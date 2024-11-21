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Международный день отказа от курения: дата и история праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

4 мин.

Международный день отказа от курения — 2024: дата, история и смысл праздника

Мария Сальникова
Автор
Врач держит сигарету
Фото Kubra Cavus, iStock
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О том, что курение смертельно опасно, начали говорить еще в XVII веке. В ХХ веке антитабачные кампании стали международными. В рамках борьбы с этой вредной привычкой установлены минимум две даты в году, когда можно отказаться от нее. Рассказываем о Международном дне отказа от курения, который отмечается в ноябре.

Когда отмечается Международный день отказа от курения в 2024 году

Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2024 году это 21-е число.

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История Международного дня отказа от курения

О том, что табак убивает, стало известно еще в 1665 году. С тех пор врачи и ученые пытаются убедить бросить эту привычку. Их усилиям противостоит вся табачная индустрия, которая разрабатывает все новые способы употребления этого продукта. Его можно не только курить, но и жевать, нюхать и делать многое другое. Также в последние десятилетия стали популярны электронные сигареты, которые позволяют употреблять синтезированный из табака алкалоид — никотин. Именно он дает чувство расслабления, и он же, как всякое психоактивное вещество, вызывает привыкание.

Желая защитить всех потребителей табака и никотина, организации здравоохранения установили для них разные даты. Классическим курильщикам (а также потребителям других продуктов из табака) предлагают отказаться от своей привычки 31 мая, во Всемирный день отказа от табака. А Международный день отказа от курения, отмечаемый в конце ноября, предназначен вообще для всех, кто имеет зависимость от никотина.

Впервые день отказа от курения был проведен 16 ноября 1977 года. Инициатором и спонсором стало Американское онкологическое общество. Со временем праздник распространился во всем мире.

Легкие
Фото SewcreamStudio, iStock

Как отмечают Международный день отказа от курения

Прежде всего в этот день проводятся просветительские мероприятия для детей и взрослых. В зависимости от аудитории и того, с какой целью проводится лекция (предостеречь от курения или побудить бросить), на лекциях могут рассказывать:

  • с какими болезнями могут столкнуться курильщики (онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, бесплодие и так далее);

  • каковы последствия пассивного курения (риск заболеть теми же болезнями, что и непосредственно курильщик);

  • чем опасны вейпы (как и обычные сигареты, вейп провоцирует болезни легких, сердечно-сосудистой системы, влияет на репродуктивную систему) ;

  • какие вредные вещества содержатся в табаке помимо никотина (больше 40 канцерогенов, мышьяк, свинец, оксид аммиака и другие);

  • какова смертельная доза никотина для человека (50-100 мг, употребленных одномоментно).

Взрослым раздают брошюры с информацией о том, как очистится организм после отказа от никотина. Кроме того, курящим предлагают на день отказаться от сигарет, а деньги, которые могли бы быть потрачены, перевести на благотворительность.

Также могут проводиться спортивные мероприятия, которые призваны доказать, что получать эндорфины можно здоровым способом.

Девушка бежит
Фото martin-dm, iStock

Еще проходят творческие конкурсы в пользу отказа от курения. Участникам предлагают сделать фото, плакаты, рисунки, инсталляции, демонстрирующие вред курения. Например, есть конкурс, участники которого «избавляют» от курения фотографии известных людей и киногероев. Так, есть фото Черчилля без сигары, Штирлица (в исполнении В. Тихонова) без сигареты и Шерлока Холмса (в исполнении В. Ливанова) — без трубки.

Интересные факты

  • Считается, что первыми табак стали использовать индейцы майя.

  • В мифологии древних ацтеков есть богиня, чье тело состоит полностью из табака.

  • По данным Росстата, 16,4% россиян курят ежедневно, еще 2,3% делают это периодически.

  • Табак относится к пасленовым растениям, как и картофель.

  • Советский поэт Владимир Маяковский отметился как в рекламе табачных изделий (папирос «Клад»), так и в антитабачной кампании.

  • В некоторых странах табак выращивали как декоративное растение. Например, так делали при дворе короля Испании Филиппа II.

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