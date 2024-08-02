Международный день пива в 2024 году: история и традиции праздника

Веселый вечер в компании друзей, знакомство с новыми сортами напитка, соревнование по выпивке под крики «до дна!» — все это Международный день пива. Рассказали об истории праздника, а также выяснили, какие есть традиции, связанные с этим днем.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Когда отмечается Международный день пива

Праздновать Международный день пива принято в первую пятницу августа. В 2024 году она выпадает на 2 августа. Этот праздник не является выходным, потому что не имеет официального статуса.

История Международного дня пива

Изначально День пива был придуман Джесси Авшаломовым в 2007 году в США. Он хотел, чтобы хотя бы раз в году выражалась признательность тем, кто участвует в производстве этого напитка. Со временем День пива распространился в другие страны и завоевал международное признание.

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Интересные факты о пиве

В Древнем Египте варкой пива занимались только женщины. Это было частью их домашних обязанностей. Связано это было с тем, что в стране была нехватка чистой воды, и египтяне вместо нее пили пиво.

В разных мифологиях существуют боги, покровительствующие пивоварению. Например, в шумерской — богиня Нинкаси,а в южной Африке — Мамламбо, почитаемая в племени Зулу.

Первая реклама пива была 4000 лет до нашей эры. Объявление было выцарапано на глиняной дощечке.

«Змеиный яд», производимый шотландской пивоварней Brewmeister, — самое крепкое пиво в мире. В нем содержится 67,5% алкоголя.

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