов. Ночь наполнялась тостами, танцами, разговорами, играми, домашними конкурсами, песнями под гитару. Люди слушали любимые пластинки — например, Аллу Пугачеву и ВИА «Самоцветы».

Как отдыхали советские люди в новогодние праздники

Первое утро Нового года обычно начиналось поздно: все отдыхали после ночного застолья. Ко второй половине дня многие потихоньку выдвигались на прогулку: дети катались на санках, строили снежные крепости, лепили снеговиков. Катки в парках и школьных дворах были излюбленным местом встречи для молодежи.

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Для детей устраивали новогодние елки в Домах культуры со сказочными спектаклями и веселыми эстафетами, сладкими подарками от Деда Мороза. Взрослые, в свою очередь, без зрелищ тоже не оставались — в кино или театрах шли новогодние фильмы и постановки. В украшенном центре города проводили праздничные ярмарки, работали городские прокаты коньков.

Советский Новый год — это праздник, который умел объединять людей. Даже в условиях дефицита и трудностей он оставался символом надежды и веры в будущее. Семейные традиции, запах мандаринов, искры бенгальских огней и простая радость от общения с близкими делают для многих воспоминания о тех временах особенно теплыми.