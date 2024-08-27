Международный день бокса: когда отмечается и история праздника

Этому виду спорта посвящено много фильмов, некоторые выиграли «Оскар».

Бокс относится к древнейшим единоборствам. Первые упоминания о нем датируются третьим тысячелетием до н. э. С того времени он видоизменился. Сегодня это контактный вид спорта, в котором боксеры наносят удары в специальных перчатках. Стандартный формат поединка — 12 раундов.

Про этот вид спорта снято множество фильмов. Самые известные — «Бешеный бык», «Али», «Нокдаун», «Левша». «Рокки» и «Малышка на миллион» были удостоены премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Боксом занимались не только спортсмены, но и многие известные люди. Например, Александр Пушкин считался одним из первых приверженцев такого единоборства в Российской империи. Также фанатами бокса являлись Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон, Владимир Набоков, Владимир Высоцкий, Сергей Довлатов, Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо и другие.

Однако отмечать праздник в честь этого вида спорта начали совсем недавно.

Клинт Иствуд и Хилари Суэнк. Фото Кадр из фильма «Малышка на миллион»

Когда отмечается День бокса

Впервые Международный день бокса отметили в 2018-м. Правда, тогда его праздновали 22 июля. Это дата Всероссийского дня бокса. Однако с 2021 года Международная ассоциация бокса перенесла празднество на 27 августа.

Кто отмечает День бокса

Международный день бокса празднуют не только профессионалы, но и любители, поклонники данного вида спорта.

История праздника

22 июля 2017 года российские боксеры провели самую массовую тренировку, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как тематическое событие с наибольшим количеством участников. Тогда на Красной площади собралось около трех тысяч спортсменов. В онлайн формате подключились еще 50 тысяч человек. Тренировка прошла под руководством олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко.

Мероприятие посетил президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву. Функционер предложил назначить официальный праздник День бокса, который отмечали бы во всем мире.

Изначально была выбрана дата 22 июля. С 2020 года пост главы Международной ассоциации бокса занял Умар Кремлев. Он предложил перенести празднование на 27 августа, так как в этот день в 1974 году в Гаване прошел первый чемпионат мира по боксу.

«Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача — чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены», — сказал Кремлев.

Бокс в Британской империи. Фото ilbusca/iStock

История бокса

Первые свидетельства о боксерских поединках относятся к третьему тысячелетию до н. э. Информация о них была оставлена на египетских и минойских рельефах. Более того, был найден древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н. э., на котором запечатлены не только боксеры, но и зрители. Также о кулачных боях сохранились данные в древних индийских текстах — Ведах и Рамаянах.

В 688 году до н. э. в программу античных Олимпийских игр были включены кулачные бои. С 1920 года по данному виду спорта проводятся состязания на современной Олимпиаде.

Привычный нам бокс зародился в Англии в XVIII веке. В нашей стране первые упоминания о контактных единоборствах появились на Руси. Тогда поединки называли «стенка на стенку» или «один на один». Массовую популярность в СССР данный вид единоборств приобрел после проведения первых состязаний на Играх-1920 в Антверпене. В Советском государстве начали повсеместно открываться школы, кружки и профессиональные объединения.

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Традиции праздника

Празднование Международного дня бокса проходит во всем мире. Как правило, организовываются массовые тренировки, соревнования, мастер-классы и флешмобы. В этот день проходят автограф-сессии с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Также любители единоборств смотрят художественные и документальные фильмы о боксе.